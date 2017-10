Montreal Canadiens redo för säsongens första match



Tidsgränsen för att komma under lönetaket och högst ha 23 spelare i truppen gick ut kl. 21:00 svensk tid under tisdagen och Montreal fixade det utan problem.

Förutom själva laguppställnngen har Habs GM Marc Bergevin ytterligare ett ess i rockärmen nämligen hela 7,688,690 miljoner upp till lönetaket. Det utrymmet kan betyda oerhört mycket om spelet hackar i början av säsongen eller göra att Habs kan trada till sig flera toppspelare vid trading deadline om Habs är med i slutspelsracet.



Några negativa överraskningar under träningslägret uppvägdes med råge av några riktigt positiva, till det negativa kan man räkna att flera av backarna inte har stigit fram trots att hela tre ordinarie backar från förra säsongen lämnat laget. Varken Eric Gelinas, Brandon Davidson, Joe Morrow eller Mark Streit har imponerad och skador på Noah Juulsen och David Schlemko har också ställt till det. Både Charlie Lindgren och Al Montoya som gjorde upp om platsen som Carey Price backup råkade ut för skador under träningslägret. På forwardssidan har Andreas Martinsen, Byron Froese och Peter Holland trots flera chanser inte lyckats ta en plats, delvis beroende på att några andra klivit fram.



Mer väntat var att Zach Redmond, Matt Taormina, Brett Lernout och Jakub Jerabek skulle hamna i Laval men de två sistnämnda kommer nog få spela för Montreal under säsongen och Jerabek kan kallas upp för att stanna redan i december. Nikita Scherbak, Daniel Audette, Daniel Carr och Michael McCarron hamnade också som väntat i Laval och Martin Reway har som väntat väldigt lång väg innan han är tillbaka efter sin hjärtsjukdom och slovaken kan nog få starta säsongen i Brampton i ECHL.



Tre positiva överraskningar, först och främst Charles Hudon som gjort sig given i topp 9 och han kommer antagligen spela tillsammans med Artturi Lehkonen och Tomas Plekanec i Habs andra-/tredjekedja. Svenske Jacob De La Rose verkar äntligen vara mogen för en full säsong i Habs där han kommer tillbringa en stor del av tiden som center i fjärdekedjan tillsammans med Ales Hemsky och Paul Byron plus att spela en hel del i PK. Den sista och kanske absolut största överraskningen har den 19-årige Victor Mete stått för, Mete som valdes i den fjärde rundan (100:e spelaren sammanlagt) 2016 kommer troligen få inleda säsongen jämte Shea Weber i det första backparet plus få lite mer skyddad speltid jämte Jordie Ben i det tredje backparet. Metes utveckling är givetvis en anledning till att Habs GM Marc Bergevin inte tvekade en sekund när Tampa Bay ville ha Mikhail Sergachev för att släppa Jonathan Drouin. I draften 2016 valdes 32 backar före Mete, förutom Sergachev även Metes backpartner i London Knights Olli Juolevi som valdes först av backarna med det femte valet sammanlagt. Mete var redan förra säsongen mycket bättre än Juolevi i London och hans utveckling har fortsatt under sommaren där han imponerat stort både under rookiecampen och det stora träningslägret. Coach Claude Julien jämför Victor Mete med Brian Rafalski och Torey Krug som båda spelade för Julien när han coachade Devils respektive Bruins.



Jonathan Drouin har åtminstone under försäsongen infriat alla högt ställda förväntningar på honom, det verkar helt säkert att han kommer inleda säsongen som lagets förstecenter i en kedja med Brendan Gallagher och Max Pacioretty på kanterna. Drouin har också visat framfötterna i PP där Habs under träningsmatcherna sett betydligt bättre ut än föregående säsong. Brendan Gallagher verkar dessutom vara helt återställd och spelar som coachen Claude Julien minns honom från tiden som Bostons coach.



Al Montoya blir backup till Carey Price men om det som inte får hända sker och Price blir skadad tror jag att Charlie Lindgren kommer få spela mer än Montoya. Att Lindgren återfinns bara några tunnelbanestationer bort gjorde givetvis valet av Montoya lättare eftersom det är bättre för Lindgrens utveckling att spela matcher än det är att sitta och se på när Price spelar.



Trolig laguppställning när Montreal möter Buffalo Sabres på torsdag:



67 Max Pacioretty C. – 92 Jonathan Drouin – 11 Brendan Gallagher A:

54 Charles Hudon – 14 Tomas Plekanec A. – 62 Artturi Lehkonen

27 Alex Galchenyuk – 24 Philip Danault – 65 Andrew Shaw

41 Paul Byron – 25 Jacob De La Rose – 83 Ales Hemsky



53 Victor Mete – 6 Shea Weber A:

22 Karl Alzner – 26 Jeff Petry

8 Jordie Benn – 32 Mark Streit



31 Carey Price

35 Al Montoya



HS (Healthy scratches) 45 Joe Morrow, 88 Brandon Davidson, 17 Torrey Mitchell

IR (Injury reserv) 21 David Schlemko



Under hösten kommer jag inte skriva lika mycket om Montreal som jag brukar eftersom jag är fullt upptagen med artiklarna om NHL:s 100 års jubileum (jag vill egentligen inte veta hur mycket jag skrivit förrän jag är färdig men jag passerade 150 A4-sidor i början av september). Det blir inte heller någon resedagbok under min tripp till Montreal under november men jag kommer antagligen skriva en hel del på twitter under tiden i Montreal. Om det finns någon som är intresserad av att skriva om Habs under säsongen ta kontakt med Niclas Viberg (hans mailadress finns under hans artiklar).

