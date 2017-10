31 profetior: Sidney Crosby blir historisk

NHL-säsongen 17/18 tar sina första steg under onsdagsnatten och givetvis är det dags att blicka in i spåkulan. SvenskaFans plockar fram 31 profetior – en för varje lag – där några är väldigt sannolika, men andra balanserar på gränsen till det orimliga. Andra kan måla upp någon form av dröm- eller mardrömsscenario. Men ingen ska kanske tas på blodigt allvar.



Anaheim Ducks



Sedan Corey Perry säsongen 07/08 etablerade sig som en målskytt värd namnet har han alltid varit att lita på. Han är ligans tredje bästa målskytt över de tio senaste säsongerna och har bland annat vunnit Hart Trophy. Men den gångna säsongen var ett steg tillbaka och vid 32 års ålder har han planat ut. 30-målsskytten Perry har helt enkelt gjort sitt.



Arizona Coyotes



Arizona kan sätta ett extremt talangfullt lag på isen och för en gångs skull kan det faktiskt vara lönt att se på några Coyotes-matcher. Med Clayton Keller i spetsen övertygar Arizona och huserar i toppskiktet av Pacific Division.



Boston Bruins



Det är dags för Zdeno Chara att lämna över facklan i Boston och i Charlie McAvoy har han äntligen fått en värdig arvtagare (så länge Bruins inte gör vad man brukar göra med unga spelare och byter bort honom…). 19-åringen kom in i slutspelet förra säsongen och gjorde fina intryck. Nu blir han den här säsongens Zach Werenski.



Buffalo Sabres



Evander Kane får spendera en hel säsong jämte Jack Eichel och visar varför han var en så hypad powerforward i början av sin karriär. Kane når en bit över 30 fullträffar och kan tacka Eichel för en välbetald kontraktsförlängning med några månader kvar av säsongen.



Calgary Flames



Jaromir Jagr får börja en bit ner i hierarkin och det tar några veckor innan han hittar formen då han inte fick något training camp. Men en bit in på säsongen lyfts han upp i Calgarys förstakedja och ger Johnny Gaudreau och Sean Monahan ett lyft. Förstakedjan tar sedan Flames till en säker slutspelsplats och stjälper en favorit i den första slutspelsrundan. Om inte Mike Smith kollapsar innan dess, vill säga.



Carolina Hurricanes



Scott Darling visar sig vara redo för större uppgifter och Carolina har äntligen fått en målvakt man kan lita på. Det i kombination med att merparten av de unga spelarna tar kliv i rätt riktning gör Hurricanes till ett slutspelslag igen.



Chicago Blackhawks



Duncan Keith blir allt för ensam i ett försvar som inte imponerar. Tack vare Corey Crawford och sin forwardscore tar sig Chicago till en hyggligt bekväm topp-3-plats i Central Division, men det blir respass i den första slutspelsrundan för tredje året i rad.



Colorado Avalanche



Matt Duchene inleder säsongen i Colorado, men det är långt ifrån frid och fröjd i Avalanche. Duchene själv vill inte vara i Denver, vilket påverkar prestationerna – hans egna såväl som lagets. Två månader in på säsongen är Avalanche lika tragiska som förra säsongen och bestämmer sig slutligen för att släppa Duchene. Till ett vrakpris.



Columbus Blue Jackets



Zach Werenski får en sophomore slump och Artemi Panarin är inte samma spelare utan Patrick Kane. John Tortorella återgår till sitt normala jag och Sergei Bobrovsky får ett mellanår. Columbus faller i tabellen och förra säsongens prestationer är ett minne blått i december.



Dallas Stars



Ben Bishop är en intressant värvning. Å ena sidan ”känns” han som en betydligt mer pålitlig målvakt än vad Dallas har haft de senaste åren. Å andra sidan säger statistiken att han är jämförbar med vad man har haft de senaste åren. Stars får inte det där lyftet av Bishop, men tack vare förstakedjan med Benn-Seguin-Radulov tar man sig i alla fall till slutspel.



Detroit Red Wings



Detroit är i en usel sits på så många sätt. Ken Holland har förstört sitt eget arv och nu tillåts han dessutom försöka rensa upp i spillrorna av det han själv har raserat. Det kommer gå ut över Jeff Blashill som får sparken några månader in på säsongen, när Red Wings är sämre än vad man själva anser sig vara.



Edmonton Oilers



Peter Chiarelli har redan gjort två uppmärksammade trades när Taylor Hall och Jordan Eberle skulle offras. Nu har han redan börjat snacka om att Ryan Nugent-Hopkins måste förbättra sig och det känns oundvikligt att även Nugent-Hopkins ska rensas ut. Givetvis blir det i en trade där Oilers får på tok för lite tillbaka, men eftersom man har en viss Connor McDavid kommer Chiarelli ändå klara sig.



Florida Panthers



En ny skakig sommar där Florida återigen har skakat om i truppen ger ett försvagat lag. De unga spelarna står och stampar medan veteranerna inte presterar. Det dröjer inte allt för lång tid innan den nygamla regimen tröttnar på Keith Yandle och låter 31-åringen få skulden genom att skeppa ut honom.



Los Angeles Kings



Los Angeles stomme håller en hög nivå, men resten av laget imponerar sannerligen inte. Kings harvar kring slutspelsstrecket – men får en rejäl boost när Marian Gaborik kommer tillbaka och prickar storformen. Som väntat håller det däremot bara i sig under en kortare period innan nya skadeproblem griper tag i honom.



Minnesota Wild



Zach Parise har börjat bli gammal och vi har sakta men säkert sett honom börja dippa av. Börjar skadeproblem dessutom plåga honom kan förfallet mycket väl komma snabbt. Det här blir säsongen då 33-åringen på allvar blir ett problem för Wild. Tur att han bara har ytterligare sju år kvar på sitt kontrakt…



Montreal Canadiens



Jonathan Drouin gör ett godkänt jobb som förstacenter i Montreal, men Marc Bergevin är inte helt nöjd. Framåt trade deadline vill man ha in en ny toppcenter och siktar in sig på John Tavares, som ännu inte har signat nytt med New York Islanders. Bergevin skickar ett sexigt bud till Brooklyn och Islanders släpper sin lagkapten. Montreal får omgående ett lyft och blir att räkna med på allvar.



Nashville Predators



Pekka Rinne vacklar och Ryan Ellis saknas mer än befarat. Nashville inleder säsongen svängigt, likt senast. Peter Laviolette brukar ha en livslängd på en handfull säsonger innan hans intensiva sätt att elda laget kan ge negativ effekt. Kring årsskiftet får han därför lämna ett Predators som harvar kring slutspelsstrecket.



New Jersey Devils



New Jersey kan inte utmana om slutspel i en stark Metropolitan Division, men hastigt och lustigt kan faktiskt Devils-matcher vara roliga att se på. Taylor Hall, Nico Hischier och Pavel Zacha gör New Jersey hyggligt relevanta igen.



New York Islanders



Osäkerheten kring John Tavares framtid smittar av sig på hela organisationen, likt Steve Stamkos-situationen i Tampa Bay. Ledningen tröttnar så småningom och bestämmer sig för att lämna över laget till den nya generationen, med Mathew Barzal och Joshua Ho-Sang i spetsen.



New York Rangers



Kevin Shattenkirk är en hyfsad uppgradering från Dan Girardi och New York Rangers blir återigen ett topp-3-lag i Metropolitan Division. Men avsaknaden av en riktig förstacenter märks tydligt när Mika Zibanejad inte kan ta det klivet. Rangers går alltså på centerjakt och fortsätter att offra framtid för nutid.



Ottawa Senators



Efter en halvdan säsongsinledning lyckas någon banka in lite vett i skallen på Guy Boucher, som släpper fram Ottawas unga spelare. Thomas Chabot tar en framskjuten plats i försvaret, Filip Chlapik ger lite skills en bit ner i kedjehierarkin och Colin White blir en nyckelfaktor i topp-6 när Senators får nytt liv.



Philadelphia Flyers



En frisk Claude Giroux i en lite friare roll som left winger blir inte den succé som Philadelphia hade hoppats på. En månad eller två in på säsongen överger man experimentet och Giroux är tillbaka som center. I en bekväm situation lyfter han däremot och överträffar förra säsongens poängskörd.



Pittsburgh Penguins



För första gången sedan New York Islanders storhetstid på 80-talet vinner ett lag Stanley Cup tre år i rad. Sidney Crosby vinner kampen mot Connor McDavid i finalen och för första gången i NHL:s historia vinner samma spelare Conn Smythe Trophy tre år i rad.



San José Sharks



Den här generationens San José fick sitt dödsryck i och med finalframträdandet 2016. Nu börjar man sakta men säkert falla allt längre ner i tabellen och inte ens Brent Burns kan få stopp på det. Joe Thornton är inte sig själv efter knäskadan och när grundserien är färdigspelad är Sharks en bra bit från slutspelsplatserna.



St. Louis Blues



St. Louis lagbygge är ett relativt luftigt sådant. Lite skadeproblem under inledningen blir extra kostsamt när Jake Allen inte håller i kassen. Blues huserar i bottenskiktet av tabellen, men Vladimir Tarasenko hittar monsterformen under slutskedet av säsongen och St. Louis kniper den sista Wild Card-platsen i Western Conference.



Tampa Bay Lightning



Det tar tid innan Andrei Vasilevsky hittar formen, men Tampa Bay håller sig flytande tack vare en väldigt fin core och Mikhail Sergachevs omedelbara genombrott. Lagom till slutspelet får Vasilevsky ordning på helheten och bär Lightning till minst Conference-final.



Toronto Maple Leafs



Toronto vill utmana så länge Auston Matthews, William Nylander och Mitch Marner är på sina entry level-kontrakt. I ett försök att stabilisera upp ett skakigt försvar skickar man iväg James van Riemsdyk på den här sidan årsskiftet. En ny topp-4-back ger laget den skjuts som behövs och Leafs blir en seriös utmanare i slutspelet.



Vancouver Canucks



Vancouver har slutspelskontakt inför trade deadline. Men istället för att skicka ut några rentals – och samla picks inför framtiden – behåller man sina veteraner och går för en slutspelsplats. Det misslyckas givetvis och Canucks står utan en handlingsplan när tvillingarna Sedin flyttar hem till Modo till sommaren.



Vegas Golden Knights



Ska man bygga ett nytt lag bör man göra det via draften. Det förstod Vegas i somras och några veckor in på det nya året omfamnar man den ambitionen än en gång. De få attraktiva spelarna man har på utgående kontrakt – James Neal, David Perron och Jonathan Marchessault – skickas ut mot picks och Vegas gör det enda rätta som tankar.



Washington Capitals



Washington har tappat sitt djup, men det hindrar inte Alexander Ovechkin från att ha en monstersäsong. Efter en med hans mått mätt medioker 33-målssäsong blir ryssen återigen en 50-målsskytt.



Winnipeg Jets



Connor Hellebuyck och Steve Mason sporrar varandra och Winnipegs målvaktsduo presterar på en hög nivå över hela säsongen. Det ger en efterlängtad slutspelsplats för Jets, men väl där blir det – precis som senast – respass direkt.

