Ye Olde Time Hockey: 1984-90 De sista dynastierna Edmonton Oilers del 1

Alla lag som vann Stanley Cup från 1984 till 1990 kom från Canada och efter det har landet bara fått en enda Stanley Cup vinst på 26 säsonger.

Under slutet av 1980-talet var livet för en kanadensisk supporter antingen himmel eller helvete, medan Calgary, Edmonton och Montreal tillhörde NHL:s absolut bästa lag såg framtiden verkligen mörk ut för Quebec och Winnipeg. Harold Ballard drog sakta men säkert ned Toronto djupt ner i dyngan innan han dog våren 1990. Vancouver var visserligen lika dåliga som Quebec, Toronto och Winnipeg men där började man se en ljusning som gjorde att framtiden såg ganska bra utUnder sommaren avled Clarence S. Campbell som var NHL:s president under 31 år (1946–1977) och under den tredje Canada Cupturneringen valde Islanders stjärncenter Bryan Trottier mycket överraskande att spela för USA (eftersom han tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen så kunde han välja fritt i Canada Cup, i VM och OS kunde han däremot inte byta nationalitet). Glen Sather som var Canadas coach fick mycket kritik för att han valde att ta ut hela 8 spelare från Edmonton. Turneringen var dessutom ett publikfiasko där många stolar gapade tomma under turneringen. Canada besegrade Sovjet i semifinalen med 3–2 och fick möta Sverige i finalen som spelades i bäst av tre matcher. Canada vann finalen med 2–0 i matcher och när ställningen var 5–0 till Canada i slutet av den första perioden av den andra finalen sa Arne Hegerfors godnatt till det svenska folket, de få och smarta som stannade kvar framför Tv:n fick se Sverige komma igen men längre än till en hedersam förlust med 5–6 kom inte laget.Bobby Clarke slutade spela och blev omedelbart Philadelphia Flyers nye GM och det första Clarke gjorde som ny GM var att anställa Mike Keenan som ny coach. Keenan hade säsongen före lett University of Toronto till det kanadensiska universitetsmästerskapet. Flyers gamle coach Pat Quinn fick nytt jobb av LA Kings GM Rogatien Vachon som gav Quinn ett kontrakt som sträckte sig över flera säsonger något som var mycket ovanligt vid den här tiden då de flesta coacher anställdes ett år i taget. NHL:s båda sämsta lag bytte också coacher Bob Berry blev ny coach i Pittsburgh medan Doug Carpenter fick jobbet i New JerseyI Vancouver blev Bill LaForge ny coach, han var mest känd för en incident som hände när han coachade juniorhockey, han hamnade i bråk med Dave Dryden som coachade Peterborough Petes och när LaForge sedan gick över isen på väg till omklädningsrummet träffades han av en klubba i bakhuvudet. Han kastade sig ursinnig över spelaren Doug Evans och ett vilt slagsmål bröt ut, LaForge blev avstängd i 50 matcher för sitt utbrott. LaForge blev med sina 32 år den yngste coachen i NHL genom tiderna och Dan Maloney blev den näst yngste med sina 33 år när han blev Toronto Maple Leafs nye coach.Bobby Clarke hade inte varit GM i många dagar när han gjorde sig ändå mer hatad i Canada än han varit som spelare, anledningen var hans behandling av hjälten från Canada Cup 1976 Darryl Sittler som först fått veta att han skulle bli Flyers nye lagkapten för att dagen efter tradas till Detroit Red Wings. Edmonton tradade Ken Linseman till Boston där han fortsatte uppträda som ”The Rat” genom att under ett slagsmål bita sin förre lagkamrat Lee Fogolin som var tvungen att få en stelkrampsspruta.Den 9:e november suddade Edmonton ut ett riktigt gammalt NHL-rekord när de spelade sin 15:e raka match från säsongsstarten utan att förlora, det tidigare rekordet hölls av Montreal Canadiens från säsongen 1943–44. Det dröjde bara 20 matcher innan Vancouvers GM Harry Neale insåg sitt misstag och sparkade Bill LaForge. I New York bröt de båda Rangersspelarna Mark Pavelich och Don Maloney benet med bara en knappt månads mellanrum och i Montreal bestämde sig Guy Lafleur mycket överraskande för att sluta (troligen beroende på minskad istid). I november blev Bernie Nicholls den förste i NHL-historien som gjorde minst ett mål i fyra perioder under samma match när han gjorde 1 mål i den första, andra och tredje perioden innan han avgjorde matchen under övertidsperiodenI december blev Scotty Bowman den coach som vunnit flest matcher i NHL när han passerade Dick Irvin Sr, som coachade Chicago, Toronto och Montreal under 27 säsonger mellan 1928 och 1956. I samma månad blev Wayne Gretzky den 18:e medlemmen i 1000 poängsklubben och han blev givetvis den som nått 1000 poäng snabbast med sina 423 NHL-matcher. Vancouver Canucks vänsterforward Darcy Rota tvingades sluta efter att läkare sagt att han riskerade att bli invalid om han fortsatte spela.Mark Messier i Edmonton blev avstängd i 10 matcher för att han slagit av käken på Calgarys Jamie Macoun och Islanders målvakt Billy Smith stängdes av i sex matcher efter slashing som träffat Curt Fraser i ansiktet. Den gamle busen Paul Stewart som en gång blivit avstängd för att han slagit en domare blev en av NHL:s blivande domare när han fick börja på NHL:s domarutbildningsprogram.Som vanligt fick flera coacher sparken, Orval Tessier i Chicago, Herb Brooks i Rangers och Gerry Cheevers i Boston. Cheevers kommentar efter att han fått sparken trots 204 vinster på 376 matcher var genial: ”I didn't realize my record (204-126-46) was so good until I got fired. When I look at it, I think I should have got a raise.” Den 28:e februari blev det klart att OS öppnade upp för NHL-spelare i Calgary-OS 1988, eftersom NHL inte skulle göra uppehåll och det fanns en åldersgräns räknade ingen med att det skulle göra någon skillnad i medaljkampen.Eddie Shore avled den 16 mars, den kontroversielle Shore vann Hart Trophy fyra gånger (fortfarande NHL-rekord för en back) under sin NHL-karriär där han vann Stanley Cup två gånger med Boston Bruins. Samma dag var en sorgens dag även för Toronto Maple Leafs eftersom de satte ett nytt All-Time low genom att förlora sin 46:e match för säsongen. Philadelphia som var laget som besegrade Toronto satte nytt klubb-rekord genom 11 raka vinster och den 18-åriga klubben blev NHL:s bästa lag trots en rookie GM, en rookiecoach, en svensk målvakt och fyra rookies med Peter Zezel i spetsen i laguppställningen. Pelle Lindbergh slog igen ordentligt och tillhörde favoriterna till att ta hem Vezina Trophy.Det var inte bara i Flyers som rookies spelade stora roller, Mario Lemieux gjorde 43 mål och 100 poäng, hans kedjekamrat Warren Young gjorde 40 mål och Chris Chelios slog igenom med dunder och brak i Montreal. Washingtons Bobby Carpenter var visserligen ingen rookie men han blev förste amerikan som gjorde 50 mål under en säsong och förutom Carpenter som stannade på 53 mål var det sju till som nådde drömgränsen. Hela 16 spelare nådde 100 poäng och Gretzky vann givetvis poängligan när han för tredje gången hade mer än 200 poäng.Gretzky gjorde 73 mål och 135 assist vilket gav 208 poäng och hans 135 assist var ett nytt NHL-rekord och det är inte lite skrämmande att veta att det bara hänt 13 gånger att någon gjort fler än 100 assist under en säsong och 11 gånger var det just Gretzky som gjorde det. Jari Kurri blev den tredje spelare genom tiderna som gjorde minst 70 mål under en säsong när han stänkte in 71 baljor för Oilers. Mike Bossy gjorde 58 mål och det innebar att det var åttonde säsongen i rad han gjorde minst 50 mål under en säsong.Flyers blev som sagt hela NHL:s bästa lag med sina 113 poäng och det var bara två lag till Edmonton (109) och Washington (101) som kom över 100 poäng. Montreal vann Adams på 94 poäng medan det räckte med 86 poäng för att St. Louis skulle vinna Norris. Toronto blev NHL:s sämsta lag på 48 poäng medan förra säsongens skämskuddelag Pittsburgh och New Jersey nådde 53 resp. 54 poäng. Vancouver blev sist i Smythe med 59 poäng medan Hartford som blev sist i Adams hade blivit tredje bästa lag i Norris med 69 poäng. Pittsburgh satte ett nytt rekord i att vara dåliga när de blev första lag som hade mer än 50 förluster under en säsong tre säsonger i rad.I Smythe slog Edmonton först ut LA Kings med 3–0 i matcher innan laget besegrade Winnipeg med 4–0 i divisionsfinalen. I den fjärde matchen i divisionsfinalen tangerade Wayne Gretzky sitt egna slutspelsrekord på 7 poäng (3 mål + 4 assist). När Winnipeg slog ut Calgary med 3–1 i matcher var det första gången som laget gick vidare till den andra omgången i Stanley Cup slutspelet. I Norris svepte Chicago Detroit i den första omgången och Minnesota slog ut divisionsettan St. Louis med samma siffror. Chicago besegrade sedan Minnesota med 4–2 i matcher för att gå till Conference finalen där Edmonton väntade, de tre avslutande matcherna i serien krävde samtliga förlängning.I Adams behövde Montreal fem matcher för att slå ut Boston i den första omgången och det ställde till det för Habs rookie Steve Rooney som bestämt datum för sitt bröllop mer än ett år tidigare när han inte trodde han skulle platsa i Habs. Som tur var hans bröllop i Boston och han gifte sig bara några timmar före den femte och avgörande matchen som spelades i Boston Garden. Montreal föll sedan i divisionsfinalen mot deras nya ärkerival Quebec Nordiques som vann med 4–3 i matcher och den sjunde matchen avgjordes först när Peter Stastny gjorde 3–2 till Quebec i den första övertidsperioden, tre av de sju matcherna avgjordes efter förlängning. Quebec hade besegrat Buffalo med 3–2 i matcher för att ta sig till divisionsfinalen.I Patrick satte Flyers målkung Tim Kerr två nya slutspelsrekord för NHL och tangerade ett annat när han gjorde fyra mål i den tredje matchen i den första omgången mot NY Rangers. Kerrs nya rekord var 4 mål i en period och 3 PP mål i en period och hans 3 PP mål tangerade NHL-rekordet för antal PP mål under en slutspelsmatch. Flyers behövde bara 3 matcher för att slå ut Rangers där den skadade Anders Hedberg efter den tredje matchen meddelade att han slutade med ishockey. Islanders blev det första laget i NHL historien som vann en bäst av fem serie efter att ha förlorat de första två matcherna när de slog ut Washington med 3-2 i matcher, Islanders föll sedan mot Flyers i divisionsfinalen med 1-4 i matcher.Chicago kämpade emot bra mot Edmonton i finalen i Clarence S. Campbell Conference men fick till slut ge sig efter sex målrika matcher., Edmonton gjorde 44 mål och Chicago 25 mål under de sex matcherna. Jari Kurri gjorde sin tredje hattrick under Stanley Cup slutspelet och det var nytt rekord precis som att Edmonton satte nytt rekord för antal mål i en slutspelsserie och de båda lagens sammanlagda antal mål i serien var också det ett nytt rekord.Även finalen i Prince of Wales Conference blev betydligt jämnare än förväntat, Quebec krigade till sig två vinster men blev sedan fullständigt utspelade i den sjätte och sista matchen i serien. Den sjätte matchen blev ödesdiger för Flyers som fick både skyttekungen Tim Kerr och backjätten Brad McCrimmon skadade och bägge skulle missa resten av slutspelet.I Stanley Cupfinalen vann Philadelphia den första matchen hemma i Spectrum med 4–1 men sedan tog Edmonton över och vann fyra raka matcher. Förutom de redan nämnda Kerr och McCrimmon fick Flyers både Pelle Lindbergh och Dave Poulin skadade under finalmatcherna. Gretzky vann poängligan i Stanley Cup med otroliga 17 mål och 47 poäng, det var givetvis ett nytt rekord och det står sig än i dag. Paul Coffey blev tvåa i poängligan med sina 37 poäng och det var nytt backrekord och även det gäller fortfarande. Jari Kurri kom trea i poängligan och gjorde flest mål i slutspeet med sina 19 mål men det var givetvis Wayne Gretzky som belönades med det här årets Conn Smythe Trophy. Förutom Hedberg bestämde sig bland annat Bill Barber, Steve Shutt, Darryl Sittler, Terry O'Reilly, Butch Goring och Brad Park för att sluta efter säsongen. Park och Goring var de två sista aktiva spelarna som spelat i NHL under 1960-talet och Goring vars lag gick längre i slutspelet räknas som den siste 60-talisten som spelade i NHL.Förutom Conn Smythe så vann Gretzky som vanligt Art Ross, Hart och Lester B. Pearson (fjärde året i rad han vann de tre troféerna). Mario Lemieux vann som väntat Calder som bäste rookie och Paul Coffey vann Norris som bäste back. Selke gick till Buffalos veteran Craig Ramsay medan Mike Keenan blev utsedd till ligans bäste coach och belönades med Jack Adams. Tre nordbor belönades, Anders Hedberg fick Bill Masterton, Jari Kurri fick Lady Byng och Pelle Lindbergh vann Vezina medan Buffalos målvaktspar Tom Barrasso och Bob Sauve tog hem Bill Jennings.Hockey Hall of Fame valde det här året in två Builders John Mariucci och Rudy Pilous plus de tre spelarna Gerry Cheevers, Bert Olmstead och Jean Ratelle. Bert Olmsteds kommentar avslöjar en hel del om politiken inom HHoF: ”My first reaction was to tell them to stick it. Finally I figured I'm a bigger man than that, it's all political, you know. I knew few people had to die before I'd get in.”Det här året prövade NHL något nytt, för första gången genom tiderna genomförs draften inte i Montreal utan den hölls istället i Toronto. Stadens stolthet hade hamnat sist i NHL och fick därmed välja först och valde Wendel Clark, andra som valdes i den första rundan var Craig Simpson, Ulf Dahlén, Dave Manson och Calle Johnsson.I de senare rundorna draftades bland annat: Sean Burke, Joe Nieuwendyk, Mike Richter, Eric Weinrich, Steve Chiasson, Bill Ranford, Keith Gretzky, Brent Gilchrest, Fredrik Olausson, Esa Keskinen, Randy McKay, Stu Grimson, Randy Burridge, Kelly Buchberger, Dallas Eakins, Igor Larionov, Robert Burakovsky, John Ferguson Jr., och Paul Maurice. Draften var inte speciellt bra men bland namnen återfanns flera blivande NHL-coacher och General Managers. Bara 30 européer blev draftade och det var det minsta antalet sedan 1980.Ett legendariskt självmål av en rookieback såg till att Edmontons chans att utmana Montreals rekord på fem raka Stanley Cup vinster försvann redan i slutspelets andra omgång.Detroit Red Wings satsade på att köpa sig bort från botten i NHL genom att signa massor av spelare som Adam Oates, Ray Staszak, Scott Young, Harold Snepsts, Mike McEwan, Dale Krentz, Chris Chicki och Tim Friday. Det kommer bli ett fiasko men Detroit kommer fortsätta att betala mest och på sikt därmed göra spelplanen i NHL ojämn. Redan nu klagade flera lags ägare och Pittsburgh GM sa så här: The Wings have put the NHL salary structure completely out of whack.” Det börjar redan viskas om att NHL måste göra något åt de skenande lönekostnaderna men det tar ca 20 år innan NHL får ett lönetak.New Jersey Devils Pat Verbeek även känd som ”Little Ball of Hate” blir under sommaren av med sin ena tumme i en olycka, familjen hittar tummen i en säck gödsel och läkarna kunde sy fast den igen. Trots att läkarna var skeptiska till att han skulle kunna spela hockey igen så fanns Verbeek med när säsongen startade. Flyers talang Todd Bergen slutade med ishockey för att bli golfproffs och Quebecs Michel Goulet hotade strejka om han inte fick en rejäl lönehöjning och han fick som han ville.Som vanligt var det omsättning bland coacherna, Montreals Jacques Lemaire ville inte vara med längre och akademikern Jean Perron tog över. Perron var från en annan värld med bland annat en mastersexamen och han skulle ganska snabbt hamna i konflikt med både spelare och media. Lorne Henning blev ny coach i Minnesota, Harry Neale i Detroit, Tom Watt i Vancouver och i NY Rangers blev Ted Sator ny coach och där kan man verkligen snacka om att det blev konflikter med veteranspelarna. När säsongen startade hade Sator skickat sju av spelarna som avslutade den föregående säsongen i Rangers till farmarlaget, de flesta skulle återvända till Rangers när Sator inte fick några resultat med ”sina spelare”. Butch Goring som slutat under sommaren blev ny coach i Boston samtidigt som Guy Lafleur blev osams med Montreals president Ronald Corey och lämnade jobbet som ambassadör.The Hockey News avslöjade för första gången flera av toppspelarnas löner och i deras undersökning var Wayne Gretzky givetvis den bäst betalde spelaren med ca 800,000 om året. Näst bäst betalde spelare var Mike Bossy men det han och de övriga spelarna i NHL tjänade är idag under minimilönen i NHL. Under säsongen fick Mario Lemieux en lönehöjning och blev ligans näst bäst betalde spelare men även han hamnade under dagens minimilön.NHL gjorde en regeländring för att sätta stopp för Edmonton Oilers överlägsenhet, hädanefter kvittade man spelarna så att istället för att spela 4 mot 4 fortsatte spelet 5 mot 5. Det var inget nytt att NHL ändrade reglerna i ett försök att jämna till styrkeförhållandena, på 1950-talet ändrades reglerna så att den utvisade spelaren fick komma tillbaka när motståndarna gjorde mål eftersom Montreal var fullständigt överlägsna i den spelformen och när Jean Béliveau gjorde ett hattrick under ett och samma PP fick resten av lagen i NHL nog.Den tjeckiske supertalangen Petr Klima hoppade av och skrev även han på för Detroit. När den förre Bostonspelaren Craig MacTavish släpptes ut ur fängelset för sin rattfylleridom (han dömdes till ett års fängelse efter att han kört rattfull och orsakat en dödsolycka) signades han av Edmonton Oilers. I den första matchen för säsongen tangerade Greg Adams i New Jersey ett NHL-rekord när han stod för fem assist under NHL:s premiärkväll.Säsongen hann knappt starta innan tragedin slog till i Philadelphia, den 10:e november körde en rattfull Pelle Lindbergh in i en mur och han avled på sjukhuset dagen efter. Flyers som då hade vunnit 10 raka matcher höll sin obesegrade svit vid liv tills den 19: e november då de förlorade mot NY Islanders. På tal om Islanders så blir Denis Potvin NHL:s bäste poängplockare bland backarna när han i januari 1986 passerade Bobby Orr. I december satte Edmonton och Chicago ett NHL-rekord för modern tid när Oilers besegrade Black Hawks med 12–9, de båda lagens 12 mål i den andra perioden var också ett nytt rekord.Efter ett oroväckande stort antal ögonskador på bland annat Ryan Walter, Charlie Simmer och Michael Thelvén kallades alla domare och linjemän i NHL i omgångar till Toronto för information om nya regeltolkningar angående speciellt höga klubbor. I januari hade Rangers coach Sator kallat upp fem av de sju veteranerna han skickade till farmarlaget inför NHL-starten, I februari var Boston Bruins så skadedrabbade att lagets ass. coach Mike Milbury fick hoppa in och spela igen. Torontos lagkapten Rick Vaive ställde till det för sig när han försov sig och missade en träning, lagets ägare Harold Ballard tog ifrån honom C:et direkt. I Edmonton var både Dave Hunter och Mark Messier också i trubbel efter att båda kört rattfulla, Hunter dömdes till 28 dagar i fängelse eftersom det var tredje gången han åkte dit.Säsongens viktigaste trade var den som förde Joe Mullen till Calgary Flames i trade där sex spelare var inblandade, Calgary förstärkte dessutom genom att trada till sig John Tonelli från Islanders. Andra toppspelare som tradades under säsonen var Larry Playfair, Wayne Babych, Brian Engbom, Reed Larson, Mike O'Connell, John Anderson, Wilf Paiement, Darren Vietch och Steve Konroyd som var en del i Tonelli traden.Buffalos superstjärna Gilbert Perreault blev i mars den tolfte spelaren som nådde 500 mål i NHL och några dagar senare tangerade Edmontons Paul Coffey backrekordet för mest poäng under en match när han gjorde 2 mål och 6 assist i en match. I mars meddelade Rangers veteranforward Mark Pavelich att han slutade pga av samarbetsproblem med Ragers nye coach Sator. Marcel Dionne tog sig under säsongens avslutning förbi Phil Esposito och var nu NHL:s näst bäste poängplockare genom tiderna.I Minnesota blev den kortväxte Neal Broten den förste amerikanen som nådde 100 poäng i NHL under en säsong och Wayne Gretzky satte sin vana trogen nya NHL-rekord. 215 poäng och 163 assist var givetvis nya rekord och troligen ganska oslagbara sådana och det här var fjärde gången som Gretzky nådde över 200 poäng och han är fortfarande ensam om den bedriften. Paul Coffey rådde inte på Bobby Orrs rekord för backar på 139 poäng utan fick nöja sig med 138 poäng och en tredjeplats i poängligan, däremot slog han Orrs målrekord för backar när han gjorde sitt 48.e mål. Tvåa i poängligan blev Mario Lemieux som gjorde 48 mål och 141 poäng, Jari Kurri blev förste europé som gjorde flest mål under en säsong med sina 68 mål.Det var en ovanligt svag säsong för målgörare då bara sex spelare nådde drömgränsen 50 mål, tretton spelare gjorde över 100 poäng däribland svensken Mats Näslund som blev andre svensk (Kent Nilsson gjorde det två gånger 1980–81 och 1982–83) genom tiderna att nå minst 100 poäng. Mike Bossy gjorde för nionde säsongen i rad över 50 mål när han blev ligans näst bäste målskytt med sina 61 mål och det är fortfarande ett NHL-rekord (Gretzky har också gjort över 50 mål under nio säsonger men inte i rad). Montreals andre svensk Kjell Dahlin vann poängligan för rookies med sina 32 mål och 71 poäng men eftersom han hade det riktigt besvärligt under sista halva av serien vann han inte Calder Trophy.Edmonton var med sina 119 poäng ganska överlägsna, divisionsrivalerna Philadelphia (110) och Washington (104) var de två förutom Edmonton som passerade 100 poäng. Quebec vann Adams på 92 poäng och Chicago vann Norris på 86, i Norris gick Toronto vidare som fjärde lag trots att bara två andra lag i NHL hade mindre poäng än dem. Faktum är att Buffalo (där Scotty Bowman missade slutspelet för första gången) som blev sist i Adams med 80 poäng hade tagit en slutspelsplats i samtliga de andra divisionerna.I Norris chockade Toronto både Chicago och övriga NHL genom att svepa Chicago i den första omgången. I den andra serien besegrade St. Louis Minnesota med 3-2 i matcher sedan lagets coach Jacques Demers genom att kasta ut mynt på isen skaffat sig fördelar. NHL varnade Demers och St. Louis lyckades ta sig vidare från divisonen efter 4–3 i matcher mot Toronto utan att Demers kastade mer mynt.I Smythe krossade Edmonton Vancouver med 3–0 i matcher samtidigt som Calgary jagade livet ur Winnipeg som använde 4 målvakter när Calgary svepte dem. Divisionsfinalen mellan Calgary och Edmonton blev en historisk uppgörelse, lagen var jämnstarka och Calgarys spelare med John Tonelli och Doug Risebrough i spetsen hade verkligen krupit in under skinnet på Oilers spelare. Efter att Edmonton kommit igen och kvitterat till 2-2 efter att Calgarys haft en 2–0 ledning i den sjunde och avgörande matchen trodde nog alla att Oilers skulle ta hem det hela men oturen/orutinen skulle spela Oilers ett grymt spratt. När det återstod 14:46 av den tredje perioden slog rookiebacken Steve Smith som stod snett bakom målburen en passning som träffade målvakten Grant Fuhrs ben/skridsko och pucken gick in i målet. Ett chockat Edmonton kunde inte komma igen och sensationen var ett faktum de regerande mästarna blev utslagna redan i den andra omgången.I Adams blev Quebec mycket överraskande utslagna av Hartford som vann med 3–0 i matcher och i den andra matchserien gick det som vanligt när Montreal mötte Boston. Montreal vann med 3–0 i matcher och för sjuttonde raka gången slog Montreal ut Boston ur slutspelet. Montreal hade sedan stora problem med överraskningslaget Hartford men rookien Claude Lemieux avgjorde för Montreal när han slog in 2–1 på övertid i den sjunde och avgörande matchen.I Patrick slog Rangers sensationellt ut Philadelphia med 3–2 i matcher samtidigt som Washington svepte Islanders i den andra matchserien. Rangers fortsatte sedan att överraska genom att besegra Washington med 4–2 i matcher sedan lagets store hjälte målvakten JohnVanbiesbrouck storspelat under de två avslutande matcherna.Om Rangers målvakt varit hjälte när laget tog sig till Conference finalen så var det motståndarnas målvakt som dominerade den matchserien. Rookien Patrick Roy tog fram storspelet och släppte bara in 10 mål under de fem matcher det tog för Montreal att ta sig till finalen. Enda gången som Rangers vann var när Vanbiesbrouck höll nollan i den fjärde matchen. Montreal som startat säsongen med en rookie som coach och elva rookies i laguppställningen var plötsligt och mycket oväntat i Stanley Cupfinalen.I den andra Conference finalen möttes St. Louis och Calgary och det var Calgary som drog det längsta strået och gick vidare till Stanley Cupfinalen efter 4–3 i matcher. I den sjunde och avgörande matchen reducerade St. Louis i PP till 1–2 genom Ed Beers när det bara återstod 1:58 av den tredje perioden men Blues klarade inte av att forcera in kvitteringen som betytt förlängning.Calgary vann den första finalen med 5–2 men sedan vann Montreal fyra raka matcher och tog hem sin 23:e Stanley Cup vinst med 4–1 i matcher. I den andra matchen som gick till övertid avgjorde Habs rookie Brian Skrudland efter bara 9 sekunders spel och hans 3–2 mål är det snabbaste övertidsmålet i en Stanley Cupfinal. I den fjärde matchen höll Patrick Roy nollan för första gången i ett slutspel och matchens enda mål stod Claude Lemieux för och det var hans fjärde GW mål under slutspelet. Montreal såg ut att defilera hem Stanley Cup vinsten i den femte matchen när de ledde med 4–1 efter halva den sista perioden men Calgary gav inte upp utan reducerade två gånger om och i slutet av matchen hängde kvitteringen i luften men Roy höll tätt.Patrick Roy belönades med Conn Smythe Trophy men jag tror ingen hade protesterat om Claude Lemieux vunnit istället, Roy blev därmed den andre rookiemålvakten som vann Conn Smythe (den förste var Ken Dryden 1971). St. Louis Doug Gilmour vann poängligan i slutspelet trots att laget inte nådde finalen. Montreal satte rekord i antal rookies, officiellt är antalet 11 rookies (Kjell Dahlin, Patrick Roy, Brian Skrudland, Mike Lalor, Stephane Richer, John Kordic, Claude Lemieux, Steve Rooney, David Maley, Sergio Momesso och Mike McPhee) men ytterligare en rookie spelade för Montreal i både serien och slutspelet nämligen Randy Bucyk men han spelade inte tillräckligt många matcher för att officiellt räknas som vinnare av Stanley Cup.Montreal satte ytterligare ett rekord, det var första gången ett lag vann Stanley Cup utan att laget gjort en enda trade under säsongen. En annan kuriosa angående Montreals vinnande lag är att hela sju spelare (Patrick Roy, Gaston Gingras, John Kordic, Serge Boisvert, Stephane Richer, Mike Lalor och Brian Skrudland) vunnit Calder Cup med Sherbrooke Canadiens den föregående säsongen. Mats Näslund och Kjell Dahlin blev den sjätte och sjunde svensken som fick lyfta Stanley Cup pokalen. Habs coach Jean Perron är dessutom den senaste rookiecoachen som vunnit Stanley Cup efter att ha varit i laget hela säsongen (Dan Bylsma som är den senaste rookiecoachen som vunnit Stanley Cup ersatte ju en coach som fick sparken under säsongen).NHL hade den här säsongen instiftat ett nytt pris nämligen Presidents' Trophy som gick till NHL:s bästa lag i serien Edmonton Oilers, bland de individuella priser gick som vanligt Hart och Art Ross till Wayne Gretzky medan Mario Lemieux belönades med Lester B. Pearson. Calgarys back Gary Suter vann Calder som årets rookie, Chicagos Troy Murray vann Selke och Paul Coffey vann Norris för andra säsongen i rad. Rangers John Vanbiesbrouck vann Vezina medan Philadelphias duo Bob Froese och Darren Jensen delade på Bill Jennings. Mike Bossy fick Lady Byng och Oilers GM/coach Glen Sather fick Jack Adams.En Builder Bill Hanley plus tre spelare Leo Boivin, Dave Keon och Serge Savard valdes det här året in i Hockey Hall of Fame som förutom den gamla vanliga intagningspanelen nu hade en kommitté som hade till uppgift att leta efter spelare som HHoF av olika anledningar missat att välja in tidigare och sedan lägga fram deras sak för de 18 röstberättigade i intagningspanelen (se Bert Olmsteads uttalande från föregående säsong så förstår ni varför det behövdes). Det här året hölls draften i Montreal igen och NHL:s sämsta lag Detroit Red Wings valde Joe Murphy med val #1. Andra spelare som valdes i den första rundan var: Jimmy Carson, Zarley Zalapski, Vincent Damphousse, Brian Leetch, Scott Young och Craig Janney,Bland dem som valdes i de senare rundorna hittar man bland annat de här spelarna: Adam Graves, Teppo Numminen, Jyrkki Lumme, Tim Cheveldae, Rob Brown, Ron Tugnutt, Johan Garpenlöv, Todd McLellan, Darren Turcotte, Lyle Odelein, Murray Baron, Tom Bissett och Vladimir Krutov, Det valdes bara 30 européer i den här draften också och det valdes fler finländare än svenskar men det blev ett nytt rekord när sju amerikaner valdes i den första rundan. En av amerikanerna var den jättelike (191 cm och 111 kg) George Pelawa som Calgary Flames valde som spelare #16, tyvärr förolyckades idrottsfenomenet (var han även en riktigt bra linebacker och en bra first baseman) Pelawa i en bilolycka bara drygt två månader efter draften.Fortsättning följer nästan vecka.Här hittar du länkar till de tidigare delarna i serien: