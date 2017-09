Previews: Pacific Division

En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Pacific Division.

8. Vegas Golden Knights



Välkomnandet från övriga lag kommer att bli speciellt barmhärtigt, även om förutsättningarna inför framtiden är tämligen goda.



Läs artikeln här!



---



7. Vancouver Canucks



Vancouver har tagit in ett gäng veteraner, men är det verkligen rätt väg att gå?



Läs artikeln här!



---



6. Arizona Coyotes



Från NHL:s kanske mest hånade lag till ett av ligans mest intressanta. Arizona Coyotes sommar har återigen gett hopp och tro till supportrarna.



Läs artikeln här!



---



5. Los Angeles Kings



Med en ny General Manager och tränarstab är Kings redo att ta revansch för de senaste årens missöden.



Läs artikeln här!



---



4. San José Sharks



I våras räckte inte San José till när det gällde. I år är det nytt vinna eller inget-läge för hajarna. Lyckas man mobilisera om styrkorna?



Läs artikeln här!



---



3. Calgary Flames



Var står Calgary Flames? Det är en bra men svår fråga, de bör slåss om en slutspelsplats men har möjligtvis chanser att göra lite mer än så.



Läs artikeln här!



---



2. Anaheim Ducks



Hur hanterar Anaheim en säsongsinledning med tunga skadeproblem?



Läs artikeln här!



---



1. Edmonton Oilers



Edmonton ska försöka bygga vidare på förra säsongen. Klarar man pressen?



Läs artikeln här!

Välkomnandet från övriga lag kommer att bli speciellt barmhärtigt, även om förutsättningarna inför framtiden är tämligen goda.---Vancouver har tagit in ett gäng veteraner, men är det verkligen rätt väg att gå?---Från NHL:s kanske mest hånade lag till ett av ligans mest intressanta. Arizona Coyotes sommar har återigen gett hopp och tro till supportrarna.---Med en ny General Manager och tränarstab är Kings redo att ta revansch för de senaste årens missöden.---I våras räckte inte San José till när det gällde. I år är det nytt vinna eller inget-läge för hajarna. Lyckas man mobilisera om styrkorna?---Var står Calgary Flames? Det är en bra men svår fråga, de bör slåss om en slutspelsplats men har möjligtvis chanser att göra lite mer än så.---Hur hanterar Anaheim en säsongsinledning med tunga skadeproblem?---Edmonton ska försöka bygga vidare på förra säsongen. Klarar man pressen?

0 KOMMENTARER 121 VISNINGAR 0 KOMMENTARER121 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-09-26 22:48:52 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-09-26 22:48:52

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-09-26 22:48:52

NHL

2017-09-26 14:00:00

NHL

2017-09-21 14:00:00

NHL

2017-09-18 17:58:47

NHL

2017-09-15 14:00:00

NHL

2017-09-15 14:00:00

NHL

2017-09-11 17:05:00

NHL

2017-07-18 09:00:00

NHL

2017-07-17 09:00:00

NHL

2017-07-16 09:00:00

ANNONS:

En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Pacific Division.Alla lag som vann Stanley Cup från 1984 till 1990 kom från Canada och efter det har landet bara fått en enda Stanley Cup vinst på 26 säsonger.Striden med WHA är äntligen över och det är det dags för en dynasti att lämna över till nästa samtidigt som en tredje tar sina första stapplande steg bland oljeborrtornen i Alberta.En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Atlantic Division.I december fyller NHL 100 år. Ligan började uppmärksamma det redan i våras, men på SvenskaFans viker vi hösten åt 100-årsdagen.Striden med WHA är äntligen över och det är det dags för en dynasti att lämna över till nästa samtidigt som en tredje tar sina första stapplande steg bland oljeborrtornen i Alberta.En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Central Division.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.