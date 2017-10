Ye Olde Time Hockey: 1984-90 De sista dynastierna Edmonton Oilers (tredje delen)

Alla lag som vann Stanley Cup från 1984 till 1990 kom från Canada och efter det har landet bara fått en enda Stanley Cup vinst på 26 säsonger.

Den kanadensiska dominansen fortsätter och mannen med jättemunstaschen fick avsluta sin karriär med en Stanley Cup vinst innan Edmonton visade att de kunde vinna även utan Gretzky.Den föregående säsongen hade knappt hunnit ta slut förrän de första coacherna fick sparken, Mike Keenan fick sparken från Philadelphia och Jean Perron slutade frivilligt i Montreal efter att slutspelssviten mot Boston brutits. Ny coach i Montreal blev polisen och juniorcoachen Pat Burns och samtidigt fick Jacques Martin sparken från St. Louis. I Toronto blev Gord Stellick ny GM och han blev då 30 år gammal den NHL:s yngste GM genom tiderna.NHL flyttade högkvarteret från Montreal till New York, vissa avdelningar stannade kvar i Montreal och även avdelningarna i Toronto stannade norr om gränsen. Paul Holmgren blev ny coach i Philadelphia och Mike Keenan fick ta över i Chicago efter den nyss sparkade Bob Murdoch, Keenan gav den från St. Louis sparkade Jacques Martin jobbet som ass. coach i Chicago. I St. Louis slutade lagets kapten Brian Sutter och utsågs omedelbart till lagets nye coach. Pierre Creamer ersattes som coach i Pittsburgh av Gene Ubriaco och i Minnesota ersatte Herb Brooks Pierre Page som coach och Minnesota fick dessutom en ny GM i Jack Ferreira.Förutom Islanders Denis Potvin och Mike Bossy (som inte fick ordning på sin rygg) så slutade även tre av Minnesotas stjärnor när Terry Ruskowski, Dennnis Maruk och Craig Hartsburg sa tack och hej då till det krisande laget. Lanny McDonald slutade inte han skrev ett nytt ettårigt kontrakt med Calgary och tur är väl det eftersom han kommer lyckas göra NHL-historiens absolut mest perfekta avslutningssäsong. I juni byter Hartford Whalers ägare och den 19 augusti sker traden som får alla andra trader att se ut som ungdomslagens bytardagar av använd utrustning. Wayne Gretzky + Marty McSorley, Mike Kushelnyski och John Miner tradades till LA Kings i utbyte mot 15 miljoner dollar, Jimmy Carson, Martin Gelinas, Craig Redmond och LA Kings första val i draften 1989, 1991 och 1993.Det var verkligen inte den enda traden under sommaren 1988, Calgary och St. Louis gjorde en blockbuster med sju spelare inblandade där de två tyngsta namnen var Doug Gilmour och Mike Bullard. I en trade mellan Quebec och NY Rangers med sex spelare inblandade gick Normand Rochefort till Rangers. Montreal skickade sin enforcer John Kordic till Toronto mot Russ Courtnall som blev Forums nye publikfavorit. Pittsburghs GM Tony Esposito tradade till sig Tom Barrasso, det kostade visserligen två mycket lovande spelare men utan traden är det tveksamt att Penguins framgångar på 1990-talet inträffar,I en stor kanadensisk undersökning ansåg 48% av kanadensarena att Wayne Gretzky var den störste hockeyspelaren under de senaste 50 åren. Maurice Richard fick 15%, Gordie Howe 10%, Bobby Orr 7%, Guy Lafleur 4%, Bobby Hull och Jean Béliveau 3% var och avslutningsvis Phil Esposito som fick 1% av rösterna. Om ni lägger ihop siffrorna får ni 91% resterande 9% saknas pga avrundningar nedåt plus att inga andra spelare (trots namn som Lemieux, Harvey, Plante, Sawchuk, Roy, Mikita, Hall och Mahovlich) kom upp i minst 1% av rösterna. Intressant är också att i samma undersökning sa 71% av de tillfrågade att våld på isen borde bestraffas i domstolar.Habslegenden Guy Lafleur bestämde sig oväntat för att göra comeback och han valde att göra det i NY Rangers. I Detroit försökte Red Wings coach och GM få Bob Probert och Petr Klima att checka in på Betty Fordkliniken pga. deras alkoholmissbruk, spelarna vägrade men när de båda två fortsatte att missa träningar och flyg stängde Detroit av dem på obestämd tid. Avstängningen upphävdes men Proberts karriär kom till ett tillfälligt stopp då han fastande i tullen med 14,3 gram kokain. Förutom att NHL stängde av honom och hans kontrakt med Detroit upphävdes så riskerade Probert 20 år i fängelse och 1 miljon i böter.I augusti blev Dino Ciccarelli den förste NHL-spelare som dömdes till ett fängelsestraff för något som hände på isen, Ciccarelli behövde visserligen bara tillbringa en dag bakom galler, han dömdes dessutom att betala 1000 dollar i skadestånd till Luke Richardson. Under inledningen på säsongen satte NHL/domarna en ny standard för vad som gav matchstraff, resultatet var att 16 spelare fick matchstraff under säsongens första 54 matcher däribland Montreals back Petr Svoboda som blev avstängd i en match efter sitt andra matchstraff.Mario Lemieux gjorde otroliga 18 mål och 41 poäng på Pittsburghs 12 första matcher och många trodde att Gretzkys rekord på 213 poäng skulle ryka all världens väg. Redan i november började det sedvanliga manfallet bland NHL:s coacher och GM, John Ferguson fick sparken och ersattes av Neil Smith som Winnipeg Jets GM. Terry Simpson fick sparken som Islanders coach och han ersattes av en motvillig Al Arbour, John Brophy försvann från Toronto där George Armstrong tog över som coach och Quebecs coach Ron Lapointe tvingades sluta pga. sjukdom (han opererades och läkarna tog bort en tumör på knappt två kilo från hans ena njure) och ny coach blev Jean Perron. Quebec Nordiques bytte dessutom ägare när en grupp ledd av Marcel Aubut köpte det skuldtyngda laget. I Los Angeles fick Kings coach Robbie Ftorek stor negativ uppmärksamhet när journalister ovana med den stelbenta och konservativa ishockeyn/NHL stångade sina pannor blodiga i sina försök att jobba på samma sätt som de gjorde när de skrev om MLB, NFL eller NBA.Under våren fortsatte lagen att byta spelare med varandra i en aldrig förr sedd omfattning. LA Kings skaffade sig en ny förstemålvakt i Kelly Hruday medan Bobby Carpenter hamnade i Boston. Calle Johansson tradades till Washington som i en annan trade skickade lagets populäraste spelare Mike Gartner till Minnesota i utbyte mot Dino Ciccarelli och Bob Rouse. Vancouver Canucks ställde till det för sportjournalisterna när de tradade till sig Greg Adams från Edmonton, anledningen var att Canucks efter det hade två Greg Adams i laguppställningen. I Quebec som sjönk mot botten av tabellen vägrade spelarna att tala med media efter att en radiostation hånat dem.Gretzky passerade under säsongen Marcel Dionne och gick upp på andraplatsen bakom Gordie Howe när det gällde poäng i NHL genom tiderna. Gretzky sa också att han hade som målsättning att passera Howe innan säsongens slut men för en gångs skull lyckades inte Gretzky nå sitt mål (saknades 14 poäng). Mario Lemieux fortsatte storspela även om han inte kunde hålla sin rekordfart från säsongsstarten, han gjorde sitt 50:e mål för säsongen under sin 44:e match och blev därmed den andre genom tiderna som gjorde 50 mål på under 50 matcher och den fjärde genom tiderna som nådde drömgränsen 50 mål på 50 matcher (M Richard, M Bossy, W Gretzky). På nyårsafton 1988 gjorde Lemieux fem mål mot New Jersey Devils, han gjorde samtliga mål i olika spelformer ett mål i spel 5vs5, ett i PP, ett SH, ett på straff och avslutningsvis ett i tom bur. Lemieux stod dessutom för 3 assist i matchen och det var bara tionde gången i NHL-historien en spelare kommit upp i 8 poäng under en match och när Lemieux den 25 januari assisterade till ett av Pittsburg fem mål mot Winnipeg Jets var det nytt rekord eftersom han då plockat poäng under 14 mål i rad för PittsburghNär Guy Lafleur spelade sin första match i Montreal för NY Rangers fick han ett två minuter lång stående ovation av de 17897 på läktarna i Forum, att Habs vann med 5-3 trots att Lafleur gjorde två mål gjorde inte åskådarna på sämre humör. Den 2 februari vann Pittsburgh Penguins mot Philadelphia Flyers i Spectrum för första gången sedan 1974 och Flyers svit mot Penguins stannade på 42 matcher i rad utan förlust. Under året började många lag hedra sina gamla hjältar; I Chicago hedrade man Glenn Hall och Tony Esposito genom att pensionera tröja #1 och #35, samma sak gjorde Rangers med Eddie Giacomins #1 och Winnipeg Jets med Bobby Hulls #9 från tiden i WHA.Under våren fick ytterligare coacher lämna sina jobb, i Winnipeg ersattes Dan Maloney av farmarlagets coach Rick Bowness, Don Cherry fick ett för honom typiskt utbrott när Winnipeg ersatte Bownes i farmarlaget med finländaren Alpo Suhonen. I Rangers fick Michel Bergeron sparken och Phil Esposito ställde sig själv i båset under resten av säsongen och slutspelet. Bergeron fick nytt jobb direkt när Jean Perron tackade för sig för andra gången på mindre än ett år och lämnade plats för Bergeron i Quebec.Den 22 mars inträffade en av NHL:s mest skrämmande olyckor och att den inte fick en tragisk utgång kan man tacka Buffalos massör och Vietnamveteranen Jim Pizzutelli som med sitt blixtsnabba agerande hindrade att Clint Malarchuk förblödde på isen efter att hans halspulsåder snittats upp av en skridskoskena. Malarchuk förlorade drygt 1,5 liter blod, det mesta hamnade i målgården och det behövdes ca 300 stygn för att reparera skadan.NHL:s president meddelade att NHL skulle expandera så fort man gått igenom alla de 30 ansökningar om nya lag som kommit in till ligan, media spekulerade i tre nya lag lagom till säsongen 1991–92. Den 29 mars blev Sergei Pryakhin historisk när han spelade sin första match för Calgary Flames, NHL meddelade att det skulle komma betydligt fler spelare från Sovjet den kommande säsongen. Under VM-turneringen i Stockholm ställde den 20-årige Alexander Mogilny till med problem i förhandlingarna mellan NHL och Sovjet genom att hoppa av (överenskommelsen som höll på att förhandlas fram gällde spelare som om de var 28 år eller äldre skulle kunna få tillåtelse att spela i NHL).Bernie Nicholls satte ett ganska svårslaget rekord när han från den föregående säsongens 78 poäng på 65 matcher ökade till 150 poäng den här säsongen. Ökningen på 72 poäng slog det gamla rekordet som sattes av Guy Lafleur 1974–75 då Lafleur ökade sin poängproduktion med 63 poäng. Calgarys Lanny McDonald gjorde dels sitt 500:e mål i NHL och dels sin 1000:e poäng och hans lagkamrat Joey Mullen satte nytt amerikanskt rekord med sina 51 mål och 110 poäng, Mullen blev dessutom den tredje amerikanen som nådde 50 mål under en säsong. Rangers rookieback Brian Leetch satte nytt NHL rekord för rookiebackar med 23 mål. Mario Lemieux misslyckades med att bli den andre spelaren att göra 200 poäng men hans 85 mål och 199 poäng är verkligen inget att skämmas för. Hans 199 poäng innebar att han medverkade i 57,3 procent av alla Pittsburghs 347 mål (nytt rekord), han satte också ett nytt rekord med sina 13 mål med en man mindre på isen. Gretzky blev tvåa i poängligan med 168 poäng (54+114), Steve Yzerman trea med 155 (65+90) och Bernie Nicholls fyra med sina 150 (70+80). Nio spelare gjorde minst 100 poäng och sex spelare gjorde minst 50 mål under säsongen. Paul Coffey blev förste back i NHL som gjort mer än 30 mål under en säsong för två olika klubbar.Calgary Flames var bäst i serien med 117 poäng, Montreal Canadians under rookiecoachen Pat Burns nådde 115 poäng trots att laget inte hade någon spelare bland de 25 bästa i poängligan. De två var de enda lagen som nådde över 100 poäng, faktum är att bara ytterligare två lag lyckades passera 90 poäng (Washington 92, LA Kings 91). Den fjärde divisionen Norris vanns av Detroit Red Wings på 80 poäng, ett poängtal som gjort att de missat slutspel om de tillhört Patrick division där Philadelphia blev fyra med 80 poäng och fler segrar än Detroit. Lagen som missade slutspelet var Quebec och NY Islanders som båda hade 61 poäng (Quebec med en seger mindre än Islanders räknades som ligans sämsta lag), Toronto med 62, Winnipeg med 64 och slutligen New Jersey med 66 poäng. New Jersey hade lika många poäng men sämre målskillnad än det sämsta laget Chicago som gick vidare till slutspelet.I Norris chockade Chicago som tog sig till slutspelet när laget passerade Toronto i säsongens sista match både Detroit och NHL när de slog ut Red Wings med 4–2 i matcher. Det näst bästa laget i divisionen St. Louis besegrade Minnesota med 4–1 i matcher mycket tack vare radarparet Peter Zezel (6 mål) och Brett Hull (4 mål). I divisionsfinalen fick den 19-årige rookien Jeremy Roenick huvudrollen när han avgjorde den femte matchen och därmed hela serien till Chicagos fördel. Chicago som plockade 66 poäng under serien gick därmed vidare till Stanley Cup semifinalen efter 4–1 i matcher.I Smythe höll Calgary på åka ut redan i den första omgången men efter fantastiskt spel av målvakten Mike Vernon, sju matcher och en OT stod man till sist som vinnare med 4–3 i matcher. Joel Otto gjorde 4–3 till Calgary efter 19:21 av den första övertidsperioden i den sjunde och avgörande matchen och Calgary kunde pusta ut. I den andra serien lyckades LA Kings bli det sjätte laget genom tiderna som vände 1–3 till seger när de slog ut Edmonton Oilers med 4–3 i matcher. Under serien gjorde Wayne Gretzky sitt 86:e slutspelsmål genom tiderna och blev därmed den nye rekordhållaren. I divisionsfinalen var det kattens lek med råttan, Calgary vann med 4–0 i matcher och målskillnaden var 22–11 och skottstatistiken för de fyra matcherna var 155–95, det var kort sagt klasskillnad mellan lagen.I Adams svepte Montreal Hartford i en tuff serie där Montreal vann de tre sista matcherna med uddamålet och de två sista efter övertid. Divisionens näst bästa lag Boston som inte besegrat Buffalo under säsongens åtta matcher, gick också vidare efter 4–1 i matcher. I divisionsfinalen möttes återigen Montreal och Boston (sjätte säsongen i rad och 24:e gången sammanlagt), Montreal fick revansch för förlusten den föregående säsongen då Boston äntligen lyckades bryta förlustsviten på 18 raka (gånger i rad Montreal slagit ut Boston i slutspelet). Samtliga matcher vanns med uddamålet och en av matcherna gick till övertid men Montreal slog ut Boston med 4–1 i matcher.I Patrick vann tvåan Pittsburgh över Rangers med 4–0 i matcher och det var första gången sedan 1979 som Pittsburgh vann en slutspelsserie. Den store hjälten var målvakten Tom Barrasso och även i den andra serien spelade en målvakt huvudrollen, när fyran Philadelphia slog divisionssegraren Washington med 4–2 i matcher stod Ron Hextall för historiens första mål av en målvakt i Stanley Cup slutspelet. Målet som kom i den femte matchen då Washington tagit ut målvakten var Hextalls andra mål i NHL-karriären. Hextall blev sedan skadad i den sjättte matchen mot Pittsburgh men Hextalls vikarie Ken Wregget spelade hjälterollen i den sjunde matchen som Flyers vann med 4–1 och därmed gick vidare till Stanley Cup semifinalen. I den femte matchen som Pittsburgh vann med 10–7 tangerade Mario Lemieux Patrik Sundströms Stanley Cup rekord på 8 poäng.I Campbell Conference vann Calgary enkelt över Chicago med 4–1 i matcher, den stora anledningen var att Calgary helt satte stopp för Chicagos spel i PP (endast 3 mål på 31 PP-tillfällen). Resultatet innebar att det för åttonde gången i rad var ett lag från Smythe som tog sig till Stanley Cupfinalen från Conferencen, Edmonton 5 gånger, Calgary 2 gånger och Vancouver 1 gång.I Prince of Wales var det betydligt jämnare men när Philadelphia bara lyckades göra mer än 2 mål i två av matcherna innebar det att Patrick Roy och Montreal återigen var i Stanley Cupfinalen efter 4–2 i matcher. Ron Hextall gjorde vad han kunde men Roy höll nollan två gånger och i Montreals två andra segrar släppte han bara in tre mål sammanlagt. Hextall fick dessutom ett vansinnesutbrott när han i den sjätte och redan avgjorda matchen gav sig på Montrealbacken Chris Chelios, anledningen var att Flyers bäste målgörare Brian Propp i den första matchen fått en hjärnskakning efter en tuff tackling från Chelios. Hextall fick matchstraff och blev avstängd i 12 matcher den kommande säsongen. Montreal gjorde under de sex matcherna 17 mål medan Philadelphia bara gjorde 8 mål.Resultaten i de båda semifinalerna innebar dels att NHL:s två bästa lag från serien möttes i finalen och dels att finalen blev en repris på finalen 1986 då Calgary och Montreal också mötte varandra. Theo Fleury avgjorde den första matchen till Calgarys fördel när han slog in 3–2 i mitten av den andra perioden. Montreal vann den andra matchen med 4–2 men snacket handlade mest om att Pat Burns petade Claude Lemieux efter att han filmat i den första matchen. En franskspråkig journalist skrev att Burns var francofob och då fick han inte följa med på Habs plan hem till Montreal för Habs GM Serge Savard. Montreal vann den tredje matchen med 4–3 efter att Ryan Walter avgjort efter 18:08 i den andra övertidsperioden. Calgary vann den fjärde matchen med 4–2 efter att man dominerat fullständigt och vunnit skottstatistiken med 35–19.I den femte matchen tog Calgary ledningen med 3–1 i den första perioden och trots hårt tryck från Montreal höll Calgary undan och vann med 3–2. Den sjätte matchen spelades i Forum och där hade inget lag som mött Canadiens någonsin vunnit en avgörande finalmatch i Stanley Cup (NY Rangers hade vunnit den avgörande matchen i en final mot Montreal Maroons på 1920-talet). Calgary lät inte det stoppa dem och Lanny McDonald som varit petad i den femte finalen gav Flames ledningen med 2–1 i den andra perioden. I den tredje gjorde Doug Gilmour två mål samtidigt som Montreal bara mäktade med ett mål, resultatet 4–2 i matchen innebar att Calgary Flames vann Stanley Cup för första gången efter 4–2 i matcher. Calgarys back Al MacInnis vann både slutspelets poängliga och Conn Smythe. Lanny McDonald avslutade sin karriär med att göra mål i den avgörande Stanley Cupfinalen, han vann Stanley Cup för första gången och under säsongen gjorde han både sitt 500:e mål och sin 1000:e poäng. Går det att avsluta sin karriär snyggare? Under slutspelet spelade Larry Robinson sin 200:e match i Stanley Cup sammanhang och satte därmed också ett nytt rekord.Calgary vann Presidents' Trophy för andra året i rad och Montreals rookiecoach Pat Burns vann Jack Adams. Patrick Roy vann Vezina och tillsammans med Brian Hayward vann han Bill Jennings för tredje säsongen i rad. Mario Lemieux vann Art Ross men fick se sig besegrad av Wayne Gretzky när det gällde Hart och av Steve Yzerman när det gällde Lester B. Pearson. Montreals Chris Chelios vann Norris som bäste back medan Rangers Brian Leetch vann Calder som bäste rookie. Guy Carbonneau i Montreal vann Selke för andra året i rad och Lady Byng gick till Calgarys Joey Mullen. När Gretzky blev framröstad till vinnare av Hart Trophy blev han den förste i NHL-historien som vunnit samma pokal nio gånger.1989 valdes en av kanadensisk amatörhockeys viktigaste personer in i Hockey Hall of Fame som Builder. den katolske prästen fader David Bauer som ledde Canada under flera VM- och OS-turneringar. Förutom Bauer så valdes dessutom Alan Eagleson in som Builder men Eagleson tvingades bort från HHoF 1998 då han blev dömd för att ha förskingrat pengar för flera av sina klienter/spelare. På spelarsidan valdes Herbie Lewis in pga. ”legendkommittén” och han fick sällskap av Darryl Sittler och Vladislav Tretiak som blev den förste spelaren i modern tid som blev invald utan att han spelat i NHL.Vid draften 1989 blev Mats Sundin historisk när han som förste svensk och europé valdes först av alla i draften. Det var dessutom första gången som draften inte hölls i Canada utan den hölls i Minnesota. Förutom Sundin så valdes bland annat de här spelarna i den första rundan: Stu Barnes, Bill Guerin, Bobby Holik, Mike Sillinger och Olaf Kölzig. I de senare rundorna valde de 21 NHL-klubbarna bland annat följande spelare: Adam Foote, Travis Green, Patrice Brisebois, Bob Boughner, Byron Dafoe, Rob Zamuner, Nicklas Lidström, Kris Draper, Niklas Andersson, Robert Reichel, Sergei Fedorov, Josef Beranek, Trent Klatt, Dan Bylsma, Pavel Bure, Dllas Drake, Anatoli Semenov, Daniel Rydmark, Sergei Starikov, Vyacheslav Bykov, Donald Audette, Andrei Khomutov, Vladimir Malakhov, Arturs Irbe, Vladimir Konstantinov, Evgeny Dadonov och Helmut Balderis.Som ni ser av namnen så började NHL nu kasta giriga blickar mot Sovjet som var under upplösning, hela 18 spelare från gamla Sovjetunionen valdes och den mest kontroversielle spelaren som valdes var Pavel Bure som Vancouver valde i den tredje rundan. Samtliga övriga lag protesterade högljutt men Vancouver hade bevis för att den unge ryssen var kvalificerad för att draftas även efter den första rundan i det här årets draft. Detroit Red Wings fick in en riktig bullseye med den här draften, spelarna Detroit draftade det här året kom att spela 5,955 matcher i NHL och de allra flesta för just Detroit.Phil Esposito blev mycket överraskande sparkad från NY Rangers och i Boston ersatte Mike Milbury Terry O'Reilly som coach. I Hartford fick Larry Pleau lämna organisationen som han varit trogen sedan han blev den förste spelaren som signade med New England Whalers i WHA 1972, när Eddie Johnston tog över som Hartfords nye GM.Det blev under sommaren klart att Sergei Pryakhin skulle få sällskap i NHL inte bara av den avhoppade Alexander Mogilny utan även av Sergei Makarov, Igor Larionov, Vladimir Krutov, Slava Fetisov, Sergei Starikov, Sergei Mylnikov och Helmut Balderis som alla fick klartecken för att spela i NHL. Det var många trader även den här sommaren, Hartford och New Jersey bytte 40-måls skyttar med varandra när Pat Verbeek och Sylvain Turgeon bytte lag. St. Louis tradade till sig Adam Oates och Paul MacLean från Detroit i utbyte mot lagets bäste poängplockare genom tiderna Bernie Federko och Tony McKegney. Pittsburgh och Winnipeg gjorde en trade där sex spelare var inblandade, de mest kända namnen var Andrew McBain och Randy Cunnyworth.I Winnipeg blev Thomas Steen utsedd till ny lagkapten och han blev därmed den andre svensken i NHL som fick hedersuppdraget att vara lagkapten. Den idag mycket underskattade Lars-Erik Sjöberg var den förste när han efter tre säsonger som lagkapten för Winnipeg Jets i WHA även var lagets kapten under den första säsongen i NHL 1979-80. Quebec tradade Walt Podubny till New Jersey och Calgary skickade Rob Ramage till Toronto. De båda finallagen Calgary och Montreal förlorade viktiga spelare, Håkan Loob återvände till Sverige och Färjestad samtidigt som Lanny McDonald slutade och Montreal förlorade Larry Robinson som valde att skriva på för LA Kings samtidigt som både Bob Gainey och Rick Green la av.Montreal Canadiens meddelade att laget skulle bygga en ny arena istället för legendariska Forum som spelat ut sin roll. Guy Lafleur valde efter en säsong i Rangers att återvända till rötter och gick till Quebec där han varit hyllad juniorstjärna. I Edmonton hotade en förbannad Grant Fuhr att sluta, han var bland annat sur på att NHL stoppade honom från att ha reklam för Pepsi på sina benskydd. Den mest eftertraktade odraftade spelaren Curtis Joseph valde att skriva på ett fyraårigt kontrakt med St. Louis Blues. Den gamle Buffalospelaren Rick Dudley blev Sabres nye och tolfte coach (på 19 år) efter Ted Sator som inte fick förnyat kontrakt. Bob Murdoch blev ny coach i Winnipeg, i LA tog Tom Webster över efter Robbie Ftorek och Rangers utsåg Neil Smith till lagets nye GM. Gord Stellick sa upp sig som Torontos GM och blev istället ass. GM i Rangers. I Toronto fick Doug Armstrong sparken som coach och ersattes av Doug Carpenter medan trotjänaren Floyd Smith utsågs till GM.Philadelphia Flyers GM Bobby Clarke kastade giriga blickar på den 16-årige supertalangen Eric Lindros som Clarke trodde skulle kunna klara av att spela i NHL redan nu. Precis före säsongen gjorde Philadelphia och Winnipeg en minst sagt skum affär, Flyers skickade Pete Peeters och Keith Acton till Winnipeg mot future considerations och några dagar senare (efter waiverdraften) skickade Winnipeg tillbaka spelarna mot ett draftval. NHL:s president Joh Ziegler Jr. startade en utredning för att se om det klubbarna gjort bröt mot någon regel eller om de utnyttjat ett kryphål i reglerna. Två dagar före säsongen startade släppte Rangers Marcel Dionne som den föregående säsongen fått spela några matcher i farmarlaget, Dionne hade när det här hände och han slutade kort därefter gjort 731 mål och 1771 poäng men aldrig spelat för ett lag som nått ens en Stanley Cup semifinal.Den 15 oktober passerade Wayne Gretzky Gordie Howe och blev NHL:s bäste poängplockare genom tiderna. I Edmonton chockade Jimmy Carson Oilers och NHL när han slutade pga. att han inte klarade av trycket att vara spelaren som skulle ersätta Gretzky. Den då 22-årige Carson gick efter en trade bort från Edmonton med på att starta sin karriär igen men nådde som bäst 69 poäng, de två säsongerna innan han blev ”utbränd” gjorde han 107 resp. 100 poäng. Den 17 oktober gjorde Doug Gilmour och Paul Ranheim var sitt mål för Calgary inom fyra sekunder, det hade bara hänt i NHL tre gånger tidigare men det som var speciellt den här gången var att bägge målen gjordes med en man mindre på isen.Ron Hextall som hade strejkat gjorde comeback för Philadelphia den 19 oktober och samma dag blev Chris Chelios Montreal Canadiens bäst betalde spelare genom tiderna när han skrev på sitt nya kontrakt värt 575,000 dollar om året. Peter Stastny gjorde samtidigt sin 1000:e poäng i NHL och blev då den förste i Europa hockeyfostrade spelaren som nådde drömgränsen. Stastny var dessutom den nått gränsen med tredje minst antal matcher bara Gretzky och Mike Bossy hade varit snabbare. Stastny är också den spelare som gjort näst flest poäng i NHL under 1980-talet, bara Gretzky har gjort fler poäng än slovaken.Under säsongen blev det livliga diskussioner eftersom NHL inte ändrat reglerna för vilka som ansågs vara rookies eller ej. Enligt gällande regler var samtliga spelare från Sovjetunionen med Sergei Makarov i spetsen rookies och Makarov tog snabbt ledningen i poängligan för rookies. I Calgary slutade lagets kapten Jim Peplinski bara 29 år gammal, anledningen var antagligen att han hade fått mindre istid och det ryktades om en trade. Det tog bara 14 matcher innan New Jersey Devils bestämde sig för att byta coach och Jim Schoenfeld ersattes av John Cuniff. Samtidigt som framförallt Quebec Nordiques hade det fruktansvärt tufft startade Chicago Blackhawks under Mike Keenan säsongen lysande och efter ca 20 matcher var laget etta i NHL.I en undersökning gjord på University of Ohio blev det glasklart att NHL var den fattige kusinen från landet jämfört med de övriga tre proffsligorna i USA/Canada. När lag i NFL i snitt tjänade ca 17 miljoner, lag i MLB ca 14 miljoner och lag i NBA knappt 6 miljoner på reklam och TV-rättigheter drog lagen i NHL knappt in 800 000 var. I november hävde NHL Bob Proberts avstängning, Probert avtjänade då ett fängelsestraff på 90 dagar för narkotikaincidenten förra säsongen.I Toronto var det som vanligt turbulent, fyra anonyma spelare anklagade Maple Leafs stjärnor Gary Leeman och Eddie Olczyk för att vara divor och i januari blev laget ägare Harold Ballard inlagd på sjukhus. Ballards tillstånd var allvarligt och för första gången på 18 år tog någon annan än Ballard de avgörande och slutgiltiga besluten. Calgarys Theo Fleury blev utskrattad när han försökte sig på att håna Chicago Blackhawks målvakt Alain Chevrier, anledningen var att den 168 cm långe Fleury kallade Chevrier ”sawed-off little runt” men Chevrier som var ca 15 cm längre än Fleury bara garvade.I St. Louis stortrivdes Adam Oates tillsammans med Brett Hull som steg fram som NHL:s nye målkung. NHL:s president meddelade i december att NHL skulle utvidgas först till 24 lag runt 1993 men längre fram skulle ligan få ytterligare 4 lag. 30 olika konstellationer hade anmält sitt intresse för att äga att lag i NHL men åtskilliga blev bortskrämda när de fick se prislappen på 50 miljoner för ett lag. Peter Karmanos som var en av de intresserade sa att det var vansinne när man kunde köpa ett existerande lag för ca halva den summan. När man vet vad framtiden hade i sitt sköte är det ironiskt att just Quebec Nordiques ägare Marcel Aubut var en av de ägare som pushade mest för en expansion.Pittsburgh Penguins gjorde sig av med både coachen Gene Ubriaco och GM Tony Esposito och ersatte dem med Craig Patrick som tog på sig båda rollerna säsongen ut. Edmonton Oilers skrev kontrakt med den tjeckiske stjärnan Vladimir Ruzicka vars rättigheter man tradad till sig från Toronto samtidigt som Grant Fuhr tvingades till en operation men som tur var för Oilers storspelade Bill Ranford. Den 28 december drabbade Chicago och Minnesota samman i ett jätteslagsmål innan matchen startat och lagen fick böta 25,000 dollar var.18 av 22 experter tippade att Calgary skulle upprepa sin triumf men efter halva säsongen låg laget bara trea i sin division bakom LA Kings och Edmonton. NHLPA utsåg Bob Goodenow till ersättare till Alan Eagleson som stannade kvar i en betydligt mindre roll. I februari tradades Tomas Sandström och Tony Granato till LA Kings från NY Rangers i utbyte mot Bernie Nicholls en trade som från början ansågs gynna Rangers men verkligheten visade sig bli en helt annan. I Washington fick Bryan Murray sparken och ersattes av sin bror Terry.I februari blev NHL tagen på sängen när GHL (Global Hockey League) höll en presskonferens där de meddelade att ligan som skulle starta hösten 1990 skulle ha lag både i Nordamerika och i Europa. Bara några dagar senare anmälde ytterligare en liga sitt intresse, den ligan skulle bestå av sex lag från Cleveland, Atlanta, Hamilton, Tampa Bay och två icke namngivna städer. New England Clippers var Global Hockey League:s första lag och övriga lag skulle finnas i följande städer: New York, Birmingham (Alabama), Cleveland, Miami, Sacramento, Hamilton, Saskatoon, Lyon, Prag, Milano, Rotterdam och Berlin. Ligan skulle som sagt starta hösten 1990 men eftersom intresse saknades i framförallt Europa sköts starten upp till 1991 men när inte det lyckades då heller gav initiativtagarna upp och planerna på en liga med lag på båda sidorna Atlanten skrotades. När det gäller den andra ligan så startades Central Hockey League 1992, först var den helt fristående från NHL men med tiden kom nästan samtliga lag att skriva samarbetsavtal med lag i NHL eller AHL. CHL lades ned 2014 då de sju kvarvarande lagen gick upp i ECHL.Under våren presenterade NHLPA spelarnas löner för första gången men eftersom informationen bara gällde grundkontraktet och saknade bonusar som nästan alla spelare hade på den här tiden var informationen nästan värdelös. Bröderna Gund som ägde Minnesota var missnöjda och hotade flytta laget till Oakland om inte lagets arena i Bloomington renoverades av staden. I Pittsburgh blev säsongen förstörd när Mario Lemieux tvingades till att opera en trasig kota i ryggen, dessutom tvingades lagets målvakt Tom Barrasso lämna laget tillfälligt eftersom hans tvååriga dotter Ashley fått cancer. När Lemieux tvingades avsluta säsongen hade han en svit på 46 raka matcher med minst en poäng men skadan gjorde att ingen fick veta om han kunde slå Gretzky rekord på 51 matcher eller ej.I Buffalo tvingades Alexander Mogilny uppsöka en psykolog för att försöka få kontroll över sin flygrädsla som gjort att han missade en bortatrip till Kalifornien. Brett Hull gjorde i början av februari säsongens 50:e mål och han och pappa Bobby blev då de första och hittills enda far & son som båda nått drömgränsen. Hull blev senare under säsongen den 13:e spelaren som gjorde minst 60 mål och den sjätte som nådde 70 mål under en säsong. Den 28 februari utbröt ett vilt slagsmål mellan Edmonton Oilers och LA Kings där Oilers satte nytt rekord med 45 utvisningar och 199 PIM, Kings hade ”bara” 41 utvisningar och 157 PIM.Flera stjärnor tradades under våren: Brian Propp, Peter Stastny, Michel Goulet och Mike Gartner var några av dem, Gartner tradades till Rangers i utbyte mot Ulf Dahlen och ett draftval. Flera stjärnor missade dessutom avslutningen på säsongen pga. skador, Wayne Gretzky vann poängligan trots att han missade de 7 sista matcherna, stjärnbacken Randy Carlyle missade också de sista matcherna precis som Brian Leetch och Trevor Linden. Detroits fans blev däremot överförtjusta när Bob Probert gjorde comeback den 22 mars.Ett enda lag kom över 100 poäng den här säsongen och det var Boston Bruins som vann Adams, Calgary vann Smythe med 99 poäng, Chicago vann Norris med 88 poäng och Rangers vann Patrick med 85 poäng. Quebec som var ligans sämsta lag vann bara 12 matcher och förlorade hela 61 (31 poäng). Vancouver var näst sämst med 64 poäng och Detroit missade slutspelet med sina 70 poäng precis som Philadelphia med 71 och Pittsburgh med 72 poäng. Philadelphias 39 förluster var ett nytt klubbrekord. Det var första gången någonsin som Islanders, Rangers och New Jersey gick till slutspelet under samma säsong och det dröjer till 2007 innan det händer igen. Det var också första och hittills enda gången som de båda lagen från Pennsylvania Philadelphia Flyers och Pittsburgh Penguins missade slutspelet under samma säsong.Wayne Gretzky vann poängligan med sina 40 mål och 142 poäng före Mark Messier som tagit över som Oilers ledargestalt på 129 och Steve Yzerman på 127 poäng och Mario Lemieux blev fyra trots att han missade 21 matcher med sina 123 poäng. 13 spelare gjorde över 100 poäng och 8 spelare med Brett Hull i spetsen passerade 50 mål, en intressant sak från det här året är att enbart Yzerman av de som gjorde över 50 mål hade fler assist än mål. De övriga sju: Hull, Brian Bellows, Cam Neely, Pat LaFontaine, Luc Robitaille, Gary Leeman och Stephane Richer hade alla fler mål än assist. Quebec Nordiques unge stjärna Joe Sakic blev historisk eftersom han var den förste spelaren som gjorde mer än 100 poäng under en säsong då han spelade för säsongens sämsta lag.I slutspelet i Norris trixade Chicagos coach Mike Keenan med målvakterna Greg Millen fick starta sex av matcherna men han blev utbytt i tre av dem men till slut gick Blackhawks vidare efter 4–3 i matcher mot Minnesota. Dagen före den femte matchen i serien mellan St. Louis och Toronto avled Torontos ägare Harold Ballard och Toronto föll i den femte matchen vilket betydde att St. Louis mycket tack vare Brett Hull (5 mål och 15 poäng) slog ut Toronto med 4–1 i matcher. I divisionsfinalen fortsatte Keenan att blanda och ge med sina målvakter Greg Millen, Eddie Belfour och Jacques Cloutier men Chicago gick vidare med 4–3 i matcher efter att man förödmjukat St. Louis med 8-2 i den sista matchen.I Smythe blev Calgary överraskande utslagna av Los Angeles med 4–2 i matcher och den stora hjälten för Kings var målvakten Kelly Hruday. I den fjärde matchen vann LA med 12–4 över Calgary och det var näst mest mål av ett lag i Stanley Cup (under NHL-eran). I den andra serien levde Edmonton mycket farligt när man låg under med 1–3 i matcher mot Winnipeg, Oilers vann sedan match 5 och 6 med uddamålet innan man gick vidare efter 4–1 i den sjunde och avgörande matchen. Ett skadeskjutet LA Kings var sedan chanslösa mot Edmonton som svepte divisionsfinalen med 4–0 i matcher.I Patrick slog Rangers ut Islanders med 4–1 i matcher i en tuff och ful serie där Islanders stora stjärna Pat LaFontaine tacklats medvetslös av James Patrick i den första matchen. När det återstod 2 sekunder av den matchen kom hämnden och båda båsen tömdes på spelare, Islanders fick böta 25,000 och Islanders coach Al Arbour som ansågs ha gett klartecken till bråket fick böta 5,000. Washington slog ut New Jersey med 4–2 i matcher efter att John Druce avgjort två av matcherna och Druce fortsatte spela som i trans även mot Rangers i divisionsfinalen där han gjorde 9 mål när Rangers besegrades med 4–1 i matcher.I Adams var Boston Bruins spel med en man mindre på isen det stora samtalsämnet, laget släppte bara in 3 mål på 34 tillfällen mot Hartford i den första omgången där Boston krånglade sig vidare med 4–3 i matcher. Montreal slog ut Buffalo med 4–2 i matcher och det var givetvis tack vare Patrick Roy som storspelade. I divisionsfinalen var Roy och Montreal chanslösa mot Boston som fortsatte att glänsa med en man mindre på isen då Montreal bara lyckades göra 2 mål trots att laget hade hela 51 PP-tillfällen när Boston gick vidare efter 4–1 i matcher.I Conferencefinalen i Campbell ledde en storspelande Denis Savard Chicago till en ledning med 2–1 i matcher innan Oilers coach Glen Sather gav Esa Tikkanen order att specialbevaka Savard. Edmonton vann de tre kommande matcherna och tog sig till sin sjätte Stanley Cupfinal på åtta säsonger. I Prince of Wales krossade Boston Washington med 4–0 i matcher efter att Andy Moog bara släppt in sex mål på de fyra matcherna.Stanley Cupfinalen avgjordes antagligen redan i den första matchen när Petr Klima gjorde 3–2 till Edmonton efter 15:13 i den tredje övertidsperioden (det är fortfarande den längsta matchen i en Stanley Cupfinal). Edmonton vann den andra matchen överlägset med 7–1 och finalen med 4–1 i matcher efter att försvaret med målvakten Bill Ranford i spetsen storspelat. Ranford fick Conn Smythe även om många tyckte att Mark Messier eller Craig Simpson som gjorde 16 mål och vann slutspelets poängliga lika gärna kunde ha vunnit.Edmontons målvakt Bill Ranford vann Conn Smythe medan Mark Messier vann både Hart och Lester B. Pearson. Gretzky tog hem Art Ross för åttonde gången medan Bostons back Ray Bourque vann Norris för tredje gången på fyra år. St. Louis Blues doldis Rick Meagher vann Selke och hans lagkamrat Brett Hull vann Lady Byng. Calgarys Sergei Makarov tog hem Calder (under sommaren ändrades reglerna för att förhindra att en 31-åring skulle kunna vinna igen). Montreals målvakt Patrick Roy vann Vezina för andra året i rad medan Bostons målvaktsduo Andy Moog och Rejean Lemelin tog hem Bill Jennings. Winnipeg Jets coach Bob Murdoch fick Jack Adams och Boston Bruins blev det tredje laget att ta hem Presidents' Trophy.Det här året hölls draften i Canada igen när Vancouver Canucks stod som värd. Quebec som var ligans sämsta lag valde Owen Nolan med det första val. Andra spelare som valdes i den första rundan var: Petr Nedved, Keith Primeau, Mike Ricci, Jaromir Jagr, Darryl Sydor, Derian Hatcher, Trevor Kidd, Turner Stevenson, Brad May, Karl Dykhuis, Keith Tkachuk, Martin Brodeur och Bryan Smolinksi. I senare rundor hittar man följande spelare: Jiri Slegr, Chris Simon, Felix Potvin, Doug Weight, Geoff Sanderson, Mikael Renberg, Slava Kozlov, Chris Therien, Alexei Zhamnov, Gilbert Dionne, Sergei Zubov, Gino Odjick, Rihard Smehlik, Roman Turek, Craig Conroy, Jason York, Robert Lang, Peter Bondra, Alexnder Karpovtsev, Ken Klee, Jaroslav Modry, Espen Knutsen, Tommy Söderström, Valeri Zelepukin och Sergei Nemchinov, Endast sju svenskar valdes den här säsongen, sammanlagt valdes 57 européer och av dem var 22 tjecker, 14 från Sovjet och 11 från Finland.1990 valdes Bud Poile (far till Nashvilles GM David Poile) in som Builder i HHoF och i spelarkategorin valdes Bill Barber och Gil Perreault in och de båda fick sällskap av "legendbacken" Fern Flaman som valdes in föreslagen av den speciella kommitté som sökte efter spelare som HHoF missat att välja in tidigare.