Succén fortsätter— Blues vinner igen

St. Louis Blues fenomenala start på säsongen har överraskat många. Med en drös viktiga spelare borta trodde de flesta att Blues skulle få det svårt att hänga med i början av säsongen. Men när vi ser tillbaka på ”Crazy October” så kan alla med Blueshjärtan vara otroligt nöjda och alla experter se sig i spegeln. I och med vinsten mot Kings inatt har Blues 10-2-1 som facit och toppar NHL.





Första perioden

Halloweentillställningen startar i Scottrade och frågan för kvällen är om det ska bli bus eller godis för hemmasupportrarna. Det tar ca tio minuter innan de riktiga målchanserna kommer. Kings har ett stopp i stolpen kort efter att



Andra perioden

Quick storspelar i början av perioden och lyckas hålla nollan intakt. St. Louis har därmed fortfarande inte gjort mål i spel fem mot tre den här säsongen. Efter det numerära överläget fortsätter Blues att äta sig in i matchen och Quick står för ett antal kvalificerade räddningar. Han lyckas bland annat plocka en vobblande, studsande, stenhård puck som kaptenen Alex Pietrangelo drämde till från långt håll. Blues övertag blir mer och mer massivt och tillslut kan inte Quick och hans Los Angeles Kings stå emot längre. Den så lyckade ”Schwartzlinan” med Schwartz, Schenn och Tarasenko bryter dödläget i matchen och gör två mål inom loppet av tre minuter. Första målet gör Tarasenko efter snygg servering av Jaden Schwartz. Andra målet kommer efter en lång press i offensiv zon och en glödande Jaden Schwartz stöter in en retur på

Den andra perioden ska visa sig bli väldigt målrik. Tre minuter efter Blues 2-0-mål bryter Pietrangelo klubban och



Tredje perioden

Los Angeles Kings kommer ut med väldigt mycket energi och börjar den sista perioden starkt. De får snabbt ett nytt numerärt överläge och det är nära att kvitteringen kommer men Jake Allen pallar trycket. Efter att Blues lyckats rida ut Kings tidiga anstormning så är resten av perioden en jämn, tuff och intensiv batalj. Det syns att det är två formstarka lag som möts och om det inte vore så satans kallt ute hade man kunnat tro att detta var en slutspelsmatch. Med tre minuter kvar går Blues lille, ettrige Jaden Schwartz upp och möter Kings store, björnlika Drew Doughty i en ”open ice”- tackling. Doughty har sämre balans in i duellen och är den som faller till isen. Den händelsen är spiken för Blues och Los Angeles kommer inte tillbaka. Vladimir Sobotka kan lyfta in 4-2 i öppen kasse med minuten kvar att spela och segern är ett faktum.



Som tidigare sagt: en bra, rolig och underhållande match med mängder av heta spelare på isen. St. Louis Blues vinner sin tionde seger i oktober och ”remains perfect at home”.

Mål:



St. Louis: Tarasenko, Schwartz, Gunnarsson, Sobotka.

Los Angeles: Pearson, Brown Los Angeles Kings kom till Scottrade Center i St. Louis med tre raka vinster och en säsongsinledning som varit minst lika imponerande som hemmalagets. Av elva spelade matcher inför nattens hade Kings vunnit nio av dem. Nattens match skulle bli ett rejält test—för båda lagen.Halloweentillställningen startar i Scottrade och frågan för kvällen är om det ska bli bus eller godis för hemmasupportrarna. Det tar ca tio minuter innan de riktiga målchanserna kommer. Kings har ett stopp i stolpen kort efter att Brayden Schenn (ny från Philadelphia Flyers) sjabblat bort ett friläge. Även Vladimir Tarasenko kommer till några fina skottlägen innanför blålinjen. Perioden är jämn men avslutas starkast av St. Louis som får med sig ett fem mot tre överläge i en minut inför andra perioden.Quick storspelar i början av perioden och lyckas hålla nollan intakt. St. Louis har därmed fortfarande inte gjort mål i spel fem mot tre den här säsongen. Efter det numerära överläget fortsätter Blues att äta sig in i matchen och Quick står för ett antal kvalificerade räddningar. Han lyckas bland annat plocka en vobblande, studsande, stenhård puck som kaptenen Alex Pietrangelo drämde till från långt håll. Blues övertag blir mer och mer massivt och tillslut kan inte Quick och hans Los Angeles Kings stå emot längre. Den så lyckade ”Schwartzlinan” med Schwartz, Schenn och Tarasenko bryter dödläget i matchen och gör två mål inom loppet av tre minuter. Första målet gör Tarasenko efter snygg servering av Jaden Schwartz. Andra målet kommer efter en lång press i offensiv zon och en glödande Jaden Schwartz stöter in en retur på Jonathan Quick Den andra perioden ska visa sig bli väldigt målrik. Tre minuter efter Blues 2-0-mål bryter Pietrangelo klubban och Tanner Pearson kan kyligt lägga in pucken mellan benen på Jake Allen efter att ha åkt sig fri. Blues replikerar genom ett höstlöv av Gunnarsson som får passera en skymd Quick. Med tre minuter kvar av andra perioden får Los Angeles ett numerärt överläge, Drew Doughty lyckas hitta Dustin Brown s klubba som styr pucken mellan Allens ben och krymper St. Louis ledning inför den avslutande perioden till 3-2.Los Angeles Kings kommer ut med väldigt mycket energi och börjar den sista perioden starkt. De får snabbt ett nytt numerärt överläge och det är nära att kvitteringen kommer men Jake Allen pallar trycket. Efter att Blues lyckats rida ut Kings tidiga anstormning så är resten av perioden en jämn, tuff och intensiv batalj. Det syns att det är två formstarka lag som möts och om det inte vore så satans kallt ute hade man kunnat tro att detta var en slutspelsmatch. Med tre minuter kvar går Blues lille, ettrige Jaden Schwartz upp och möter Kings store, björnlika Drew Doughty i en ”open ice”- tackling. Doughty har sämre balans in i duellen och är den som faller till isen. Den händelsen är spiken för Blues och Los Angeles kommer inte tillbaka. Vladimir Sobotka kan lyfta in 4-2 i öppen kasse med minuten kvar att spela och segern är ett faktum.Som tidigare sagt: en bra, rolig och underhållande match med mängder av heta spelare på isen. St. Louis Blues vinner sin tionde seger i oktober och ”remains perfect at home”.Mål:: Tarasenko, Schwartz, Gunnarsson, Sobotka.: Pearson, Brown

0 KOMMENTARER 214 VISNINGAR 0 KOMMENTARER214 VISNINGAR PER KIVIJÄRVI

perolofkivijarvi@gmail.com

På Twitter: Kiwijarvi

2017-10-31 04:06:00

ANNONS:

Fler artiklar om St Louis

St Louis

2017-10-31 04:06:00

St Louis

2017-09-06 12:00:00

St Louis

2017-05-09 22:13:00

St Louis

2017-05-07 19:13:27

St Louis

2017-04-29 18:55:00

St Louis

2017-04-28 19:57:00

St Louis

2017-04-17 18:55:00

St Louis

2017-04-13 18:42:00

St Louis

2017-03-19 11:20:00

St Louis

2017-01-17 20:14:59

ANNONS:

St. Louis Blues fenomenala start på säsongen har överraskat många. Med en drös viktiga spelare borta trodde de flesta att Blues skulle få det svårt att hänga med i början av säsongen. Men när vi ser tillbaka på ”Crazy October” så kan alla med Blueshjärtan vara otroligt nöjda och alla experter se sig i spegeln. I och med vinsten mot Kings inatt har Blues 10-2-1 som facit och toppar NHL.Kan St. Louis Blues hitta ett lugn och en kontinuitet utan alla jippon?Säsongen är över. St. Louis Blues räckte inte hela vägen — för femtionde gången i ordningen.St. Louis Blues åker till Nashville i hopp om att bryta Predators imponerande hemmasvit och förlänga säsongen.Bluesredaktionen har spräckt NHL-oskulden – och vilken debut det blev. Inför ett fullsatt Scottrade center fick vi se St. Louis Blues besegra ett formstarkt Nashville med 3-2 efter ett sent avgörande av Vladimir Tarasenko.Bluesredaktionen är på plats i staterna för att bevaka slutspelet. På tåget från Chicago till St. Louis tog det inte lång tid innan vi råkade på första Bluesfanet; 25-årige Nick Verzino, född och uppvuxen i St. Louis men numera boende och arbetande i Chicago.Mitt tips inför serien var 4-1 till Blues. Enögt? Ja, kanske. Men trots utebliven dominans och jämna matcher har Blues hittills varit strået vassare. Det ser onekligen bra ut för laget från Missouri.Stanley cup är igång med besked. Blues coach Mike Yeo gick inatt in i slutspelet i hopp om att få svar på ett slutspels essentiella frågor. Fick han svaren? Nej, såklart inte. Men vinsten mot Minnesota förde honom precis så nära man kan komma efter en match in i slutspelet.Det talades om att det var över nu. Det talades om att fallet bara hade börjat. ”Lika bra att börja nedrustningen på riktigt”, sades det. Kevin Shattenkirks flytt gick inte att undvika men det var ändå en signal. Jake Allen blir aldrig någon att lita på. Långtidsskadan på Fabbri skulle bli förödande.Här kommer ett filmtips som förhoppningsvis ska lysa upp i januarimörkret.