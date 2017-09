SvenskaFans rankar NHL - Central Division: 2. Dallas Stars

Dallas står inför ännu en svår säsong med stora utmaningar - framförallt den defensiva biten som nu förväntas bli betydligt bättre. Det ska den nya huvudtränaren Ken Hitchcock se till att få ordning på.



Föregående säsong får anses som ett fiasko för Dallas . Återigen blev säsongen fylld med en hel drös insläppta mål, och när offensiven vek ner sig, hjälpte knappast den amatörmässiga backuppsättningen tillsammans med två finska pinnar i målet som smulades sönder totalt.Generationsväxlingen blev inte tillräckligt genomtänkt, kan man väl mer eller mindre säga.Inför säsongen hade ett gäng rutinerade backar försvunnit. Vi pratar om Alex Goligoski , Jason Demers och möjligtvis Russell, som bara gjorde 11 matcher för Dallas. Detta innebar ett stort ansvar för vår svenske backstjärna John Klingberg . Backar som Stephen Johns , Esa Lindell, Patrik Nemeth och Jamie Oleksiak (även Honka) fick nu gå in och ta hand om försvaret.I slutet på november fick Klingberg väldigt mycket kritik mot sig. Dels på grund av en dålig poängskörd, men också ansvarstagandet som defensiv back. Alldeles för mycket risker ledde till 2 mot 1-situationer. Lindy Ruff talade om för pressen att Klingberg “försöker alldeles för mycket”. Kanske för mycket press vilade på “Klingan”?På tal om andra spelare som hade det tufft. Jiri Hudler var tilltänkt som en offensiv pjäs, men det slutade med ridå, innan han knappt ens hunnit inta isen. Hudler var i stort sett skadad hela säsongen och gjorde bara 11 poäng på sina 32 spelade matcher. Jag vet faktiskt inte varför man ens tog in Hudler från första början.Skador, skador och mer skador. Säsongen hade knappt börjat.Vi börjar väl först och främst med Mattias Janmark - som vi hade sett fram emot att få se. Men självfallet fanns det ett knä som skulle börja jävlas för Janmark. Brosk lossnar från knäet och Janmark blir diagnostiserad med “osteokondrit”, vilket innebär att broskbitar och små ben lossnar i knäleden. Det blev operation direkt och Janmark missade därmed hela säsongen. Ales Hemsky åkte på en skada när han spelade för Tjeckien under World Cup. Han hann spela knappt en match för Dallas, och redan då kände han av att det inte gick mer. Det blev operation i höften vilket ledde till att hela säsongen försvann.Även Cody Eakin försvann ett par veckor i början på säsongen då han skadade knäet på en fredagsträning. Eakin hittade aldrig tillbaka till sitt vanliga “jag” därefter. Utöver det försvann även Patrick Sharp på slutet som fick göra en höftoperation. Sharp valde senare att gå tillbaka till sin forna klubb - Chicago Blackhawks.Valeri Nichushkin ansågs kunna bli en stor stjärna, men med skador och en inte så lyckad säsong 15/16 - blev Nichushkin hemskickad till CSKA Moskva där han nu också är tilltänkt att stanna över säsongen 17/18.Men summa summarum så präglades Dallas Stars säsong av två osäkra målvakter med en tunn backuppsättning som inte klarade av pressen, kantad av tunga skador och en kapten som inte kom upp i samma nivå som tidigare under ett lagbygge som var beroende av ett stark ledarskap - både försvars och anfallsmässigt. Lägg därmed till att special teams var det värsta som någonsin skådats i Dallas historia.Det var ingen lätt uppgift från första början för Lindy Ruff som har gjort ett gediget jobb med Dallas Stars. Säsongen 15/16 blir oförglömlig. Stars vann Central Divison, blev tvåa i NHL på 109 poäng och på 82 matcher blev det 50 vinster och bara 23 förluster. I samband med det öste man in hela 265 mål, 17 fler mål än tvåan Washington Capitals. Man släppte dock in 228 mål. Ruff tog sig förbi Minnesota i slutspelet, men väl i kvartsfinalerna tog det slut mot St. Louis Blues. Vem vet, hade man haft en tyngre backuppsättning och två bättre målvakter, kanske man hade kunnat gå hela vägen.Lindy Ruff fick inte förlängt med Stars. Jim Nill valde att gå vidare och hitta en ny coach. Eftersom att Stars hade stora defensiva problem, så blev det ingen mindre än Ken Hitchcock, som man kan kalla för “nygammal”. Hitchcock tog nämligen Dallas Stars till Stanley Cup-finalen två gånger om under millennieskiftet varav ena året slutade med en Stanley Cup-pokal. Valet var rätt så givet med tanke på att Hitchcock är mer eller mindre känd för sitt defensiva arbete och “special teams”. Helt rätt val.Det stora frågetecknet: Har målvaktsfrågan löst sig? Ja, det kan väl åtminstone inte bli värre.Dallas knöt till en början åt sig förhandlingsrättigheterna tilli somras. Sen dröjde det bara tre dagar så hade man signat Bishop på ett sexårskontrakt, värt c.a. 29,5 miljoner dollar. Målvaktsspelet var under all kritik den förra säsongen, inte minst med tanke på hur siffrorna såg ut i numerärt underläge. Niemi och Lehtonen låg på 74% respektive bleka 67%. Kollar man på Bishop’s statistik låg han på 84% i Tampa Bay . Troligtvis startar Bishop runt 60 matcher.Kollar man på spel i fem mot fem så finns det egentligen inte några markanta skillnader mellan Bishop/Lehtonen ochfrån förra säsongen.Dallas valde att köpa ut Niemi, med all rätt.Andremålvakt blir då alltså, som går in på sin åttonde raka säsong och kanske sista (?) i Dallas. Kari har nästan fått oförtjänt mycket kritik genom åren, han har egentligen alltid varit underskattad till en viss del. Han kan göra de där oerhört svettiga räddningarna och hålla sitt lag kvar i matchen. Får Lehtonen ett bra år så kanske man väljer att hålla honom kvar med en betydligt mindre lön. Tror dessutom att Lehtonen är bland de bättre målvakterna när det gäller backups i hela ligan.Annars ärochde andra målvakterna som kommer finnas tillgängliga i Texas Stars. Förstnämnda är fortfarande i sina unga år och är relativt oerfaren med spel i AHL och ECHL. Känns spännande och kommer att få stå på tillväxt. McKenna har haft ett förflutet i en hel drös med klubbar tidigare, knappt fått spela i NHL överhuvudtaget, men får anses vara en perfekt AHL-keeper.Inför förra säsongen fanns en tunn backuppsättning med flertalet nya talanger som skulle växa in i truppen. Lägg också till att man hade tappat tunga pjäser såsomoch. Generationsväxlingen var på fullt allvar. Där stod Jamie Oleksiak, Esa Lindell och Julius Honka för att sig an sina roller.värvades från Vancouver för att tillföra mer defensiv kraft i ett redan tunnt gäng. Hamhuis parades ihop med självaste Klingberg, och kemin mellan de båda var väl sådär får jag påstå. Definitivt ingen offensiv slagkraft, men jobbade upp sig rejält defensivt ju längre säsongen gick. Kommer få fortsatt ledarroll för de unga backarna.hade mycket press på sig inför säsongen. Ett stort ansvar vilade på “Klingans” axlar. Pressen blev lite väl mycket och stundtals såg det riktigt jobbigt ut för svensken som “ville alldeles för mycket”, enligt Lindy Ruff. Hade en riktigt tung period i november, med både försovning och en poängskörd som hade sett bättre dagar. “Klingan” gjorde ändå 49 poäng (13+36) på 80 spelade matcher. Mycket talar för att Klingberg kommer fortsätta ligga runt 50-60 poäng i fortsättningen. Klingberg kommer också bli fortsatt enormt viktig kugge för Dallas som ser fram emot att få spela under Ken Hitchcock’s manskap i höst.Det är nu det gäller för den finska backduonoch. Den förstnämnda spelade drygt 16 matcher för Dallas och 50 matcher i Texas där han gjorde 31 poäng. Måste kliva fram i år och ta ytterligare ett eller två steg. Lindell spelade hela 73 matcher för Dallas ifjol, och kommer bli ett kugghjul för laget. Dessutom är han högerfattad, vilket det inte direkt skriker utav i Dallas på backsidan. Kommer garanterat att få en hel del speltid. Dessa två finska backtalanger kommer att bjuda på spänning i vinter.Den storväxte backenpå två meter och hela 118 kg - ska på nytt försöka slå sig in i truppen. “The Big Rig”, är rätt så teknisk för sin storlek, men inte världens snabbaste. Oleksiak hade en trög säsong senast och måste upp 1-2 två steg till. Definitivt sista chansen nu.ser ut att gå ungefär samma väg som Oleksiak. Precis som “The Big Rig” - är Johns en storväxt och tung back. Bildade ett bra par tillsammans med Johnny Oduya på slutet av säsongen 15/16 där han slog ut både Nemeth och Oleksiak. Fick det givetvis tufft senast, kanske kan bli bättre med Hitchcock som tränare. Vegas Golden Knights togi expansionsdraften från Ottawa Senators. Inom knappt en vecka valde Dallas att byta till sig Methot, och i utbyte fick Vegas Dylan Ferguson och ett draftval i andrarundan 2020. Methot är en stabil defensiv back som kan spela med en offensiv backkollega. Noterbart är att Methot spelat med Erik Karlsson under en längre tid, då Karlsson också varit nominerad för Norris Trophy flertalet gånger. Dessutom kommer Methot bidra rejält med sitt ledarskap och erfarenhet på blålinjen. Bildar förmodligen backpar med Klingberg.Äntligen skafå komma tillbaka på allvar efter sin långtidsskada som lett till spel upp och ner i farmarligan - men det blir tufft. Det blir väl mer eller mindre en nystart för Nemeth som kommer att få tampas om en plats i ett eventuellt tredje backpar.Första backparet så här långt känns rätt så givet med Methot och Klingberg. Tätt efter får vi troligtvis se Hamhuis/Honka. Esa Lindell i ett tredje backpar med kanske då Nemeth, Johns, ellersom kom in sent i Dallas under fjolåret. Pateryn anses som en tvåvägsback som är 101 kg tung och har en bra rörlighet på skridskorna. Noterbart är att Pateryn också är högerskytt.Det är väl ingen nyhet att Tyler Seguin och Jamie Benn är bland de hetaste radarparen i NHL. Nu får de också en ny lekkamrat på högerkanten, Alexander Radulov.Atthamnar i förstakedjan med Seguin och Benn, råder det inga direkta tvivel om. Den ryske toppforwarden har tidigare öst in poäng i den ryska ligan KHL. När sedan Montreal kontrakterade honom förra säsongen gjorde han 54 poäng (18+36) på 76 matcher. Radulov var dunderhet på marknaden och Jim Nill tvekade inte en sekund. Om allt klickar som det ska så får man nog anse att denna kedja kommer att bli en fruktad sådan.Kaptenenvar en aning vilsen och inte sig lik alls jämfört med föregående säsonger. Till en början iallafall. Hela laget ådrogs med skador, flertalet forwards försvann och ledarskapet från Benn’s sida kunde man inte känna igen riktigt. Det blev dock bättre runt februari när poängen började trilla in rejält. Det fanns väl diverse faktorer som spelade roll i hela laget och Benn fick för mycket tyngd på sina axlar som kapten. Trots motgången svarade Benn med att göra 69 poäng (26+43).Radarpartnernspelade så gott som varenda match för Stars och prickade in 26 baljor även han, samt 46 assistpoäng. Rätt så imponerande med tanke på hur det gick för laget under säsongen. Det finns i stort sett ingenting man kan klaga på hos Seguin. Snabb, spelskicklig och en utmärkt playmaker med ett rappt avslut.Det är tal om attkommer att få spela på kanten den här säsongen, iallafall enligt Hitchcock. Det finns gott om centrar i Stars den här säsongen, så att Spezza blir förflyttad ut på kanten då och då är nog inga som helst problem för Spezza som åstadkom 50 poäng ifjol.Återigen återfinns en center, en ny sådan., med spel i Arizona Coyotes, i hela tio säsonger - lämnar nu och ansluter till Stars. Hanzal är en jobbig spelare att möta, därför kommer han att få en hel del speltid i boxplay och störa motståndarlagets bästa spelare ute på isen. Ännu en pusselbit i Jim Nill’s plan som kommer bättra på defensiven ytterligare.gjort en helt okej säsong senast. Stod för 33 poäng på 80 matcher och det får anses vara godkänt. Det finns potential hos Faksa. I somras valde man att förlänga kontraktet till 19/20. Det blir minst sagt spännande att få se Faksa vad han har mer att erbjuda med sin spelstil som tvåvägsforward.Ännu en ung forward,, har fått förlängt kontrakt till 19/20 likt Radek Faksa. Han spelade 78 matcher och gjorde totalt 24 poäng under föregående säsong. Spelstilen Ritchie besitter är en fysisk sådan och som kan hjälpa till med att bidra med en del poäng.Publikfavoritenförblir alltid en publikfavorit för alla Stars-fans. Grovjobbaren och slagsmålskämpen står alltid upp för sitt lag och ger 110% där ute i varje match. Roussel är annars en defensiv forward och kommer säkert att uppskattas av Ken Hitchcock.fick i april i år veta att han får förlängt med ett år för att bevisa att han hör hemma i NHL och i Dallas. Det är givet. Janmark fick inte ens chansen att spela föregående säsong då knäet svek honom fullständigt. Likt de andra skadade spelarna, var Janmark en spelare ur ledet som saknades väldigt mycket.Har definitivt mer att ge och kommer att ta chansen i år.En spelare med gott självförtroende är. Tvåvägsforward som gjorde 33 poäng på 82 matcher i fjol. Fortsätter självförtroendet kan Shore bli en ännu bättre forward som kan ta en plats i laget.I organisationen finns även:---Jamie Benn, Tyler Seguin, Ben BishopBen Bishop - från Tampa Bay Lightning - free agentMarc Methot - från Vegas Golden Knights - tradeTyler Pitlick - från Edmonton Oilers - free agentMartin Hanzal - från Arizona Coyotes - free agentAlexander Radulov - från Montreal Canadiens - free agentMike McKenna - från Florida Panthers - free agentCody Eakin - till Vegas Golden Knights - expansionsdraftTravis Moen - slutar Lauri Korpikoski - till Columbus Blue Jackets - tradeAntti Niemi - till Pittsburgh Penguins - utköptPatrick Sharp - till Chicago Blackhawks - free agentAles Hemsky - till Montreal Canadiens - free agentJiri Hudler - ny klubb ej klar - free agentJohnny Oduya - till Ottawa Senators - tradeJohn Klingberg, Mattias Janmark, Patrik NemethKen HitchcockJamie Benn - Tyler Seguin - Alexander RadulovRadek Faksa - Martin Hanzal - Brett RitchieJason Spezza - Mattias Janmark - Tyler PitlickAntoine Roussel - Devin Shore - Adam CracknellMarc Methot - John KlingbergDan Hamhuis - Julius HonkaEsa Lindell - Greg PaterynCurtis McKenzie, Justin Dowling, Brian Flynn, Andrew Bodnarchuck , Jason Dickinson---Ben BishopJa, jag skriver Ben Bishop. Dallas var i stort behov av en ny målvakt, eller ja, tekniskt sett har de varit i behov av en ny förstemålvakt i ett par år nu (absolut inget ont om Lehtonen). Har man inte en bra förstemålvakt så finns det ingen trygghet överhuvudtaget i laget. Dessutom blir det en klar förbättring i boxplay. Så jag anser att Bishop blir det bästa nyförvärvet.Patrick SharpFruktansvärt svår fråga. Av alla de som lämnat Stars, så har egentligen ingen gjort så speciellt stora avtryck under säsongen. Kunde lika gärna stått Johnny Oduya, eller Cody Eakin. Dock så ser Patrick Sharp bäst ut på pappret. Med tre Stanley Cup-titlar, världsmästare, olympisk mästare och all erfarenhet Sharp har, så är han guld värd för en coach. Sharp är en otroligt skicklig forward och kommer fortsätta sin NHL-karriär ett bra tag till. Nu tillbaka tillbaka där han hör hemma - i Chicago Blackhawks.Tyler SeguinAllt tyder på en bättre offensiv i år, och är kaptenen Jamie Benn i storform, så räkna med att Seguin är i ännu bättre form. Lägg också till att den nya lekkamraten Radulov är ett ordentligt tillskott till förstakedjan. Går det riktigt väl kan Seguin lika väl vinna hela den totala poängligan i hela NHL.Julius HonkaHonka spelade 16 matcher i fjol med Stars och noterades för fem poäng. Spelade dessutom en hel del matcher med Finska landslaget i både VM och European Hockey Tour. Spelar Honka tillräckligt bra kan han ta en ordinarie, men konkurrensen är väldigt tuff. Speciellt nu med defensive Hitchcock som coach.Esa LindellDen 23-årige backen Lindell kan mycket väl kliva fram i år och ta en fast plats i defensiven. Fick förlängt i somras med två år, och det var välförtjänt efter 73 spelade matcher och 18 (6+12) poäng. Lindell fick dessutom redan debutera i World Cup med Finland. 1.2.3. Minnesota Wild4. Chicago Blackhawks5. St. Louis Blues6. Winnipeg Jets7. Colorado Avalanche