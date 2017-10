Årets första line-up

Träningslägret är över och Boucher/Dorion har bestämt sig för vilka spelare som ska inleda säsongen 2017/18 för Ottawa Senators.

Under träningslägret har truppen sakta men säkert minskats till följande 22 spelare:



- Derick Brassard (skadad)

- Alex Burrows

- Ryan Dzingel

- Mike Hoffman

- Clarke MacArthur (skadad)

- Jean-Gabriel Pageau

- Tom Pyatt

- Bobby Ryan

- Zack Smith

- Mark Stone

- Nate Thompson

- Kyle Turris



- Mark Borowiecki

- Cody Ceci

- Fredrik Claesson

- Erik Karlsson (skadad)

- Johnny Oduya

- Dion Phaneuf

- Chris Wideman



- Craig Anderson

- Mike Condon

- Andrew Hammond



Några överraskningar? Egentligen inte, men värt att notera är att Thomas Chabot är nedskickad till Belleville. Ottawa väljer således att inleda säsongen med etablerade NHL-backar och vi får vänta ytterligare lite på att få se det stora backlöftet i Ottawatröjan.



Säsongen började tungt för Ottawas andra stora löfte som står på tröskeln till NHL. Colin White bröt handleden under första försäsongsmatchen och förväntas vara i spel någon vecka in i november.



Och på tal om skador, har det dessvärre varit lite av ett tema under Ottawas försäsong. Återigen mycket handlat om Clarke MacArthur. Den otursförföljda forwarden klarade inte de medicinska testerna under träningslägret och nu diskuteras på nytt om MacArthurs karriär är över. Denna gången är det någon form av nackskada som hindrar honom från spel. MacArthur ska ha spelat med skadan under vårets slutspel. Det är oklart om denna skada har en koppling till hans tidigare hjärnskakningar.



På skadelistan hittar vi även Erik Karlsson som opererade sin fot i juni. Senaste rapporten lyder att Karlsson kommer missa de inledande matcherna, men snart vara i spel. I samma sits sitter Derick Brassard som opererat sin axel under sommaren. Brassard tros också kunna vara i spel först efter några matcher av säsongen.



Skadorna gör att vi nog kan förvänta oss att ovanstående trupp kompletteras med i alla fall en forward innan öppningsmatchen på torsdag. För det är just det som är den positiva sidan av skador, att andra spelare får chans att visa upp sig. Filip Chlapik och Logan Brown är spelare som rapporterats ha imponerat på Boucher under träningslägret och därmed borde ha stärkt sina chanser att få hoppa in som ersättare. Kanske inte just nu, men någon gång under säsongen. Även 18-åriga Alex Formenton har imponerat stort, men han sändes i sista stund tillbaka till juniorligan.



Till sist kan vi konstatera att Marcus Högberg och Andreas Englund får börja säsongen i Belleville. Givetvis helt väntat, men det ska bli spännande att följa deras säsong i den nya AHL-klubben. Andreas Englung står inför sin andra säsong i farmarligan. Det blir intressant att se om han kan bli en ledande back i Belleville och nosa på att få göra några matcher i Ottawa. Högberg är en av de spelare som ska bli mest intressanta att följa under kommande säsong. Efter några strålande säsonger i Linköping får nu 22-åringen en gyllene chans att lägga grunden till att bli den som tar över efter Anderson om några år. Ottawa hoppas mycket på Högberg och sett till hans målvaktskollegor (Chris Driedger, Andrew Hammond och Danny Taylor) borde han ha stora möjligheter till mycket istid.



Ottawa inleder säsongen hemma mot Washington under natten mot torsdag.