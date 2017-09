Previews: Atlantic Division

En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Atlantic Division.

8. Detroit Red Wings



Förfallet är över Detroit. Kan Red Wings undvika en bottenplacering?



Läs artikeln här!



---



7. Buffalo Sabres



Får Buffalo Sabres en nytändning med ny coach och general manager?



Läs artikeln här!



---



6. Florida Panthers



Ett lag med talang, men samtidigt med ytterligare en stormig sommar i ryggen.



Läs artikeln här!



---



5. Ottawa Senators



Kommer Ottawa kunna fortsätta bygga på förra årets framgångar eller blir det ett steg tillbaka i år?



Läs artikeln här!



---



4. Boston Bruins



I fjol tog sig Boston Bruins tillbaka in i slutspelet efter ett par års frånvaro. Kan björnarna nu fortsätta på den inslagna vägen?



Läs artikeln här!



---



3. Montreal Canadiens



Trion Carey Price, Shea Weber och Max Pacioretty borde garantera att det blir slutspel även den här säsongen för laget i bleu-blanc-rouge.



Läs artikeln här!



---



2. Toronto Maple Leafs



Det finns hopp om framtiden hos den framgångstörstande Toronto-publiken.



Läs artikeln här!



---



1. Tampa Bay Lightning



Efter ett tungt år ska Tampa Bay visa att man är ett topplag i ligan.



Läs artikeln här! Förfallet är över Detroit. Kan Red Wings undvika en bottenplacering?---Får Buffalo Sabres en nytändning med ny coach och general manager?---Ett lag med talang, men samtidigt med ytterligare en stormig sommar i ryggen.---Kommer Ottawa kunna fortsätta bygga på förra årets framgångar eller blir det ett steg tillbaka i år?---I fjol tog sig Boston Bruins tillbaka in i slutspelet efter ett par års frånvaro. Kan björnarna nu fortsätta på den inslagna vägen?---Trion Carey Price, Shea Weber och Max Pacioretty borde garantera att det blir slutspel även den här säsongen för laget i bleu-blanc-rouge.---Det finns hopp om framtiden hos den framgångstörstande Toronto-publiken.---Efter ett tungt år ska Tampa Bay visa att man är ett topplag i ligan.

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-09-18 17:58:47 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-09-18 17:58:47

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-09-18 17:58:47

NHL

2017-09-15 14:00:00

NHL

2017-09-15 14:00:00

NHL

2017-09-11 17:05:00

NHL

2017-07-18 09:00:00

NHL

2017-07-17 09:00:00

NHL

2017-07-16 09:00:00

NHL

2017-07-15 09:00:00

NHL

2017-07-02 01:15:00

NHL

2017-06-28 17:15:10

ANNONS:

En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Atlantic Division.I december fyller NHL 100 år. Ligan började uppmärksamma det redan i våras, men på SvenskaFans viker vi hösten åt 100-årsdagen.Striden med WHA är äntligen över och det är det dags för en dynasti att lämna över till nästa samtidigt som en tredje tar sina första stapplande steg bland oljeborrtornen i Alberta.En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Central Division.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.?Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Klockan 18:00 öppnar portarna till free agency. SvenskaFans följer givetvis spektaklet.Vilka spelare drar mest intresse under free agent frenzy?