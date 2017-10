Rostern börjar sätta sig – Lindblom till AHL

Philadelphia är nere på 24 spelare och behöver göra sig av med ytterligare en försvarare.

Philadelphia har avslutat pre-season och rostern börjar sätta sig innan den slutliga 23-mannatruppen ska lämnas in på tisdag. I dagsläget sitter man på 24 spelare, men en eventuell skada på Shayne Gostisbehere gör att man avvaktar med det sista beslutet på försvarssidan.



Under slutskedet av söndagens match fick Gostisbehere kliva åt sidan och han ska utvärderas ytterligare under måndagen. Försvarsbesättningen består därför av åtta man – Gostisbehere, Radko Gudas, Robert Hägg, Andrew MacDonald, Brandon Manning, Sam Morin, Ivan Provorov och Travis Sanheim.



Förmodligen är det Sanheim som ligger närmast till för att skickas ner till AHL, vilket har irriterat supporterbasen. Sanheim har klart överglänst såväl Andrew MacDonald som Brandon Manning under pre-season, men veteranerna ser ändå ut att få behålla sina platser – och dessutom hålla Sam Morin utanför de sex ordinarie backplatserna.



Även i forwardsbesättningen har en rookie fått kliva åt sidan, nämligen Oskar Lindblom. Svensken fick chansen jämte Claude Giroux och i förstauppställningen i powerplay under inledningen av training camp, men lyfte aldrig. Framåt slutet av campen föll han allt längre ner i hierarkin och baserat på det förvånar det inte att han får inleda i AHL.



Ur ett längre perspektiv kanske det inte alls är dåligt att Sanheim och Lindblom får inleda säsongen i AHL. Till skillnad från för några år sedan är man nu omgärdade av skickliga spelare även i Flyers AHL-lag och framträdande roller där gör knappast någon skada.



Kortsiktigt väljer dock Flyers att inte inleda säsongen 17/18 med bästa möjliga lag – och det man inleder med ger man inte bästa möjliga förutsättningar, om vi förutsätter att laguppställningen i den sista träningsmatchen är den man inleder säsongen med. I 2-5-förlusten mot New York Islanders ställde Flyers upp enligt följande:



Claude Giroux – Sean Couturier – Jakub Voracek

Jordan Weal – Nolan Patrick – Wayne Simmonds

Dale Weise – Valtteri Filppula – Travis Konecny

Taylor Leier – Scott Laughton – Michael Raffl



Ivan Provorov – Andrew MacDonald

Shayne Gostisbehere – Robert Hägg

Brandon Manning – Radko Gudas



Utanför truppen stod Jori Lehterä, Matt Read, Sam Morin och Travis Sanheim. Flyers inleder alltså med minst fyra rookies i truppen – och lyckas ändå irritera i princip hela supporterskaran. Skulle en veteran försvinna lär vi märka det redan under måndagskvällen då någon i så fall kan vara uppsatt på waivers.



Experimentet med Claude Giroux som LW såg bra ut under pre-season, men gynnar verkligen en topptung förstakedja laget i övrigt? När Flyers för första gången på flera år har ett seriöst djup kan man mycket väl sätta sig i en position där man återigen blir ett one line team.



Hak’d.

