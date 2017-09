SvenskaFans firar NHL:s 100-årsjubileum

I december fyller NHL 100 år. Ligan började uppmärksamma det redan i våras, men på SvenskaFans viker vi hösten åt 100-årsdagen.





Genom åren har vi haft många eror i NHL. Original Six-perioden är mytomspunnen och vi har sett dynastier komma och gå. NHL har däremot hållit ut under alla år. Lag har gått omkull och kommit till, ligan överlevde världskrig och man har numera expanderat till 31 lag i Kanada och USA, senast i Las Vegas.



---



Men allting började i östra Kanada 1917.



Det var ett annat spel då. Man fick inte passa pucken framåt, det fanns inga zoner och flygande byten var inte tillåtna. I de första matcherna vann Montreal Canadiens mot Ottawa Senators med 7-4 och Montreal Wanderers besegrade Toronto Arenas med 10-9. Välbekanta namn som Georges Vezina, Cy Denneny, Art Ross och Bert Lindsay – pappa till en viss Ted Lindsay – figurerade alla under premiärmatcherna.



Torontos målvakter fick skulden för premiärförlusten – en bortförklaring som har överlevt i 100 år…



Montreal Wanderers tid i ligan blev en kort sådan. Efter premiärsegern följde tre raka förluster innan en eldsvåda förstörde Westmount Arena. Wanderers lade ner verksamheten efter branden, medan Montreal Canadiens – som också spelade i Westmount – valde att flytta till Jubilee Rink i östra Montreal. Men det dröjde inte allt för lång tid innan även Jubilee Rink brann ner.



NHL spelade klart säsongen med tre lag och i finalen stod Toronto som mästare efter att ha besegrat Vancouver Millionaires. Corbett Denneny – bror till Cy – stod för det cupvinnande målet.



---



NHL hade kommit till världen och 100 år senare tittar vi tillbaka på en mängd historiska händelser. SvenskaFans kommer givetvis uppmärksamma 100-årsfirandet och vi gör det med lite olika inslag.



-Dan Augustsson fortsätter med sin genomgång av NHL:s historia i den populära artikelserien Ye olde time hockey .



-Vi presenterar de bästa spelarna genom historien, fördelat på fyra olika 25-årsperioder – allt för att uppmärksamma hela historien.



-Det kommer bli nedslag på olika historiska händelser under NHL:s 100 år. Varför delades till exempel inte Stanley Cup ut 1919? Hur gick det till när Maurice Richard blev den första spelaren att göra 50 in 50? Varför charmas så många av Ray Bourques Stanley Cup-seger?



Med start den här veckan drar SvenskaFans NHL100-projekt igång och återkommer kontinuerligt fram till 100-årsdagen i december. Häng med på resan! I november 1917 grundades NHL i Montreal och den 19 december spelades de första matcherna. Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators och Toronto Arenas utgjorde ursprungslagen. Under de första åren tävlade lag från olika ligor, bland annat NHL, om Stanley Cup-bucklan men tio år senare blev NHL den enda ligan.Genom åren har vi haft många eror i NHL. Original Six-perioden är mytomspunnen och vi har sett dynastier komma och gå. NHL har däremot hållit ut under alla år. Lag har gått omkull och kommit till, ligan överlevde världskrig och man har numera expanderat till 31 lag i Kanada och USA, senast i Las Vegas.---Men allting började i östra Kanada 1917.Det var ett annat spel då. Man fick inte passa pucken framåt, det fanns inga zoner och flygande byten var inte tillåtna. I de första matcherna vann Montreal Canadiens mot Ottawa Senators med 7-4 och Montreal Wanderers besegrade Toronto Arenas med 10-9. Välbekanta namn som Georges Vezina, Cy Denneny, Art Ross och Bert Lindsay – pappa till en viss Ted Lindsay – figurerade alla under premiärmatcherna.Torontos målvakter fick skulden för premiärförlusten – en bortförklaring som har överlevt i 100 år…Montreal Wanderers tid i ligan blev en kort sådan. Efter premiärsegern följde tre raka förluster innan en eldsvåda förstörde Westmount Arena. Wanderers lade ner verksamheten efter branden, medan Montreal Canadiens – som också spelade i Westmount – valde att flytta till Jubilee Rink i östra Montreal. Men det dröjde inte allt för lång tid innan även Jubilee Rink brann ner.NHL spelade klart säsongen med tre lag och i finalen stod Toronto som mästare efter att ha besegrat Vancouver Millionaires. Corbett Denneny – bror till Cy – stod för det cupvinnande målet.---NHL hade kommit till världen och 100 år senare tittar vi tillbaka på en mängd historiska händelser. SvenskaFans kommer givetvis uppmärksamma 100-årsfirandet och vi gör det med lite olika inslag.-Dan Augustsson fortsätter med sin genomgång av NHL:s historia i-Vi presenterar de bästa spelarna genom historien, fördelat på fyra olika 25-årsperioder – allt för att uppmärksamma hela historien.-Det kommer bli nedslag på olika historiska händelser under NHL:s 100 år. Varför delades till exempel inte Stanley Cup ut 1919? Hur gick det till när Maurice Richard blev den första spelaren att göra 50 in 50? Varför charmas så många av Ray Bourques Stanley Cup-seger?Med start den här veckan drar SvenskaFans NHL100-projekt igång och återkommer kontinuerligt fram till 100-årsdagen i december. Häng med på resan!

0 KOMMENTARER 299 VISNINGAR 0 KOMMENTARER299 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-09-15 14:00:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-09-15 14:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om NHL

NHL

2017-09-15 14:00:00

NHL

2017-09-15 14:00:00

NHL

2017-09-11 17:05:00

NHL

2017-07-18 09:00:00

NHL

2017-07-17 09:00:00

NHL

2017-07-16 09:00:00

NHL

2017-07-15 09:00:00

NHL

2017-07-02 01:15:00

NHL

2017-06-28 17:15:10

NHL

2017-06-24 19:50:00

ANNONS:

I december fyller NHL 100 år. Ligan började uppmärksamma det redan i våras, men på SvenskaFans viker vi hösten åt 100-årsdagen.Striden med WHA är äntligen över och det är det dags för en dynasti att lämna över till nästa samtidigt som en tredje tar sina första stapplande steg bland oljeborrtornen i Alberta.En sammanställning av SvenskaFans säsongspreviews över Central Division.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.?Nu har några dagar passerat sedan sommarens sista stopp i NHL: free agent-marknadens öppning. Här tar vi en titt på hur de olika lagen presterat under off season 2017 så här långt.Klockan 18:00 öppnar portarna till free agency. SvenskaFans följer givetvis spektaklet.Vilka spelare drar mest intresse under free agent frenzy?SvenskaFans och EliteProspects bevakade draften 2017 val-för-val.