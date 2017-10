Clayton Keller, Nolan Patrick och Nico Hischier.

Säsongens tio hetaste rookies

En ny NHL-säsong står för dörren och med den står givetvis en drös med talangfulla spelare på tröskeln som väntar på att få ta steget in i rummet av stjärnglans. SvenskaFans tar en titt på tio spelare som vi kan förvänta oss något extra av under årets säsong.

###



#10 – Alex DeBrincat, RW, Chicago Blackhawks, USA

19 år – 171 cm – 75 kg – högerfattad

Ifjol: 65 mål & 62 assist på 63 matcher i Erie Otters



Det var länge oklart ifall 19-årige Alex DeBrincat skulle lyckas att slå sig in i ett Chicago som inte är direkt villiga att slänga in tonåringar i hetluften utan ett år i AHL. Men lönetaksproblem och en allt mindre slagkraftig trupp har gjort att amerikanen kommer att få inleda säsongen på världens bästa scen – och det vore mycket förvånande ifall han inte tog för sig omgående.



Alex DeBrincat har varit en poängsprutare av rang under de senaste tre åren med över 100 poäng i varje säsong. Visst, kritiker kan peka på att han har spelat med Connor McDavid i ett år, samt Dylan Strome i de tre senaste, men DeBrincat har en fantastisk potential. Storleken är ett litet orosmoment för Alex, men 19-åringen har en förmåga att söka sig till fria ytor och är en väldigt hal spelare när han har pucken vid sin klubba. Paras han dessutom ihop med Patrick Kane kommer det bli oerhört spännande att se vilka siffror amerikanen kan komma att producera under säsongen. Blackhawks gjorde mer eller mindre ett stort kap som draftade Alex först i andra rundan 2016.



***



#9 – Kyle Connor, LW, Winnipeg Jets, USA

20 år – 185 cm – 83 kg – vänsterfattad

Ifjol: 25 mål & 19 assist på 52 matcher i Manitoba Moose



Kyle Connor får förvånansvärt nog inleda säsongen i Jets AHL-lag Manitoba Moose där han under fjolårssäsongen var en av ligans bästa spelare. Kyle snittade nästan en poäng per match i AHL där han var Manitobas stora katalysator och spelaren som spelet hela tiden kretsade kring.



Winnipeg har en imponerande topp sex, men om Kyle fortsätter på sitt inslagna spår och producerar mängder med poäng i Manitoba, bör det inte dröja länge förrän han får chansen i Jets. Då kommer han från dag ett bli en spelare att hålla koll på i Calder-racet. Kyle har en bländande teknik, en fin skridskoåkning som ger honom fördelen att ta sig förbi sina motståndare samt ett kraftigt handledsskott som kommer att överraska mängder med målvakter i ligan de kommande åren.



***



#8 – Joel Eriksson-EK, C, Minnesota Wild, Sverige

20 år – 189 cm – 89 kg – vänsterfattad

Ifjol: 8 mål & 8 assist på 26 matcher i Färjestads BK



Joel Eriksson-Ek spelade det mesta som en 19-åringen kunde göra ifjol i och med spel i NHL, AHL, SHL, junior-VM samt att Karlstadskillen var med och bärgade VM-guldet till Sverige i maj tidigare i år. Nu står Joel redo att fullfölja sin första säsong i NHL och han ser ut att få göra det som center i Minnesotas tredje kedja, med stor möjlighet till att få speltid i power play.



Joel kan vara årets mest redo rookiespelare i årets NHL och kunde troligtvis spelat i NHL redan föregående säsong under fulltid, men istället fick han chansen i 15 matcher och stod för sju poäng. Joel är en hårt arbetande tvåvägscenter som tar stort ansvar i alla delar av isen. Hans handledsskott är mer utvecklat än de flesta 20-åringen och kanske kan han snudda på 20-målsgränsen redan i år om han får Bruce Boudreaus förtroende i spel i numerärt överläge.



***



#7 – Thomas Chabot, D, Ottawa Senators, Kanada

20 år – 188 cm – 86 kg – vänsterfattad

Ifjol: 10 mål & 35 assist på 34 matcher i Saint John Sea Dogs



Ottawa Senators har samlat på sig mängder med fina talanger under de senaste åren i Colin White, Logan Brown, samt Filip Chlapik. Men ingen av de tre spelarna går en lika ljus framtid till mötes som Thomas Chabot. Kanadensaren är en snabbtänkt tvåvägsförsvarare som älskar att transportera puck, samt att han gladeligen låter spelet styras från sin klubba från offensiva blå.



Thomas draftades av Ottawa i första rundan för två år sedan och har sedan dess varit en av de största profilerna i den kanadensiska juniorligan. Thomas har snittat över en poäng per match sedan draften i Saint John, samt att han var kanske den bästa spelaren i fjolårets junior-VM i Kanada. Att få kunna lära sig av och ha en mentor som Erik Karlsson varje dag kan enbart vara guld värt för Thomas som mycket väl kan vinna Calder Trophy i år. Har potentialen till att utvecklas till en av ligans mest framträdande tvåvägsförsvarare som kommer att logga tunga minuter i många år framöver.



***



#6 – Nolan Patrick, C, Philadelphia Flyers, Kanada

19 år – 189 cm – 90 kg – högerfattad

Ifjol: 20 mål & 26 assist på 33 matcher i Brandon Wheat Kings



Philadelphia Flyers får tacka hockeygudarna när man vann det andra draftvalet i sommarens draft och flyttades upp från draftval elva som man första varit tilldelade. Nolan Patrick är en sann Flyersspelare i grund och botten i och med sin storlek, imponerande fysisk, drivkraft och inställning. Killen är en centertank och en spelare man bygger sitt lag omkring och trots att han har varit aningen skadedrabbad och endast är 19 år gammal, har man stora förväntningar på Patrick i östra Pennsylvania från första nedsläpp.



Hade det inte varit för kanadensarens skadeproblem de senaste två åren hade han troligen blivit vald som den första spelaren i sommarens draft i Chicago. Nolan har både Claude Giroux och Sean Couturier före sig i centerhierarkin i dagens Flyers, men det borde inte dröja länge ifall han passerat en eller rentav båda två. Nolan är en väldigt allround-spelare som bidrar i alla delar av isen med en hög arbetskapacitet. Kommer bidra mängder med poäng runt om och framför kassen då han allt som oftast älskar att placera sig där och är oerhört svår att flytta på. En spelare som kommer att skapa rubriker i framtiden.



***



#5 – Brock Boeser, RW, Vancouver Canucks, USA

20 år – 185 cm – 87 kg – högerfattad

Ifjol: 16 mål & 18 assist på 32 matcher i University of Noth Dakota



Vancouver Canucks, som inte har haft mycket att stoltsera med under de senaste gråa åren, är extremt förväntansfulla och spända på vad 20-årige Brock Boeser går för framtid till mötes. Brock, som har blivit en personlig favorit till undertecknad under de tre senaste åren, valdes av Vancouver i första rundan i draften 2015 och har sedan dess vänt upp och ned på collegehockeyn med sitt University of North Dakota.



Värvningen av Thomas Vanek lär säkerligen begränsa Boesers speltid till en början av säsongen, men så fort amerikanen har visat vad han går för kommer han troligtvis få minuter i första kedjan till höger om tvillingarna Sedin. Brock föddes till att vara en målskytt och kommer, med sitt hårda och välplacerade handledsskott, antagligen nosa på runt 25 mål redan i år, för att under de kommande säsongerna vara en ständig 40-målsskytt. Han är även en kraftfull spelare som inte backar undan för fysiskt spel eller att jaga motståndare över hela isen. Kort sagt; Brock kommer att bli en publikfavorit i västra Kanada.





***



#4 – Charlie McAvoy, D, Boston Bruins, USA

19 år – 185 cm – 96 kg – högerfattad



Charlie slängdes in i hetluften mitt under brinnande slutspel ifjol och gjorde så pass bra ifrån sig att Bruinsfansen ville ge honom Calder Trophy för sex spelade slutspelsmatcher. 19-åringen, som valdes i mitten av den första rundan av Boston 2016, har varit den ledande försvararen i den amerikanska collegehockeyn under de två senaste säsongerna och kommer förmodligen få inleda säsongen i första backparet tillsammans med Zdeno Chara.



McAvoy är en lugn och samlad försvarare som aldrig låter sig bli stressad. Han är otroligt skridskoskicklig och kommer troligtvis vara den rookien som kommer tilldelas mest istid av alla under årets säsong. Att Bruins lät McAvoy få göra debut i slutspelet, utan att ha spelat en enda grundseriematch innan det, visar prov på hur mycket man värderar och tror på amerikanen. Han en väldigt stor chans att, inte bara bli nominerad, utan även vinna Calder Trophy i år.



***



#3 – Matt Barzal, C, New York Islanders, Kanada

20 år – 183 cm – 85 kg – högerfattad

Ifjol: 10 mål & 69 assist på 41 matcher i Seattle Thunderbirds



Det var många som trodde att Mathew Barzal skulle ta en ordinarie tröja i New York Islanders redan ifjol, men istället blev kanadensaren testad i enbart två matcher innan han fick sätta sig på planet tillbaka till Seattle och den kanadensiska juniorligan. Matt har under sina fyra säsonger i WHL öst in 278 poäng på 202 matcher och kanske är mest NHL-redo av alla spelarna på den här listan.



Matt är en dynamisk center med ett bra tryck i sin skridskoåkning och en otroligt fin teknik. Han har imponerat stort på försäsongen för Islanders och det mesta tyder på att han kommer att kastas in som sitt lags andra center i inledningen på säsongen – och mycket ska till om han inte kommer att stanna där i många år framöver. Med John Tavares som första center och Barzal som ledare över den andra, har Islanders ett centerdjup med fantastiska kvalitéer. Om Matt släpps loss i en renodlad offensiv roll utan att få för mycket ansvar i det defensiva spelet, kan han helt klart nosa på 50+ poäng i år.



***



#2 – Nico Hischier, C, New Jersey Devils, Schweiz

18 år – 186 cm – 81 kg – vänsterfattad

Ifjol: 38 mål & 48 assist på 57 matcher i Halifax Mooseheads



Att hockeyn i Schweiz är på stadig uppgång är inget nytt, men att en spelare ifrån Schweiz väljs etta i NHL-draften är alldeles färska och sagolika rubriker. Nico Hischier är den största talangen som alplandet någonsin har producerat och New Jersey borde skatta sig väldigt lyckliga över att man vann draftlotteriet i våras och fick den stora äran att plocka schweizaren som ser ut att kunna sätta ett stort avtryck omgående i ligan.



New Jersey saknade stjärnpotential bland sin talangbank innan man lade beslag på rättigheterna till Nico. 18-åringen satte eld på QMJHL med sitt Halifax Mooseheads ifjol och stod för fina 86 poäng på 57 matcher. Hischier har en bländande, dynamisk skridskoåkning och förmåga att kontrollera pucken i hög hastighet som få andra. Han är även en speluppläggare av rang och har ett underskattat skott. Om tränaren John Hynes vågar sätta ihop Hischier bredvid Taylor Hall kan det bli en väldigt underhållande säsong ute i Newark – något fansen desperat har väntat på väldigt, väldigt länge.



***



#1 – Clayton Keller, C, Arizona Coyotes, USA

19 år – 178 cm – 76 kg – vänsterfattad

Ifjol: 21 mål & 24 assist på 31 matcher i Boston University



Uppbyggnaden av Arizona Coyotes har varit lång, mörk och för det mesta väldigt plågsam för både spelare och ledare, samt de få fans laget har ute i Arizona-öknen. Med mängder av tidiga draftval under de senaste åren har Arizona byggt upp en väldigt spännande ung stomme med flertalet av väldigt spännande spelare som Dylan Strome, Christian Dvorak, Christian Fischer och Brendan Perlini. Men ingen av dessa är lika intressant som Clayton Keller.



Clayton presenterade sig för den breda hockeypubliken på riktigt i våras när han gjorde fem mål och sju poäng i VM för det amerikanska laget som blev utslagna i kvartsfinalen. Clayton var en av de mest sevärda spelarna i turneringen med sin stora glädje till spelet och fick fansen i Glendale att svettas utav helt andra anledningar än ökenhettan. Keller är en spelare man gärna betalar dyra pengar för att få se utöva sina hockeykunskaper. Han är en matchvinnare, en ledare samt en spelare som tränaren vänder sig till när matchen står och väger.



Storleken hade för ett dussin år sedan varit ett orosmoment, men i dagens snabba, mer offensivt inriktade hockey kommer Clayton Keller att trivas som en prärievarg på grässlätterna. Amerikanen är den mest spännande spelaren att hålla ett extra öga på under 2017-18 års säsong och det hade inte förvånat ifall han hade hittats högst upp i poängligan bland alla nykomlingar när säsongen skall summeras cirkus sju månader från nu.



***



Bubblare: Mikhail Sergachev, D, Tampa Bay Lightning; Dylan Strome, C, Arizona Coyotes; Pierre-Luc Dubois, C, Columbus Blue Jackets; Joshua Ho-Sang, C, New York Islanders; Kailer Yamamoto, RW, Edmonton Oilers; Anders Bjork, RW, Boston Bruins; Filip Chytil, C, New York Rangers.

2017-10-06 12:00:00

