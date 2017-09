Flyers-podden: ”Vad förväntar man sig av Patrick?”

Johan Gärtner och Niclas Viberg gästas av Charlie O’Connor från The Athletic.

Programmet finns även på iTunes

You can also listen at iTunes

Johan Gärtner och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt av Flyers-podden och får den här gången sällskap av Charlie O’Connor, från The Athletic. Det blir, föga förvånande, fullt fokus på Philadelphia Flyers och allt runt omkring i ett avsnitt som den här gången är på engelska.Vad ska man slänga ett öga på under pre-season? Vad är rimliga förväntningar på Nolan Patrick och Oskar Lindblom? Vilka unga försvarare tar en plats i NHL efter training camp? Vilka prospects i övrigt ska man följa?Var passar Jori Lehterä in i Flyers? Kan Claude Giroux och Jakub Voracek studsa tillbaka? Är Brian Elliott en uppgradering över Steve Mason? Vad borde man göra med powerplay och penalty killing? Vad kan man förvänta sig av den här säsongen? Slutligen diskuteras det även om beslutet att pensionera Eric Lindros tröja.---This episode of Flyers-podden is an all-English episode. Charlie O’Connor, from The Athletic, joins Niclas Viberg and Johan Gärtner. Can Claude Giroux and Jake Voracek bounce back? What can we expect from Nolan Patrick and Oskar Lindblom? Which of the young d-men will make the team out of camp? Is Brian Elliott an upgrade over Steve Mason? Should there be changes to the special teams? And what about the decision to retire #88?