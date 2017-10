NHL100: När Stanley Cup aldrig delades ut

I samband med NHL:s 100-årsfirande tittar SvenskaFans tillbaka på några stora ögonblick i ligans historia.

NHL grundades 1917 och sedan dess har Stanley Cup delats ut varje år – förutom vid två tillfällen. Men det är inte något världskrig eller kollapsad liga som har stått i vägen för Lord Stanley’s Cup.



Det senaste tillfället var 2005 när lockouten stängde ner hela säsongen. Det tredje tillfället kan mycket väl bli 2022 när det nuvarande kollektivavtalet går ut, men den första gången som Stanley Cup inte delades ut var redan 1919.



Under det tidiga 1900-talet var det en hel del nya ligor som ploppade upp och gick omkull. Under det första världskrigets slutskede föddes NHL ur National Hockey Association och började utmana om Stanley Cup – på den tiden var det flera ligor som gemensamt utmanade om Stanley Cup. Först tio år senare blev det uteslutande NHL som gjorde upp om Stanley Cup.



NHL tog sig alltså igenom de första åren, trots att lag kom och gick och det rimligtvis fanns en osäkerhet kring ligans långsiktiga framtid. Redan under det första året gick Toronto Arenas – som senare kom att bli Toronto Maple Leafs – och vann Stanley Cup, men året efter tvingades finalserien avbrytas.



Vad var det då som kunde stänga ner en finalserie när ligan kunde grundas under ett världskrig och överleva ett annat världskrig?



Spanska sjukan sveper in över världen



I början av 1918 slog den spanska sjukan ner över i princip hela världen. 500 miljoner smittades och 50-100 miljoner – 3-5 procent av världens befolkning – avled av influensan. Till skillnad från andra liknande epidemier där unga, äldre och sjuka främst drabbades slog den spanska sjukan hårt även mot friska vuxna.



Den dödliga andra vågen av influensan svepte in över världen i augusti 1918 och under de efterföljande månaderna plågades världen hårt, men efter peaken i oktober och november ebbade det ut. En tredje våg bröt ut under början av 1919, och det är här som NHL drabbas.



Montreal Canadiens hade varit i Stanley Cup-final tidigare och vann exempelvis 1916, men nu var man där för första gången som ett NHL-lag. För motståndet stod Seattle Metropolitans från Pacific Coast Hockey Association. Två år tidigare hade de blivit det första amerikanska laget att vinna Stanley Cup och stora namn som Lester Patrick, Frank Foyston och Hap Holmes har representerat laget genom åren.



Canadiens och Metropolitans kom att spela en dramatisk – och historisk – final.



Dramatisk finalserie



Montreal gick upp mot Ottawa Senators i en sjumatchersserie för att avgöra vilket lag som skulle representera NHL i Stanley Cup-finalen. Ottawas Frank Nighbor – den första spelaren att vinna Hart Trophy några år senare – missade de tre första matcherna och Canadiens gick upp till 3-0. Senators tog hem match fyra innan Montreal avgjorde serien i match fem.



Nu väntade Stanley Cup-final mot Seattle Metropolitans i en repris av finalen två år tidigare.



Montreal reste till Seattle, där samtliga matcher i sjumatchersserien skulle spelas. Redan innan finalserien hann börja råkade Seattle ut för en jobbig motgång när stjärnan Bernie Morris arresterades och fängslades för att ha smitit undan från militärtjänstgöring. Morris var en giftig målskytt som kom från 22 fullträffar på 20 matcher.



Då lagen kom från två olika ligor tillämpades två olika regelverk i de olika matcherna – och Seattle dominerade fullkomligt under PCHA-regler. Metropolitans vann match ett och tre med 7-0 respektive 7-2, men däremellan hann Montreal med att ta hem match två.



Match fyra slutade mållös efter 20 minuters förlängning och det diskuterades hur match fem skulle spelas. Man enades så småningom om att den skulle behandlas som ett omspel av match fyra, och NHL-regler tillämpades. Man kom också fram till att kommande matchers eventuella förlängning skulle spelas till ett mål gjordes.



Montreal var illa ute efter ett 0-3-underläge inför den tredje perioden, men man hämtade upp matchen till 3-3 efter bland annat två mål av Newsy Lalonde, spelande coach i Canadiens. I förlängningen blev sedan Jack McDonald hjälte för Montreal och finalserien var kvitterad.



Finalmatchen ställs in



Inför den sjätte och avgörande matchen började flera spelare insjukna i influensan, där framför allt Montreal drabbades hårdast. Ägaren George Kennedy, Newsy Lalonde, Joe Hall, Billy Coutu, Jack McDonald och Louis Berlinguette blev alla dåliga. Somliga lades in på sjukhus, medan andra fick vård på hotellet. Av Montreals 13 spelare var det bara fyra som inte insjuknade.



Fem och en halv timme innan nedsläpp blåstes matchen av.



Montreal var redo att erbjuda segern till Seattle då de inte kunde ställa upp i matchen, men Metropolitans vägrade att acceptera det under rådande omständigheter. George Kennedy försökte även skrapa ihop spelare från PCHA-laget Victoria, men det förslaget slogs omkull.



- Vi är ledsna över att Seattle-fansen inte kunde skåda den avgörande kampen, oavsett hur självsäkra de var på seger, men under omständigheterna var det omöjligt att genomföra matchen, kommenterade PCHA:s president Frank Patrick i Edmonton Journal.



Finalserien 1919 var ansedd som en av de bästa och hårdaste drabbningarna. Merparten av spelarna hade dragit på sig skador och var utslitna efter hårda, och i vissa fall långa, matcher.



”The ice has been taken out of the Arena, and the hardest fought series since the Stanley cup was put up for competition has reached an unsatisfactory ending”, skrev Edmonton Journal dagen efter match sex skulle ha spelats och det stod klart att finalserien inte skulle få något avgörande.



Joe Hall avlider



Någon vinnare utsågs alltså inte 1919, men det historiska beslutet överskuggas helt och hållet av influensan. En knapp vecka senare avled nämligen Joe Hall. Montreal-försvararen drabbades av lunginflammation – en vanlig infektion i samband med spanska sjukan, som angrep lungorna – och somnade in vid 38 års ålder. Han begravdes några dagar senare och under ceremonin deltog flera spelare och ledare från olika klubbar.



Joe Hall var den enda spelaren från finalserien som avled. De andra återhämtade sig, men George Kennedy blev märkbart försvagad av sjukdomen och avled några år senare. Redan i oktober 1918 blev Ottawa-spelaren Hamby Shore den första hockeyspelaren att dö av spanska sjukan.



2005 utsågs det ingen Stanley Cup-vinnare, ty det spelades ingen säsong då miljonärer och miljardärer bråkade om pengar. 1919 är således den enda gången som någon Stanley Cup-vinnare inte har utsetts under en aktiv säsong.



Först 1948 – när pokalen designades om – graverades 1919 års slutspel in i Stanley Cup-bucklan, med orden:



1919

Montreal Canadiens

Seattle Metropolitans

Series Not Completed



---



Källor: Wikipedia, Sports Illustrated, bigmouthsports.com

