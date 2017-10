Flyers-podden: ”Inte bästa möjliga lag, men…”

Johan Gärtner och Niclas Viberg om Philadelphias trupp inför säsongen 17/18.





Varför sattes Matt Read upp på waivers? Tror vi att Brian Elliott eller Michal Neuvirth tar rollen som förstamålvakt? Hur ser vi på försvaret? Vilka bör vara ordinarie? Vem av Robert Hägg, Sam Morin och Travis Sanheim lär skickas ner?



Är det värt att sätta ihop en topptung förstakedja? Varför är Travis Konecny bara i tredjekedjan? Vad har Dale Weise i tredjekedjan att göra? Är det rätt att hålla Jori Lehterä och Matt Read utanför laget? Hur tror vi Valtteri Filppula fungerar i powerplay?



Vilka andra prospects, som skickades ner under campen, är det värt att följa? Är relationen mellan Dave Hakstol och Ron Hextall helt synkad? Och hur ser vi på Mikael Renberg i Legion of Doom?



» Klicka här för att lyssna



niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-10-02 22:46:12 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-10-02 22:46:12

Johan Gärtner och Niclas Viberg om Philadelphias trupp inför säsongen 17/18.Philadelphia är nere på 24 spelare och behöver göra sig av med ytterligare en försvarare.Philadelphia har påbörjat en generationsväxling – ser vi effekterna redan 17/18?Training camp har pågått en vecka och vi tittar närmare på några intressanta detaljer.Johan Gärtner och Niclas Viberg gästas av Charlie O’Connor från The Athletic.Eric Lindros får sin tröja pensionerad och hissad i taket av Philadelphia Flyers.Johan Gärtner, Niclas Viberg och Simon Strömberg med ett nytt avsnitt av Flyers-podden.En dåligt bevarad hemlighet är nu officiell: Philadelphia signar Brian Elliott.Philadelphia tingade nio spelare och genomförde några trades under draften.Nico Hischier gick till New Jersey. Då blev det Nolan Patrick för Philadelphia.