McDavid med ett hattrick i premiären

Inatt drog äntligen NHL igång igen och i Edmonton är det fullt drag och väldigt höga förväntningar på laget. Att säsongen dessutom startade med ett Battle of Alberta gjorde det inte direkt mindre intressant.Gästande Calgary Flames har också en del förväntningar på sig och under sommaren har man skaffat sig en del fina förstärkningar i Travis Hamonic , Jaromir Jag (spelade inte) och Mike Smith . Just Mike Smith hade dessutom ett fint facit mot just Oilers, 15-3-1, men inatt kunde han inte rädda Calgary trots ett väldigt bra målvaktsspel.Det var nämligenshow och 20-åringen svarade för ett hattrick i öppningsmatchen och blev med det historisk i Oilerströjan. Ingen spelare i Oilers historia, inte ens Gretzky, har gjort ett hattrick i premiären.McLellan valde att sätta tillbaka Draisaitl med McDavid och Maroon och trion fick en varsin poäng på McDavids första mål efter att ha haft ett enormt tryck i anfallszonen.När man sedan en bit in i tredje perioden sitter och slumrar till och väntar på att något ska hända tar McDavid saken i egna händer. Han snor pucken från Micheal Ferland i egen zon och tar fart som bara han kan, viker in framför TJ Brodie och skickar upp pucken i krysset bakom Smith, ett riktigt vackert mål.Det sista målet får dock McDavid tacka Milan Lucic för. Bjässen Lucic visar vilja och vinner pucken i offensiv zon och får fram den till Draisaitl, som i sin tur spelar fram McDavid som sedan lägger in den i öppen kasse, 3-0 och kepsarna kastades in på isen.Detta var alltså öppningsmatchen på säsongen 17/18 där många har Edmonton Oilers som en av favoriterna till att gå hela vägen. Laget svarade upp bra på förväntningarna och försvarsspelet såg riktigt stabilt ut även om Calgary inte hotade alltför mycket. Det var även femte raka segern mot Calgary då man vann alla fyra möten förra säsongen. Cam Talbot fick hålla nollan, försvaret var stabilt och stjärnduon levererade framåt. Det kunde inte starta på ett bättre sätt.För Oilers del väntar härnäst Vancouver "It's a good way to start, I guess. It feels good tonight but we have a long way to go here.”/ Connor McDavidLET'S GO OILERS!