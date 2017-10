NHL-podcast: Hur ser det sämsta möjliga laget ut?

Om säsongsinledningen, det sämsta laget vi kan sätta ihop och en tävling.

Robin Fredriksson, Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Gjorde Montreal rätt som köpte ut Mark Streit? Hur ser vi på de senaste skadorna på viktiga spelare? Vilka lag och spelare är värda att uppmärksamma under säsongsinledningen?Mitt i programmet har vi en tävling där vi lottar ut en upplaga av Franchise Hockey Manager 4.I lyssnarfrågorna fortsätter vi att sätta ihop ett så bra lag som möjligt från divisionerna och går vidare med Pacific Division. Vi tar också ut ett så dåligt lag som möjligt. Vilka har varit bäst buyouts? Är det här sista chansen för Jon Cooper? Vilken center kan New York Rangers ta in? Och varför får inte Peter Chiarelli mer kritik för sommaren?Programmet finns även på: