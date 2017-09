Ye Olde Time Hockey: De sista dynastierna New York Islanders (andra delen)

Striden med WHA är äntligen över och det är det dags för en dynasti att lämna över till nästa samtidigt som en tredje tar sina första stapplande steg bland oljeborrtornen i Alberta.



Efter två raka Stanley Cupvinster för Islanders blir nu Edmonton Oilers lagets stora utmanare med sina anfallsinriktade ishockey. Oilers unga stjärnor med Wayne Gretzky i spetsen börjar mer se ut som ett lag och när laget nu även får förstärkning i de bakre leden av spelare som Charlie Huddy och Randy Gregg är den stora frågan, hur länge Islanders kan behålla greppet om Stanley Cup pokalen?Gretzky och Edmonton utmanar på allvar men Islanders sitter kvar på tronen när Oilers misslyckades i slutspelet.Sommarens Canada Cup slutar i en ordentlig skandal när Alan Eagleson vägrar låta Sovjet som besegrade Canada med 8–1 i finalen ta med sig pokalen hem. Kanadensiska fans i framförallt Winnipeg startar en insamling och de får snabbt ihop tillräckligt med pengar för att göra en kopia av Canada Cup-trofén som överlämnas till Sovjets ambassadör. Eagleson orsakar ändå mer rabalder när han under säsongen går ut och säger att han rekommenderar alla sina klienter att inte spela för lag i Canada pga. föreslagna skattehöjningar. Han säger också att han rekommenderar sin klient Brian Bellows som många experter tippade skulle gå som #1 i draften att vägra skriva på om han draftades av ett kanadensiskt lag.NHL ändrar om rejält i alla fyra divisioner och även de fyra konferenserna får nytt utseende. Prince of Wales Conference innehåller från och med den här säsongen Adams och Patrick Division medan Smythe och Norris hamnade i Campbell Conference. I Adams få Boston, Buffalo och Hartford sällskap av Montreal och Quebec, i Patrick blir förändringarna mindre Pittsburgh blir enda nya laget medan Islanders, Rangers, Philadelphia och Washington fick stanna kvar. I Smythe fick Colorado, Edmonton och Vancouver sällskap av Calgary och Los Angeles medan Detroit var enda lag som var kvar i Norris där Red Wings fick sällskap av Chicago, Minnesota, St. Louis, Toronto och Winnipeg. Som ni ser så är helt plötsligt NHL i och med förändringarna mer uppdelat efter geografi med en östlig och en västlig Conference.Det är en rejäl omsättning på coacher även den här sommaren, förste man som får sparken är LA Kings Bob Berry som snabbt får nytt jobb i Montreal. Parker MacDonald tog över efter Berry i Los Angeles samtidigt som Winnipeg GM John Ferguson gav Tom Watt jobbet som ny coach. Herb Brooks blir NY Rangers nye coach och Bert Marshall tar över Colorado samtidigt som Scotty Bowman bestämmer sig för att göra allt i Buffalo. Av de här sex nya coacherna kommer bara fyra vara kvar när säsongen är slut och dessutom kommer ytterligare coacher bli av med sina jobb.I ett försök att stävja våldet som dock misslyckas stänger NHL av tre spelare redan innan säsongen startat. Målvakten Billy Smith, Barry Beck och Ron Zanussi blir samtliga avstängda i 3 matcher av o lika anledningar. Under säsongen kommer det bli både fler skandaler och många fler avstängningar bland annat kommer Habs Chris Nilan bli avstängd i 3 matcher för att han kastat en puck i huvudet på Paul Baxter som knockades. Den längsta avstängningen får Jimmy Mann som slog av käken på Paul Gardner med en suckerpunch, Mann blev avstängd 10 matcher medan Gardner missade nästan halva säsongen. NHL misslyckades fullständigt med att stävja våldet speciellt klubbfäktningar med höga klubbor fortsatte att vara ett problem och flera spelare drabbades av ögonskador eller skador nära ögonen efter höga klubbor. Reijo Routsalainen, Ron Francis, Ric Seiling, Terry Martin, René Robert och Glen Sharpley tillhörde spelarna som drabbades.Inom några få månader gick Serge Savard från att vara lagkapten i Montreal Canadiens via pensionering och senare upplockad på waiver av Winnipeg Jets till att göra comeback och bli utsedd till ny lagkapten för Jets. Savard som 2006 fick sin tröja upphissad i taket Centre Bell blev mycket upprörd när Montreal gav #18 till Jeff Brubaker, Brubaker är en goon som är mest berömd för att han på 40 sekunders speltid i en match mot Philadelphia Flyers hann med 3 fighting majors. Winnipeg gör en rejäl uppryckning från 32 poäng den föregående säsongen till 80 poäng och en andra plats i Norris Division (förbättringen på 48 poäng är fortfarande NHL-rekord).Islanders blir för andra säsongen i rad bästa lag i grundserien följt av Edmonton Oilers där Wayne Gretzky skriver om NHL:s rekordbok. Han skrev bland annat på ett 15-årigt kontrakt värt 20 miljoner och blev därmed NHL:s bäst betalde spelare genom tiderna. På isen sätter han bland annat följande rekord: minst antal matcher till 50 mål (39 matcher), flest mål i NHL (92), flest assist (120) och flest poäng (212). flest poäng ner till tvåan i poängligan (65 poäng) plus assistsnitt (1,5) och poängsnitt (2,65) per match. Edmonton satte dessutom nytt rekord med 417 gjorda mål samtidigt som Pittsburgh satte nytt rekord med 99 mål i PP.I november besegrade Minnesota North Stars Winnipeg Jets med hela 15–2 vilket givetvis var nytt klubbrekord och en tangering av noteringen för näst flest mål av ett lag under en match i NHL:s historia. Både Minnesota och NY Islanders hade långa sviter, Minnesota satte nytt klubbrekord med 11 raka matcher utan förlust och Islanders satte nytt NHL rekord med 15 raka segrar. Även den äldste Stastnybrodern Marian hoppade av från Tjeckoslovakien, han anslöt till sin bröder i Quebec och rivstartade säsongen men föll sedan i poängligan vilket gjorde att NHL inte ändrade reglerna för rookies förrän den 32-årige Sergei Makarov vunnit Calder 1990. Förutom den avhoppade Marian Stastny kom det även andra tjecker till NHL, både Jiri Bubla och Ivan Hlinka skrev på för Vancouver Canucks medan Miroslav Frycer gick till Quebec Nordiques.I Calgary bestämde sig lagets GM Cliff Fletcher för att starta en rebuild on the fly för att på sikt kunna utmana Edmonton Oilers om titeln som Albertas bästa lag. Han väljer en helt annan väg än Edmonton, han tradar till sig många fysiskt starka spelare och börjar finkamma universitet och college på talanger som aldrig draftats. I Vancouver fick lagets många européer skulden för lagets svaga inledning men coachen Harry Neale gick till en vildsint motattack mot media och kritikerna blev färre ju längre säsongen led. I Washington Capitals tappade ägaren Abe Pollin tålamodet efter 12 förluster på 13 matcher och sparkade lagets GM Max McNab, coachen Gary Green och dennes ass. coach Bill Mahoney och ersatte dem med Roger Crozier som senare under säsongen lämnade över jobbet som headcoach till Bryan Murray.Andra coacher som fick sparken under säsongen var Wayne Maxner i Detroit, Keith Magnuson i Chicago och Pat Quinn i Philadelphia. Två coacher fick dessutom andra jobb, både Parker MacDonald i LA och Bert Marshall blev befordrade till ass. GM och ersattes av Don Perry respektive Marshall Johnston. Islanders center Butch Goring hade inför säsongen blivit utsedd till ass. coach och det var han ända tills att han 1984-85 tradades till Boston. Vancouvers coach Harry Neale blev dessutom avstängd 10 matcher efter att han tagit sig upp på läktaren i Quebec för att slåss med en berusad supporter.Det var en del stora trader även den här säsongen Pittsburgh skickade OS-hjälten Mark Johnson till Minnesota, Toronto tradade Darryl Sittler till Philadelphia och Calgary samlade som sagt på sig flera spelare med Lanny McDonald och Mel Bridgman i spetsen. I Buffalo stod Scotty Bowman för en blockbuster till trade när han tradade målvakten Bob Sauve, backen Jim Schoenfeld och lagets bäste målgörare Danny Gare till Detroit i utbyte mot Mike Foligno, Dale McCourt och Brent Petersen.Gretzky vann som sagt poängligan hela 65 poäng före tvåan Mike Bossy som ändå gjorde idag oåtkomliga 64 mål och 147 poäng. Rekordmånga 10 spelare nådde 50 och 13 spelare gjorde över 100 poäng. Dale Hawerchuk blev förste rookie som gjorde minst 40 mål och 100 poäng under en säsong (Gretzky räknades inte som rookie under sin första säsong i NHL), Hawerchuk som givetvis vann Calder var den yngste spelaren genom tiderna som nådde 100 poäng och han hamnade med 45 mål och 103 poäng på tolfte plats i poängligan. Börje Salming blev förste europé att nå 500 assist i NHL och Tony Esposito blev under säsongen den förste målvakt som stod minst 40 matcher i NHL under 13 raka säsonger.Bara tre lag kom över 100 poäng, förutom Islanders och Edmonton så var det Montreal som lyckades ta sig över 100 poäng. Minnesota gjorde de tre lagen sällskap som divisionsvinnare när de 4 bästa lagen i varje Division tog sig till slutspelet. Washington som kom sist i Patrick hade med sina 65 poäng gått till slutspel i Smythe, förutom Washington missade Hartford, Toronto, Detroit och seriens sämsta lag Colorado slutspeletNya slutspelsregler gällde från den här säsongen, de fyra bästa lagen från varje division gjorde först upp sinsemellan innan man mötte ett lag från den andra divisionen i samma Conference i Stanley Cup semifinalen men det var fortfarande bäst av fem matcher i den första omgången. I Adams slog först fyran Quebec ut ettan Montreal med 3–2 i matcher innan de vann divisionsfinalen med 4–3 i matcher mot Boston som slagit ut Buffalo med 3–1 i första omgången. I Patrick tog sig Islanders till semifinalen efter 3–2 mot Pittsburgh och 4–2 mot Rangers som slagit ut Philadelphia med 3–1 i första omgången.I den andra Conferencen gick fyran i Norris Chicago till semifinal efter 3–1 mot Minnesota och 4–2 mot St. Louis som tidigare slagit ut Winnipeg med 3–1 i matcher. I Smythe tog sig tvåan Vancouver till semifinalen efter 3–0 mot Calgary och 4–1 mot Los Angeles som överraskande besegrat seriens bästa lag Edmonton med 3–2 i matcher. I den första matchen mellan Edmonton och Los Angeles sattes ett nytt fantastiskt slutspelsrekord för NHL när Kings besegrade Oilers med 10–8 på bortaplan. I semifinalerna slog Vancouver ut Chicago med 4–1 i matcher medan Islanders svepte Quebec med 4–0 och i finalen hade Vancouver som inlett slutspelet utan sin avstängde coach inte mycket att sätta emot Islanders som svepte även finalen. Slutspelets poängliga vanns av Bryan Trottier efter 6 mål och 29 poäng, tvåan Mike Bossy som gjorde 17 mål och 27 poäng belönades med Conn Smythe.När Edmonton åkt ur slutspelet åkte Wayne Gretzky, Kevin Lowe och Jari Kurri till Europa för det årets ishockey-VM som spelades i Finland. De klev av planet och spelade samma dag, Gretzky gjorde en assist i Canadas vinst över Finland med 9–2 innan han somnade i omklädningsrummet i den första periodpausen. Eftersom det av naturliga skäl tog ett tag innan Gretzky kom igång, så hånades han rejält i svensk press och inför den avslutande matchen skrev Tre Kronors andretränare Jan-Erik ”Biffen” Nilsson för alltid in sig i historieböckerna när det gäller idiotiska uttalanden när han inför en församlad svensk presskår kläckte ur sigGretzkty gjorde 3 mål och 2 assist när Canada vann över Sverige med 6–0 och tog hem bronsmedaljerna, Gretzky vann dessutom VM:s poängliga efter 6 mål och 14 poäng.Förutom Art Ross vann givetvis Wayne Gretzky både Hart och Lester B. Pearson efter sin rekordsäsong. Chicagos Doug Wilson vann Norris, Bostons Steve Kasper vann Selke medan "Battlin' Billy" Smith belönades med Vezina. Dale Hawerchuk från Winnipeg vann Calder medan Winnipegs coach Tom Watt vann Jack Adams. Bostons Rick Middleton vann Lady Byng medan Montreals målvaktspar Rick Wamsley och Denis Herron delade på det nyinstiftade William Jennings Trophy som går till målvakterna i det lag som släpper in minst mål i serien (dvs det som tidigare belönades med Vezina som från och med den här säsongen delas ut efter en omröstning bland NHL:s GM)I Hockey Hall of Fame valdes det här året in en Builder Emile Francis och tre spelare Yvan Cournoyer, Rod Gilbert och Norm Ullman. I det här årets draft som beskrevs som backarnas år valde Boston Bruins först av alla backen Gord Kluzak, bland övriga som valdes i första rundan det här året hittar man Brian Bellows, Gary Nylund, Ron Sutter, Scott Stevens, Phil Housley, Rich Sutter, Michel Petit, Jim Kyte, Dave Andreychuk, Murray Craven, Ken Daneyko, Jim Playfair och Patrick Flatley. Boston som valde först gjorde en affär med Minnesota som valde som andra lag, Boston lät bli att välja Bellows som alla ansåg var given #1 mot att Boston fick Brad Palmer och Dave Donnelly från Minnesota.I senare rundor valdes spelare som Gary Leeman, Peter Ihnacak, Tomas Sandström, Pat Verbeek, Mario Gosselin, Kevin Dineen, Milan Novy, Ulf Samuelsson, Timo Jutila, Jiri Lala, Vladimir Ruzicka, Jaroslav Pouzar, Ray Ferraro, Ron Hextall, Tony Granato, Raimo Summanen, Doug Gilmour, Sergei Kapustin, Viktor Zhluktov, Vincent Lukac och Arnold Kadlec. Bland det här årets 252 draftval återfanns 35 européer, 14 svenskar, 13 tjecker, 5 finländare och 3 från Sovjet. Under draften skrev dessutom LA Kings NHL-historia när de meddelade att de signat Victor Nechyaev som den kommande säsongen blev den förste i Sovjet hockeyuppfostrade spelaren i NHL.Edmonton gör ett nytt försök men får ge sig i finalen när Islanders tar sin fjärde raka Stanley Cup vinst.Efter att Colorado Rockies sålts och flyttats till New Jersey och Patrick Division där laget döpts om till New Jersey Devils byter Winnipeg Jets division från Norris till Smythe vilket innebär att det som fans och journalister med tiden skulle komma att kalla ”Chuck Norris Division" skapades. Anledningen till smek- eller öknamnet beror på att ibland verkade det nästan som lagen och framförallt fansen i divisionen brydde sig mer om vem som vann flest slagsmål och hade flest utvisningsminuter än vem som gjorde mål och vilket lag som vann själva matchen.Bruce Norris sålde under sommaren Detroit Red Wings till pizzakungen Mike Ilitch (Little Ceasars) men det skulle dröja 15 år innan Ilitchs investering skulle bära frukt. NHL och NHLPA enades om ett nytt avtal som skulle gälla de kommande fem åren och Minnesotas stjärncenter Bobby Smith skrev på ett nytt sjuårigt kontrakt värt sammanlagt ca 2,6 miljoner. NHL stängde av Boston Bruins Terry O'Reilly i tio matcher efter att han slagit till domaren Andy Van Hellemond när Boston blev utslagna av Quebec Nordiques under förra årets Stanley Cupslutspel. I ett försök att stoppa fler såna incidenter införde NHL från och med den här säsongen en automatisk avstängning i 20 matcher när en spelare slår en linjeman eller domare (regeln gäller fortfarande men som vi såg 2015–16 så fungerar den inte så bra längre).Som vanligt var det massor med nya coacher, i Hartford tog Larry Kish över efter Larry Pleu och i Chicago blev Orval Tessier ny coach. Scotty Bowman utsåg Red Berenson till ny ass. coach i Buffalo medan Nick Polano blev Detroit Red Wings nye coach. I Washington blev David Poile ny GM efter att Roger Crozier fått sparken och i Calgary tog den framgångsrike universitetscoachen ”Badger” Bob Johnson över som headcoach.Under sommaren gör Montreal några uppmärksammade trader, först skickades den tuffe centern Doug Risebrough till Calgary som fortsatte sin plan att bli större och tuffare än alla andra i NHL. Dessutom genomförde Habs en riktig blockbuster till trade med Washington som förvånade många journalister, anledningen verkar ha varit att styrelsen i Molsonbryggeriet som ägde laget började ifrågasätta kostnaderna kring att äga laget. Habs skickade i alla fall Doug Jarvis, Craig Laughlin plus backarna Brian Engblom och Rod Langway till Washington i utbyte mot Ryan Walter och Rick Green. En trade som om man bara tittar på spelarnas statistik givetvis är en riktigt usel trade för Montreal men lägger man till det som hände några år senare då Walter och Green spelade stora roller när Habs vann Stanley Cup för 23:e gången blir traden betydligt jämnare.En annan spelare som tradades inför säsongen var Mark Howe som Philadelphia betalade dyrt för genom att skicka Ken Linseman, Greg Adams och Flyers val i första rundan till Hartford. Hartford skickade sedan Linseman vidare till Edmonton i utbyte mot Risto Siltanen och Brent Loney. Den före detta Detroit Red Wings spelaren Dennis Polonich fick efter en förlikning 850,000 dollar av Colorado Rockies och Wilf Paiment som han stämt i domstol efter att han tvingats sluta pga. att han blivit skadad av Paiement.Som vanligt inleddes säsongen med att spelare blev avstängda, Hartfords Blaine Stoughton missade 8 matcher efter en cross-checking på Paul Baxter och Edmontons nyförvärv Linseman stängdes av i 4 matcher efter en spearing på Russ Adam. Boston Bruins köpte ut OS-hjälten Jim Craig som aldrig fick till det efter OS-guldet i Lake Placid och Craig spelade för USA:s landslag under säsongen innan han försökte sig på en misslyckad NHL-comeback med Minnesota North Stars som bara varade i 3 matcher säsongen 1983–84, sammanlagt blev det bara 30 matcher i NHL för den amerikanske OS-hjälten.När Hartford mötte Calgary var det första gången i NHL-historien som en son spelade mot ett lag som coachades av hans far (det handlade givetvis om Mark Johnson och hans pappa "Badger Bob" Johnson). Den 23 oktober avslutades tragiskt den lovande Bostonforwarden Normand Leveilles karriär när han under en match mot Vancouver Canucks drabbades av en hjärnblödning. Orsaken var inte något som hände på isen utan ett medfödd fel som tvingade den 19-årige Leveille att sluta spela ishockey (han hade spåtts en lysande framtid och gjorde sammanlagt 17 mål och 42 poäng på 75 matcher för Boston). I Philadelphia chockade backen Fred Arthur både fans och lagkamrater när han efter 3 matcher av säsongen meddelade att han slutade med ishockey för att återvända till universitetet där han utbildade sig till läkare.NHL:s tuffare regler mot ”stick-swinging incidents” verkade inte ge några resultat, Vancouvers Dave ”Tiger” Williams stängdes av 7 matcher för en ett slag mot Islanders målvakt Billy Smith som själv blivit avstängd den föregående säsongen. Minnesotas Willi Plett stängdes av i 8 matcher efter ett slag mot Detroits målvakt Greg Stefan och LA Kings jättelike back Jerry ”King-Kong” Korab blev avstängd i 6 matcher efter en slashing på Dale Hunter i Quebec.Wayne Gretzky fortsatte sätta nya NHL-rekord bland annat förbättrade han Guy Lafleurs rekord för poäng i flest matcher i rad (30) och han satte nytt assistrekord för säsongen med 125 assist. Marcel Dionne blev den nionde spelaren i NHL som nådde 500 mål och den förste spelaren som gjorde minst 100 poäng under sju säsonger. Bobby Clarke, Darryl Sittler och Gilbert Perreault nådde också milstolpar under säsongen medan Mike Bossy blev den förste spelaren som nådde 50 mål under sina sex första säsonger i NHL. Rangers Mark Pavelich blev dessutom den förste amerikanen som gjort 5 mål under en match i NHL:Minnesotas coach Glen Sonmor slutade eftersom han tappat entusiasmen, under 1983 checkade han in på ett behandlingshem pga. alkoholism, han ersattes av sina assisterande coacher Murray Oliver och Jean-Paul Parise. Winnipegs coach Tom Watt bötfälldes av NHL efter att han sagt att domaren Bob Myers fuskat och efter lite drygt halva säsongen slutade Hartfords coach Larry Kish och Larry Pleau fick ställa sig i båset igen. Efter 18 matcher med Pleau i båset blev John Cunniff lagets nye coach och Pleau återvände till sitt jobb som VP of Hockey Operations.St. Louis Blues hade gjort enorma förluster de senaste åren och dess ägare djurmatstillverkaren Ralston-Purina kommer överens med ”Wild” Bill Hunter som tidigare varit med om att starta WHA om att sälja laget till Hunter som vill flytta det till Saskatoon i Canada. Ägarna till NHL:s övriga lag röstade ned försäljning med röstsiffrorna 15–3 (2 lag måste lagt ned sina röster dessutom fick St. Louis inte rösta). Ralston-Purina svarade med att stämma NHL och NHL stämde i sin tur Ralston-Purina. Samtidigt börjar St. Louis göra sig av med spelare och när det är dags för årets draft kom det ingen representant från St. Louis som därför inte valde några spelare.Vid trading deadline tradade Edmonton till sig den svenske veteranen Willy Lindström från Winnipeg i utbyte mot Lauri Boschman. Den enormt jagade universitetsbacken Jamie Macoun valde att signa med Calgary trots att flera andra lag erbjöd både mer pengar och längre avtal, anledningen till att han valde Calgary var coachen Bob Johnson och de närmaste åren kommer fler universitetsspelare att följa hans exempel.Den sjunde mars var det fruktansvärt nära att hockeyn drabbades av ännu en dödsolycka på isen när St. Louis backveteran Ed Kea som då spelade för farmarlaget i CHL efter en kollision med en motståndare brakade in i sargen och fick flera allvarliga huvudskador. Han hamnade i koma och opererades i fyra timmar, Kea som spelade utan hjälm överlevde men tvingades avsluta sin karriär. Flera NHL-spelare som tidigare spelat utan hjälm tog efter olyckan med Kea på sig en hjälm. Bara lite drygt en vecka senare avlider Pittsburgh Penguins populäre GM Baz Bastien i en bilolycka.Boston Bruins blev NHL:s bästa lag med 110 poäng och övriga lag som passerade 100 poäng (och vann sin division) var Chicago, Edmonton och Philadelphia. Islanders hade en för dem ganska svag säsong med en andraplats i Patrick tio poäng efter Philadelphia. Gretzky nådde inte 200 poäng den här säsongen men vann poängligan hela 72 poäng före tvåan Peter Stastny (196 mot 124), 11 spelare hade över 100 poäng men bara 7 nådde 50 mål. Bland målvakterna var Bostons Pete Peeters bäst med 40 vinster och 2,36 i GAA.Samma slutspelsregler som förra säsongen gjorde att ettan i Adams Boston tog sig till semifinal efter 3–1 mot Quebec och 4–3 mot Buffalo som tidigare slagit ut Montreal med 3–0 i matcher. I Patrick tog sig Islanders till semifinal efter 3–1 mot Washington och 4–2 mot Rangers som tidigare sensationellt slagit ut ettan Philadelphia med 3–0 i matcher. I den andra Conferencen gick ettan Chicago till semifinal från Norris efter 3–1 mot St. Louis och 4–1 mot Minnesota som i första omgången slagit ut Toronto med 4–1. I Smythe tog sig ettan Edmonton till semifinalen efter 3–0 mot Winnipeg och 4–1 mot Calgary som tidigare slagit ut Vancouver med 3–1.Samtidigt som Edmonton krossade Chicago med 4–0 i sin Stanley Cupsemifinal hade Islanders problem med Boston men tog sig till Stanley Cupfinalen efter 4-2 i matcher, Alla som väntade sig en stenhård Stanley Cupfinal blev besvikna när Islanders förvånansvärt enkelt avfärdade Edmonton med 4–0 i matcher i en finalserie där det normalt så målglada Edmonton bara lyckades göra 6 mål under de fyra matcherna. Gretzky tog som väntat hem poängligan även i slutspelet med sina 12 mål och 38 poäng men i finalen var det Islanders målvakt Billy Smith som glänste och han belönades välförtjänt med Conn Smythe.Precis som förra året vann Gretzky Art Ross, Hart och Lester B. Pearson medan Philadelphias veteran Bobby Clarke vann Selke. Bostons Pete Peeters vann Vezina medan Islanders duo Billy Smith och Rollie Melanson delade på Jennings. Lady Byng gick till Mike Bossy samtidigt som Chicagos Steve Larmer vann Calder som årets rookie. Chicagos coach Orval Tessier vann Jack Adams medan journalisterna för en gångs skull inte brydde sig så mycket om backarnas poängliga utan belönade istället Washingtons defensive stjärnback Rod Langway med Norris.1983 valdes en Builder Harry Sinden och tre spelare Ken Dryden, Bobby Hull och Stan Mikita in i Hockey Hall of Fame. Det här året deltog inte St. Louis Blues i draften eftersom lagets ägare djurmatstillverkaren Ralston-Purina protesterade mot att NHL stoppat en försäljning och flytt av laget till Saskatoon i Canada. När Minnesota valde Brian Lawton först av alla i 1983 års draft blev han historisk som den förste icke kanadensaren och förste amerikan som valdes som #1. I det som var en mycket bra draft valdes även Sylvain Turgeon, Pat LaFontaine, Steve Yzerman, Tom Barrasso, John MacLean, Russ Courtnall, Cam Neely, Dave Gagner, Bobby Dollas, Bob Errey och Jeff Beukeboom i den första rundan. Hela tre amerikaner valdes bland de fem först spelarna och i första rundan valdes 5 amerikaner vilket var ett nytt rekord.I senare rundor valdes spelare som Ville Siren, Claude Lemieux, Sergio Momesso, Peter Zezel, Frantisek Musil, Bob Probert, Bran Bradley, Marc Bergevin, Darren Puppa, John Kordic, Esa Tikkanen, Petr Klima, Joey Kocur, Igor Liba, Garry Galley, Kevin Stevens, Dave Lowry, Rick Tocchet, Christian Ruuttu, Vladislav Tretiak, Viacheslav Fetisov, Tommy Albelin, Pelle Eklund, Stu Grimson, Thomas Rundqvist, Dominik Hasek, Uwe Krupp, Alexei Kasatonov och Sergei Makarov. Det här året valde NHL-lagen 34 européer, 10 svenskar, 9 finländare, 9 tjecker, 5 från Sovjet och 1 tysk.Efter fyra Stanley Cup vinster i rad och 19 raka vunna Stanley Cup serier fick New York Islanders till slut ge sig mot Edmonton Oilers i Stanley Cupfinalen 1984Säsongen innebar en stor regeländring, vid oavgjort efter full tid så återinförde NHL nu OT som NHL tagit bort under andra världskriget. Övertiden var på fem minuter (tidigare tio minuter) och reglerna var enkla. Första målet vann matchen och laget som gjorde mål fick två poäng medan förlorande lag fick 0 poäng. Om inget lag gjorde mål under övertiden fick lagen ett poäng var. Det här är enligt mig och många andra de absolut bästa reglerna NHL har haft när det gäller OT i modern tid.Efter sommarens draft där St. Louis Blues aldrig dök upp tog NHL själv över kontrollen av laget eftersom Ralston-Purina inte längre ansåg sig ha något ansvar för kontrakt, löner med mera. Det dröjde flera år innan alla stämningar fram och tillbaka mellan Ralston-Purina och NHL avgjordes i domstol. NHL sålde sedan laget till Harry Ornest för 3 miljoner dollar, Ornest sparade in på alla kostnader som fanns, ett tag hade laget bara 26 spelare under kontrakt, de 23 som var i St. Louis och 3 i farmarlaget. Ornest ägde St. Louis i tre säsonger och häpnadsväckande nog nådde laget slutspelet under alla tre säsongerna (St. Louis gick till slutspelet under 25 säsonger i rad 1980–2004 innan de missade slutspelet 2006). Chicagos ordförande Arthur M. Wirtz avled och sonen Bill hade nu fria tyglar att sköta Black Hawks affärer.Serge Savard blev överraskad när han under sommaren fick ett telefonsamtal från Montreal där han trots att han ännu inte bestämt om han skulle spela en säsong till för Winnipeg eller ej erbjöds ta över som Montreal Canadiens GM. Han behövde inte fundera speciellt länge innan han tackade ja till att ta över rodret på NHL:s äldsta och mest framgångsrika lag. En annan legend Wayne Cashman i Boston slutade under sommaren efter att han blivit historisk som den siste av spelarna från O6-epoken som fortfarande spelade i NHL.I Pittsburgh blev Eddie Johnston utsedd till ny GM efter den avlidne Baz Bastien och han utsåg Lou Angotti till Pens nye coach. I övrigt var det ganska lugnt på tränarfronten, förutom Angotti var det bara tre nya coacher när säsongen startade. Bill Mahoney i Minnesota, Jake Evans i Hartford och Jacques Demers i St. Louis. Flera tunga spelarnamn bytte däremot klubbar under sommaren Brad Park skrev på för Detroit efter 8 år i Boston, Quebec tradade sin franskspråkiga stjärna Real Cloutier till Buffalo i utbyte mot bland annat Tony McKegney och Andre Savard. I Detroit fick Willie Huber och två andra flytta på sig för att Eddie Johnstone och Ron Duguay från Rangers skulle få plats. Larry Murphy fick lämna LA Kings och åka till Washington och i motsatt riktning åkte Brian Engblom och Ken Houston. Scotty Bowman köpte ut Dale McCourt som lämnade Buffalo och skrev på för Toronto Maple Leafs istället.I Calgary var det äntligen dags för Flames att ta Saddledome i besittning efter tre säsonger i lilla Stampede Corral som bara rymde ca 7,000 åskådare. I Montreal handlade det för en gångs skull inte så mycket om Habs utan alla snackade om Mario Lemieux som rivstartade sin sista juniorsäsong med 59 poäng på de 15 första matcherna. Chicagostjärnan Tom Lysiak blir den förste spelaren som bryter mot NHL:s nya regler angående domare och linjemän och blir därför avstängd i 20 matcher efter att han trippat linjemannen Ron Foyt. I november klämmer en klart frustrerad Wayne Gretzky ur sig det numera klassiska ”Mickey Mouse” citatet om New Jersey Devils, uttalandet kom efter att Oilers besegrat Devils med 13–4.Samma dag som Gretzky pratade Disneyfigurer blev domaren Bruce Hood historisk när han som förste domaren kom upp i 1000 matcher i NHL. Mario Lemieux fortsätter skapa stora rubriker när han når 50 mål i QMJHL på endast 27 matcher men också för att han meddelade att han inte kommer spela för Canada i JVM efter att han blivit illa behandlad av coachen under förra årets JVM. Minnesota tradade sin storstjärna Bobby Smith till Montreal i utbyte mot Keith Acton och Mark Napier, Smith blev både förvånad och överförtjust i att ha blivit tradad till Montreal som han ansåg vara den bästa hockeystaden i världen något som han blev kritiserad för av engelskspråkiga, konservativa hockeyskribenter i Toronto.I november blev dessutom Tom Watts den 65:e coachen i NHL som förlorade jobbet under de senaste fem året. Winnipegs GM John Ferguson tog över innan han gav jobbet till Barry Long. I New Jersey som förlorat 18 av de 20 första matcher fick lagets coach/GM Billy MacMillan sparken och ersattes av Max McNab som GM medan Tommy McVie blev lagets nye coach. Under våren sparkade Montreal coachen Bob Berry och ersatte honom med den gamle stjärncentern Jacques LemaireEuropas klart bäste målvakt Vladislav Tretiak som Montreal Canadiens hade draftad under sommaren meddelade att han inte kunde/fick spela i NHL trots att Sovjets ishockeyförbund erbjudits en halv miljon dollar per säsong om de släppte Tretiak till Montreal. Ishockeyhistorien hade garanterat fått ett annat utseende om Tretiak fått spela för Habs eftersom det hade inneburit att Patrick Roy aldrig fått chansen i Montreal säsongen 1985–86 och hur det hade påverkat framtiden får vi aldrig veta. Chicagos målvakt Tony Esposito som inte fått stå en match sedan den 5 februari vägrade stå i Chicagos sista match för säsongen i protest mot coachen och ledningen, Esposito slutade efter säsongen och han och hans storebror Phil var de två största anledningarna till att Tampa Bay fick ett lag i NHL 1991, när Lightning debuterade i NHL säsongen 91–92 var Phil lagets president och GM medan Tony var lagets headscout.Pittsburgh anklagades av New Jersey för att vara mer intresserad av att få drafta Mario Lemieux än av att vinna matcher. Devils och Penguins var inblandade i bottenstriden men det handlade mer om vem som skulle hamna sist än om att undvika sistaplatsen. Pittsburgh tradade sin stora stjärna backen Randy Carlyle till Winnipeg i utbyte mot Winnipegs val i den första rundan 1984 men kanske mest av allt för att se till att de höll Devils före sig i tabellen.Wayne Gretzky vann poängligan nästan 80 poäng före tvåan men hans största prestation var att han plockade poäng i 51 raka matcher från den 5 oktober till den 27 januari. Paul Coffey blev tvåa i poängligan med 126 poäng men nådde inte Bobby Orrs backrekord. Åtta Spelare gjorde 50 mål eller mer och Mike Bossy blev historisk när han gjorde det för sjunde gången och tolv spelare hade över 100 poäng (4 från Edmonton). Rangers stjärncenter Pierre Larouche missade att bli historisk som den förste spelaren som gjort 50 mål för tre olika klubbar men Larouche som tidigare gjort över 50 mål med både Pittsburgh och Montreal fick nöja sig med 48 mål.Edmonton vann serien överlägset med 119 poäng, fyra lag till Boston, Buffalo, Islanders och Washington nådde 100 poäng. Minnesota som nådde 88 poäng var den fjärde divisionssegraren tillsammans med Edmonton, Boston och Islanders. Pittsburgh kom sist i NHL med 38 poäng medan New Jersey som var näst sämst hade 41 poäng, övriga lag som missade slutspelet var Los Angeles 59p, Toronto 61p och Hartford 66p.När det gällde slutspelet var det inga regeländringar och Montreal som chansade med rookien Steve Penney i målet tog sig till semifinalen från Adams efter 3–0 mot ettan Boston och 4–2 mot Quebec som slagit ut Buffalo med 3–0. I Patrick gick ettan Islanders efter vissa besvär till semifinal efter 3–2 mot Rangers och 4–1 mot Washington som slagit ut Philadelphia med 3–0. I den andra Conferencen gick ettan Minnesota till semifinal efter 3–2 mot Chicago och 4–3 mot St. Louis som slagit ut Detroit med 3–1. NHL:s bästa lag Edmonton tog sig till semifinal efter 3-0 mot Winnipeg och 4-3 mot ett vilt kämpande Calgary som slagit ut Vancouver med 3-1.Mycket av det som hände under resten av slutspelet kom helt i skuggan av det som hände i den 20 april i Forum, eftersom det var långfredagen har den sjätte matchen i Conferencesemifnalen mellan Montreal Canadiens och Quebec Nordiques fått smeknamnet ”Good Friday Massacre”. Redan efter 23 sekunder av den första perioden bröt första slagsmålet ut och den andra perioden avslutades med ett stort slagsmål där båda båsen tömdes på spelare, under det slagsmålet blev Habs forward Jean Hamel slagen medvetslös och hans ena öga skadades så illa att han tvingades avsluta sin karriär. Domaren gjorde misstaget att inte meddela lagen vilka spelare som fått matchstraff inför den tredje perioden vilket innebar att alla spelarna kom ut på isen och slagsmålet startade om på nytt, bland annat uppstod ett våldsamt slagsmål mellan bröderna Dale (Quebec) och Mark (Montreal) Hunter. När domaren och linjemännen till slut fick slut på bråket fick sammanlagt 11 spelare matchstraff (majoriteten av dem borde fått matchstraff redan i pausen inför den tredje perioden) och 252 utvisningsminuter fördelades på de båda lagen. När slagsmålet bröt ut i den andra perioden låg Montreal under med 0–1 men i den tredje perioden vände laget och gick vidare efter vinst med 5–3 i matchen och 4–2 i matcher.I semifinalerna hade Edmonton inga problem med att slå ut Minnesota med 4–0 i matcher medan Islanders fick kämpa mot Montreal som till slut besegrades med 4–2 i matcher (Montreal hade 2–0 innan Islanders vände). Många anser att Stanley Cupfinalen avgjordes i den första matchen som Edmonton vann på Long Island med 1–0. Islanders vann andra matchen överlägset men sedan var det Edmonton för hela slanten, Det var klasskillnad och Edmontons målskillnad under de tre avslutande matcherna var 19-6. Mark Messier belönades med Conn Smythe trots att Gretzky givetvis vann poängligan med sina 13 mål och 35 poäng. Edmontons seger innebar att Jari Kurri och Jaroslav Pouzar blev förste finländare respektive tjeck som vunnit Stanley Cup. Grant Fuhr blev förste färgade spelare med en Stanley Cup vinst och Willy Lindström blev femte svensk att vinna Stanley Cup efter Stefan Persson, Anders Kallur, Tomas Jonsson och Mats Hallin som vunnit med IslandersGretzky vann som vanligt Art Ross, Hart och Lester B. Pearson (tredje säsongen i rad). Langway vann Norris för andra året i rad medan hans lagkamrat Doug Jarvis tog hem Selke. Washingtons målvaktsduo Pat Riggin och Al Jensen delade på Jennings medan Buffalos Tom Barrasso tog hem både Vezina och Calder som årets rookie. Washingtons coach Terry Murray vann Jack Adams och avslutningsvis så belönades Mike Bossy med Lady Byng.Hockey Hall of Fame valde 1984 in två Builders Punch Imlach och Jake Milford plus tre spelare Phil Esposito, Jacques Lemaire och Bernie Parent. Eftersom Pittsburgh genomfört och lyckats med den första ordentliga tankningen för att bli sist i NHL så fick de välja Mario Lemieux med det första valet i draften 1984. Bland övriga spelare i det här årets första runda återfanns Kirk Muller, Eddie Olczyk, Al Iafrate, Petr Svoboda, Shayne Corson, J.J. Daigneault, Doug Bodger, Gary Roberts och Kevin Hatcher. Montreal stod för en kupp när de valde tjecken Petr Svoboda med det femte valet, alla lagen i NHL visste att Svoboda hade hoppat av i samband med en juniorturnering men vad ingen visste var att Montreal hade hjälpt honom lämna Europa och att han fanns på plats i Montreal när lagets GM Serge Savard meddelade att Habs valt honom med det femte valet i den första rundan.I senare rundor av den här ganska svaga draften hittar man bland annat Craig Billington, Todd Gill, Brian Benning, Scott Mellanby, Stephane Richer, Raimo Helminen, Jeff Brown, Patrick Roy, Michal Pivonka, Ray Sheppard, Kirk McLean, Brett Hull, Kjell Samuelsson, Cliff Ronning, Jiri Hridina, Don Sweeney, Luc Robitaille, Gary Suter, Mike Peluso, Paul Cavallini och Sidney Crosbys pappa Troy Crosby. Det här året valdes för första gången en dansk Heinz Ehlers i draften och sammanlagt valdes 39 européer: 14 tjecker, 13 svenskar, 10 finländare och en dansk och en från Sovjet. Dessutom valde LA Kings Tom Glavine i den fjärde rundan, problemet var bara att Glavine valde att satsa på en karriär som pitcher i Baseball istället. Där vann han World Series en gång och två gånger vann han Cy Young Award som National Leagues bäste pitcher och 2014 blev han invald i Baseball Hall of Fame.Fortsättning följer nästan vecka då handlar det om åren 1984-90.Här hittar du länkar till de tidigare delarna i serien: