NHL-podcast: ”Kan Pittsburgh vinna igen?”

Om det senaste i ligan och en preview av Metropolitan Division.

Robin Fredriksson, Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Hur passar Jaromir Jagr in i Calgary? Varför signar Ottawa nytt med Craig Anderson redan nu? Vad ska New Jersey och St. Louis med Jimmy Hayes och Scottie Upshall till? Har Detroit inget bättre för sig än att signa David Booth? Hur ser våra Awards predictions ut? Vilka blir första GM och coach att få sparken? Vad kan bli mest intressant att följa kommande säsong?Våra previews inför säsongen avslutas med Metropolitan Division. Är New Jersey underskattade? Kan New York Islanders utmana? Vad är statusen på alla rookies i Philadelphia? Vad är Carolinas nyckel för att spela slutspel igen? Vad krävs för att Columbus ska återupprepa förra säsongen? Klarar New York Rangers av att ersätta Derek Stepan? Är Washingtons djup tillräckligt bra? Kan verkligen Pittsburgh vinna tre år i rad?Programmet spelades in under måndagskvällen.Programmet finns även på: