SvenskaFans rankar NHL – Metropolitan Division: 8. New Jersey Devils

New Jersey Devils kommer ha att en ung och väldigt snabb forwardsuppsättning i år. Men det är också det där det positiva stannar för resten går troligen inte ihop till en fungerande enhet. Kommande säsong ser mest ut att bli en lång väntan på nästa och helst vill man se lagets blivande stjärnor ta steg i rätt riktning.

New Jersey Devils överraskade i början av förra säsongen men sen kom både skadorna och tiden ikapp laget. Mot slutet av säsongen ställde sju-åtta rookies på isen varje match och det fria fallet upp till 82:a matchen slutade med föga imponerade fyra segrar på de 25 sista matcherna.



Inte mycket talade för att denna säsong skulle bli mycket roligare tills det började ryktas om att Ilya Kovalchuk ville tillbaka till NHL. En given vattendelare för fansen, efter hans plötsliga uttåg ur ligan 2013, men som tillgång vid en tilltänkt trade skulle 34-åringen fortfarande kunna generera en livlina för ett drunknande Devils.



Men precis som i fjol så lyckades Ray Shero trolla igen. Ingen Hall mot Larsson direkt men ett förstaval i draften där den stora frågan var Nolan Patrick eller Nico Hischier. Valet föll sedermera på den en unge schweizaren och efter det var det full fokus på free agenzyn,



Man hade gott om cap space innan, men efter att ha köpt ut Michael Cammalleri och Devante Smith-Pelley, kunde man ju kasta en hel pengabinge på Kevin Shattenkirk, vilket man också gjorde. Men powerplaybacken valde pojkdrömmen att spela med New York Rangers och istället var det roligaste namnet man lyckas knyta till sig Brian Boyle. Inte riktigt det man hade tänkt sig och nästa bakslag kom inte långt senare.



Intresset från de andra lagen för Kovalchuk visade sig vara svalt och Kovy stannade i KHL. Men Shero plockade fram trollspöt igen. Ett andrahandsval man fått från Florida för att ta sig an Marc Savards kontrakt, samt ett tredje från Toronto för Uncle Lou, förvandlades helt plötsligt till Marcus Johansson.



När man sedan lyckades vinna dragkampen om Hobey Baker Award-vinnaren Will Butcher kunde man ana en viss optimism, och den svaga högersidan i anfallet har också adresserats genom signingen av Drew Stafford samt Jimmy Hayes på try-out.



Bit för bit läggs pusslet om och framåt börjar det här laget se spännande ut. Men backbesättningen är en av ligans svagaste och då känns det ibland bortkastat att Schneider som sista utpost. Men helt klart är det att Devils har något på gång och med den nya hockeyns signum blinkande över sig.



Sen kanske inte genombrottet kommer i år även om försäsongen faktiskt talar ett annat språk. Givetvis ska man inte dra för stora slutsatser av träningsmatcherna men svältfödda fans tar nog vilket omen som helst.



Målvakter:



Cory Schneider hade ingen toppensäsong i fjol, med en försämring av all tänkbar statistik, men det går ändå inte att klandra honom fullt ut. Alla vet vad 31-åringen kan och han behöver plocka fram sitt storspel för att denna säsong inte ska bli en enda lång transportsträcka till draftlotteriet. Förutsättningarna har i alla fall givits till honom då man petade målvaktstränare Chris Terreri till förmån för Roland Melanson som Schneider jobbade ihop med i Vancouver.



Keith Kinkaid startade 23 matcher förra säsongen och var en av lagets få ljusglimtar med en räddningsprocent på .916. Amerikanen är oerhört stabil in sin back up-roll men det är också där han har sin plats. Konkurrerade ut Schneider vid enstaka tillfälle i fjol men får fortsätta sköta båsdörren ett tag till.



Nämner också Scott Wedgewood som fick stå fyra matcher i NHL 2015-2016 med en GA på 1,24 och Sv% .957. Fick sedan fjolåret helt spolierat av axelskada men tar nya tag i Binghampton där han får konkurrens av löftet MacKenzie Blackwood.



Backar:



Kaptenen Andy Greene saknade nog Adam Larsson en hel del i förra året och hade en klart sämre säsong än tidigare. Missade förvisso en hel del matcher på grund av skada och efter det fick han dessutom hantera sin fars bortgång. Återstår att se om fjolårssäsongens tillbakagång kan förklaras av dessa faktorer eller om åldern helt enkelt börjat spela in för 34-åringen. Eller blev hans roll som nummer ett i försvaret övermäktig för det är ju egentligen inte alls den spelartyp han är?



Damon Severson inledde säsongen i ”Norris Trophy-tempo”, med 12 poäng på de de 15 inledande fighterna, men avslutade i samma träsk som resten av laget. Visade ändå ett embryo till att vara en offensiv kraft men har alltjämt problem i egen zon. Med Greene på dekis är Severson den back som försvaret måste byggas runt i framtiden vilket också organisationen visade genom att ge honom ett sexårskontrakt med en caphit på strax över fyra miljoner dollar.



John Moore må se ut som Youngblood men där slutar likheterna. Åkte på en rejäl tjuvsmäll av Tom Wilson i fjol, och missade ett tjugotal matcher, men repade sig hyggligt. Har vissa kvaliteter offensivt och har varit extra lyckosam i tre-mot-tre. Hade troligen inte varit topp fyra-back innan något annat lag men kommer spela i samtliga situationer på isen.



Ben Lovejoy är den sista givna hörnstenen i topp fyra. Kom till Devils inför fjolårssäsongen, med en färsk Stanley Cup-titel i bagaget, men gömdes nog undan en del bakom Pingvinernas offensiv precis på samma sätt som man gjorde nästan hela backbesättningen när man upprepade bedriften. Kommer från den gamla skolan men i en svag backuppsättning har han en självskriven roll.



De två sista platserna står mellan två-tre spelare där man hoppas att nyförvärvet Mirco Mueller blommar ut. Det forna förstarundsvalet kom via trade från San Jose Sharks, och spelade 39 matcher i debutsäsongen 2014-15, men efter det har han mest hållit till i AHL. Tar nya tag i Devils och lär får mer chans än en chans med tanke på att man kastade iväg två draftval för Schweizaren. Eller är hans främsta uppgift att vara mentor åt en annan ung landsman? Har dock överraskat i träningsmatcherna!



Will Butcher draftades av Colorado, men signade inte, och valde stället New Jersey i mitten av augusti. Denna collegevärvning är såklart intressant för 22-åringen vann Hobey Baker Award för fjolårets insatser i University Of Denver. Detta är dessutom en poängstark back, med 69 poäng på 82 matcher under de senaste två säsongerna, och på försäsongen har han bland annat rattat powerplay.



Steve Santini hade en helt okej rookiesäsong i fjol där facit blev 38 matcher med två mål och fem assist. Spelade stabilt defensivt och behöver utveckla sin offensiva vilja.



NCAA-signingen Michael Kapla kände på hetluften med fem matcher förra säsongen och får fortsätta bevisa sig själv i år. I truppen finns även Dalton Prout, som fått lovord får sitt spel i träningsmatcherna, samt nyförvärvet Brian Strait.



Spännande att se också vad Yaroslav Dyblenko kan hitta på i Newark. Den 23-årige ryssen signade med Devils i våras och kommer närmast från Spartak Moskva i KHL. Får nog börja i Binghampton men i en tunn backuppsättning är det inte omöjligt att han får känna på hetluften under säsongen.



Forwards:



Taylor Hall är lagets mest lysande stjärna och det är nästan otäckt att tänka vart både klubben och laget hade varit utan förra sommarens blockbuster. Kanadensaren sköt 20+33 på 72 matcher i debutsäsongen för New Jersey och var dessutom skadad i omgångar. Meniskskadan i mitten av november var det sista laget behövde men kanadensaren studsade tillbaka och fann tillslut fin kemi med Zajac och Palmieri.



En riktig attraktion på isen som kan göra det själv och samtidigt skapar han ytor åt sina lagkamrater med sin rappa skridskoåkning. Taylor Hall är den som ska föra laget mot toppen igen och han har betydligt bättre förutsättningar runt omkring sig denna säsong.



Superlöftet Nico Hischier kommer med all säkerhet kastas in i hetluften direkt med tanke på att centersituationen i Devils försämrats betänkligt med skador och sjukdomar. Schweizaren kom till Nordamerika i fjol där han sköt 38 + 48 i debutsäsongen för Halifax Mooseheads vilket bar hela vägen till förstaplatsen i draften. 18-åringen är det kompletta paketet med fin skridskoåkning, mjuka händer och bra i båda ändar av rinken. En blivande stjärna som har fått stort förtroende på försäsongen vilket han också hanterat med bravur.



Travis Zajac hade sin poängmässigt bästa säsong på flera år under 16-17 och han var också en få man skulle ge godkänt sett till lagets 82 matcher. Kommer såklart aldrig leva upp till sin lön på 5,75 men är oerhört nyttig i alla spelformer. 32-åringen är dock långtidsskadad och väntas inte tillbaka förrän årsskiftet.



I hans ställe är det inte omöjligt att Marcus Johansson får kliva in. Svensken fick packa ihop sitt bohag i den amerikanska huvudstaden när Shero i princip stal honom från Capitals. Johansson är kanske inte naturlig center, men är påtänkt i den positionen enligt Hynes, och testades dessutom där i första träningsmatchen tillsammans med Hall och Palmieri. Forwarden kan annars användas på båda kanterna i anfallet och kommer ha en given plats i powerplay.



Adam Henriques skulle göra succé med gamla kedjekamraten Taylor Hall i fjol men istället blev hans spel signifikativt för hur hela laget agerade. Noterades bara för blygsamma 20+20 och visade tendenser i spelet man inte sett under tidigare säsonger. Den forne Calder-finalisten behöver studsa tillbaka rejält och blir ännu viktigare nu med Zajac borta.



Kyle Palmieri sköt 30 mål i sin första säsong med Devils men började sedan trögt året efter. Parades till slut ihop med Hall och Zajac, vilket gav resultat, och kunde skörda 26 kassar. Blev lagets poängkung med 53 poäng (samma som Hall men fler mål) men flyger lite under radarn och känns oerhört underskattad. Skjuter, dribblar, tacklar och tar sig gärna till områden på isen där det redan är trångbott.



Pavel Zacha gjorde kanske inget väsen av sig för den stora massan med sina 24 poäng (13 i PP) under rookieåret men det fanns helt klart intressanta tendenser i hans spel. En väldigt smart center som fick stort förtroende i special teams, men minustecken för hans offensiv i fem mot fem. I dagsläget ser kanske tjecken mer ut Travis Zajacs-arvtagare, men i ett framtida lagbygge behövs även den spelartypen. Eller kommer det riktiga genombrottet denna säsong?



Miles Wood är snabb. Oerhört snabb men sett till sin speed får han ut alldeles för lite. Skrinnade sig till flera fina frilägen på vänstersidan fjol, men när det väl drog ihop sig att sätta pucken i nät, såg han mer ut som en kalv på grönbete. Åtta mål borde ha varit minst det dubbla men förutsättningarna finns där för 22-åringen.



Brian Boyle är en breddvärvning och hade varit oerhört nyttig som tuff center i tredje-fjärdelinan. Kom som free agent i somras men nyheten om hans leukemi, som kom för några veckor sedan, gör givetvis prognosen grumlig. Just hans typ av sjukdom är behandlingsbar, men i sådana här lägen är när han kan vara tillbaka på isen, inte det första man tänker på.



Drew Stafford kom som free agent på billigt kontrakt och förstärker Devils svaga högerflank. 31-åringen är mest känd som pålitlig målskytt i Buffalo men produktionen har svajat de senaste åren. Gjorde dock 21 mål 15-16 och kommer få en betydligt större roll i Devils än Winnipeg och Boston där han huserade i fjol. En ny Lee Stempniak?



Joseph Blandisi kändes oerhört spännande inför förra säsongen men fick inte chansen förrän i februari. Har definitivt en offensiv uppsida men drar på sig många utvisningar och har andra disciplinära problem. Liten rapp teknisk retsticka som både kan spela vänster och center. Given i startuppställningen om han har rätt attityd.



John Quenneville är en ung talang som börjar slå sig in. Har varit en poängproducent av stora mått i juniorligorna och sköt 14 mål och 32 assist för Albany Devils i fjol. Fick också chansen i NHL men kändes som ett nummer för liten. Bra blick för spelet, och rappt skott, gav honom ändå speltid i PP och det var också i den spelformen han kom mest tillrätta.



Ett annat förstarundsval är Michael McLeod som hade en strålande säsong med Mississauga Steelheads i fjol. Lagkapten stod för 27 mål och 46 assist i grundserien och ledde sitt lag hela vägen till OHL-final. I slutspelet blev det 27 poäng på 20 matcher innan Erie Otters blev drog det längsta strået men här finns det talang för framtiden. Frågan är om han är NHL-redo redan denna säsong? Årets försäsong säger varken ja eller nej för centern.



Jesper Bratt har varit det stora utropstecknet under försäsongen. Sjätterundsvalet signades något överraskande i våras och har sedan imponerat på varenda camp samt talangturneringen i Buffalo. Nu när de riktiga tröjorna ska delas ut är 19-åringen mycket närmare sin dröm, än vad både han själv, och alla andra kunnat föreställa sig. Inte illa för en som spelade i Allsvenskan förra året.



Både Nick Lappin och Stefan Noesen fick mycket speltid på högerkanten i fjol, men det kan bli tuffare i år, och de är dessutom ganska lika varandra som spelartyper.



På tryout finns också utköpte Jimmy Hayes med senaste klubbadress Boston Bruins. Högerforwarden fick inget nytt förtroende, efter en nattsvart säsong i fjol, men känns som okej forwardsalternativ bakom Palmieri och Stafford.



---



Nyckelspelare:



Cory Schneider, Taylor Hall



Nyförvärv:



Nico Hischier – från Halifax Mooseheads – ELC

Marcus Johansson – från Washington Capitals – trade

Brian Boyle – från Toronto Maple Leafs – free agent

Drew Stafford – från Boston Bruins – free agent

Will Butcher – University of Denver – free agent

Mirco Mueller – från San Jose Sharks – trade

Brian Strait – från Winnipeg Jets – free agent

Bracken Kearns – NY Islanders – free agent

Jesper Bratt – AIK – ELC

Yaroslav Dyblenko – Spartak Moskva – ELC

Tim Erixon – Pittsburgh Penguins – tryout

Jimmy Hayes - Boston Bruins – tryout



Förluster:



Michael Cammalleri – till Los Angeles Kings – free agent

Beau Bennett – St Louis Blues – free agent

Jon Merrill – Vegas Golden Knights – expansionsdraften

Devante Smith-Pelley – Washington Capitals – free agent

Yohann Auvitu – Edmonton Oilers – free agent

Jacob Josefson – Buffalo Sabres – free agent

Luke Gazdic – Calgary Flames – free agent



Svenskar:



Marcus Johansson, Jesper Bratt, Victor Lööv



Coach:



John Hynes



Preliminär laguppställning:



Taylor Hall – Nico Hischier – Kyle Palmieri

Marcus Johansson – Pavel Zacha – Drew Stafford

Joseph Blandisi – Adam Henrique – John Quenneville

Jesper Bratt – Brian Boyle – Stefan Noesen



Andy Greene – Damon Severson

John Moore – Ben Lovejoy

Mirco Mueller – Steve Santini



Cory Schneider



Andra notabla spelare: Blake Speers, Blake Pietila, Blake Coleman, Kevin Rooney, Bracken Kearns, Brian Gibbons, Ben Thompson, Nathan Bastian, Joseph Anderson



---



Bästa nyförvärvet: Marcus Johansson



Hjälpgubbe på varenda position i anfallet och en pålitlig poängproducent. Har stått i skuggan av alla stjärnor i Washington Capitals men kommer nu få ikläda sig en nyckelroll.



Värsta förlusten: Michael Cammalleri



Devils har egentligen bara ”bra” förluster där både äldre samt skadebenägna spelare fått lämna. Men en skadefri Michael Cammalleri hade fortfarande kunna göra sina mål.



Säsongens poängkung: Taylor Hall



Virvelvinden som skapar chanser på egen hand får nu bättre omgivning, och står han bara på två friska ben hela säsongen, är han given i lagets poängtopp.



Säsongens nykomling: Nico Hischier



Går inte att skriva annat än den schweiziske draftettan. Kommer få dra ett tungt lass direkt och bara att hoppas han är redo den stora utmaningen.



Säsongens genombrott: Pavel Zacha



Fick inte större rubriker under sin rookiesäsong, men spelade smart och stabilt över hela banan, utan glänsa offensivt. Glimtarna fanns där och det stora genombrottet kan komma nu!



---



TRUPPEN:







---



REDAKTIONENS RANKNING:



Metropolitan Division:



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. New Jersey Devils



---



NHL:s 31 lag presenteras i form av en rankning inom de fyra divisionerna. Samtliga skribenter fick ranka divisionerna, som sedan summerades till en gemensam rankning för hela redaktionen.

1 KOMMENTARER 135 VISNINGAR 1 KOMMENTARER135 VISNINGAR ZEBASTIAN HAGBERG

2017-09-27 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om New Jersey

New Jersey

2017-09-27 12:00:00

New Jersey

2017-03-31 18:46:08

New Jersey

2017-03-26 10:25:00

New Jersey

2017-03-02 15:43:00

New Jersey

2017-01-19 08:56:03

New Jersey

2016-12-04 22:01:00

New Jersey

2016-11-23 21:30:00

New Jersey

2016-11-15 21:50:00

New Jersey

2016-11-08 14:21:00

New Jersey

2016-11-02 19:03:00

ANNONS:

New Jersey Devils kommer ha att en ung och väldigt snabb forwardsuppsättning i år. Men det är också det där det positiva stannar för resten går troligen inte ihop till en fungerande enhet. Kommande säsong ser mest ut att bli en lång väntan på nästa och helst vill man se lagets blivande stjärnor ta steg i rätt riktning.Att kalla New Jersey Devils Patrik Elias en legend är nästan en underdrift. Tjecken har spelat i klubben under hela sin NHL-karriär och har dessutom nästan alla rekord som finns för en utespelare. Men en långdragen knäskada, som tvingat honom till flera operationer, sätter nu stopp för 40-åringens karriär meddelande han under fredagenNew Jersey Devils har nu varit avhängda från slutspelsracet nu ett tag. Nu gäller det avsluta säsongen med värdighet och framför allt försöka ge supportarna en liten strimma hopp om att allt blir bättre i oktober.Nej – Devils är inte lika bra som i inledningen på säsongen där man till exempel länge var obesegrade på hemmaplan. Man är heller inte lika dåliga som man var i december och har under januari-februari hittat sin marschhöjd som tyvärr inte är särskilt hög.Knappt hade bläcket hunnit torka från min förra krönika, om att Devils kunde ha en spännande tid framöver, innan förlusterna började rada upp sig. Med sju raka nederlag, blev fritt fall genom tabellen, och ett tag hade man bara Islanders efter sig i hela Eastern Conference.New Jersey slog tillbaka Nashville Predators med 5-4 i förlängning natten till söndag och de två poängen var lika oförtjänta som de var välkomna. Efter 24 spelade matcher tänkte jag blicka, både bakåt och framåt, för att se om Devils överraskningståg tänker tuffa vidare.Det har väl knappast undgått någon att skadorna slagit hårt mot flera lag under säsongen och New Jersey Devils försöker just nu sig finna en tillvaro utan Taylor Hall. Värdemätaren var nyss avslutade bortamatchturnén mot Dallas Stars, Anaheim Ducks, LA Kings och San Jose Sharks.Fyra raka segrar är inget som Devils skämt bort fansen med de senaste säsongerna, men efter dubbelsegrar mot Carolina Hurricanes och Buffalo Sabres, åker Devils nu på road-trip som ligans sjunde bästa lag.New Jersey Devils har varit ute på en bortamatchturné som liknade den man gjorde under den inledande veckan på säsongen när man mötte Florida Panthers och Tampa Bay Lightning. Den här gången stod också Carolina Hurricanes på programmet och trippen räddades till stor del av Michael Cammalleris avslutande hattrick nere i Raleigh.New Jersey Devils avslutade ett fyra matchers ”home stand” natten till söndag och facit blev finfina sju av åtta möjliga poäng. Detta trots att den avrundades med en tuff back-to-back helg mot Chicago Blackhawks och Tampa Bay Lightning.