2017-10-09 21:00

Buffalo - New Jersey

2-6



Jesper Bratt #63 och Will Butcher #8.

Det nya och fräscha New Jersey Devils

Succé för det "nya" New Jersey Devils i de första två matcherna av säsongen. Nya spelare i form av Jesper Bratt, Will Butcher och Nico Hischier har klivit fram. Målvakten Cory Schneider har visat stabilitet och laget har visat självförtroende.





Game 1: New Jersey Devils 4 - 1



Vi var nog många som tänkte att Colorado var ett tacksamt motstånd i en säsongspremiär. Det kanske det var, men deras match mot Rangers i Madison Square Garden förra veckan indikerade på allt annat än det Colorado vi såg förra säsongen. Mycket tack vare



Noterbart är att alla Devils mål görs i specialteam sammanhang. Tre mål kommer i powerplay och ett shorthanded där



Game 2: New Jersey Devils



Trots att Devils var bra i premiären och att man över de senaste åren har haft enkelt för Sabres så var det absolut inte självklart att det skulle bli en enkel match. Med Palmieri och Stafford ute ur startuppställningen på grund av skada så var det återigen andra killar som var tvugna att kliva fram. Detta var en match där hela laget förtjänar hyllningar, inte minst Jesper Bratt som håller på att göra sitt genombrott redan i sina första matcher i NHL.



Devils tog tag i matchen från första bytet och via en nick på fotbollsmanér av Noesen kunde man ta ledningen. I slutet av perioden snurrade Hischier runt lite med Buffalo-försvaret och spelade sedan fram pucken till Gibbons, inga misstag gjorda där och man fick gå in i periodvila med 0-2. I andra perioden kontrade man sönder Sabres och fick otroligt fin utdelning. Man drog iväg till hela 1-6 och matchen var avgjord redan där.



Topp 6 poängliga i New Jersey Devils

1. Jesper Bratt 3G 2A 5P

2. Marcus Johansson 2G 1A 3P

3. Taylor Hall 0G 3A 3P

4. Will Butcher 0G 3A 3P

5. Brian Gibbons 1G 1A 2P

6. Adam Henrique 1G 1A 2P







Rookiesuccé



Säsongen 17/18 har börjat minst sagt bra för Devils. Den strålande försäsongen verkar ha smittat av sig i form av kraft och självförtroende till samtliga spelare i laget. Några extra plus ska givetvis förstaårseleverna Jesper Bratt, Will Butcher och



Svensken Jesper Bratt har de senaste månaderna regisserat en fantastisk saga med sig själv i huvudrollen. Bratt blev vald så sent som i runda sex i förra årets draft men har lyckats visa upp sig från sin bästa sida under försäsongen. Vilket har resulterat i att han nu är med i Devils trupp. Sagan kryddade han lite extra i premiären som lustigt nog sändes på Sveriges television. Där stod han för 1+1. I matchen mot Buffalo var han ännu bättre och har gjort dundersuccé inledningsvis i Devils tröjan. 2+1 blev det mot Sabres och det ska bli otroligt intressant hur länge han kan hålla uppe denna prestationen.



Will Butcher gjorde också han något speciellt. Butcher lyckades göra tre assist och det har man aldrig fått se någon rookie göra i sin debut för Devils förut. Visade prov på fantastisk speluppfattning och belönades med mycket speltid i powerplay. I andra matchen mot Sabres försvann Butcher något men gjorde återigen en stabil insats och många minuter spelade i powerplay.



Nico Hischier fick dessvärre gå poänglös första matchen mot Colorado men var annars briljant matchen igenom. Spelade otroligt rutinerat för att vara 18 år. Han visade (precis som på försäsongen) att han har hela paketet. Ett paket som innehåller speed, smartness och teknik. Inte många är nedstämda över att det är denna spelare man ska bygga Devils framtid på. Mot Buffalo fick Hischier göra sin första (och absolut inte sista) poäng. Ett otroligt snyggt förarbete till Gibbons som säger mycket om det paketet jag beskrev att han besitter tidigare.

Hischier är verkligen något extra!

2017-10-10 10:29:33

