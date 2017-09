Previews: Central Division

En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Central Division.

7. Colorado Avalanche



Toksist och utskrattade förra säsongen. Kan Colorado Avalanche resa sig?



Läs artikeln här!



---



6. Winnipeg Jets



Vi har väntat på Winnipegs unga stomme i några säsonger – är det dags nu?



Läs artikeln här!



---



5. St. Louis Blues



Kan St. Louis Blues hitta ett lugn och en kontinuitet utan alla jippon?



Läs artikeln här!



---



4. Chicago Blackhawks



Är det här början på slutet för Chicago Blackhawks dominans?



Läs artikeln här!



---



3. Minnesota Wild



Klockan tickar för ett framgångssuktande Minnesota. Lyckas man ge Wild-fansen den slutspelsresa de så länge längtat efter?



Läs artikeln här!



---



2. Dallas Stars



Dallas står inför ännu en svår säsong med stora utmaningar. Kan nya tränaren Ken Hitchcock förbättra defensiven?



Läs artikeln här!



---



1. Nashville Predators



Ibland sägs det att man måste förlora en Stanley Cup-final för att lära sig vinna.



