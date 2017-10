Kucherov i fint sällskap

Bra start av Tampa Bay

Efter att ha vunnit 5 av de 6 första matcherna kan man konstatera att Bolts fått den start de önskat. Vinster mot Florida, Washington, Pittsburgh, St Louis och Detroit och en förlust borta mot Florida är en bra start. Man går inte till slutspel i oktober men en dålig start kan göra att uppförsbacken blir för brant.



Andra spelare som sticker ut så här långt är Brayden Point, Andrej Vasilevsky och Steven Stamkos. Anton Strålman är bäst i



Nu närmast väntar Devils i Newark ikväll. Jag såg Devils mot Rangers i lördags och det här laget ser inte alls ut som Devils gjort de senaste 30 åren. Här åks det skridskor och tempot drivs upp. Nya backen

Efter Devils väntar Föga förvånande är det Nikita Kucherov som burit laget med mål i varje match och hårt jobb över hela isen. Kuch är en fantastisk talang som bara blir bättre och bättre. Under de senaste 30 åren har bara Steve Yzerman, Mario Lemieux och Keith Tkachuk gjort mål i de 6 första matcherna av en ny säsong och nu alltså Nikita Kucherov.Andra spelare som sticker ut så här långt är Brayden Point, Andrej Vasilevsky och Steven Stamkos. Anton Strålman är bäst i NHL med +9. Victor Hedman har en bit kvar till sin bästa form men är tveklöst en toppback i ligan ändå.Nu närmast väntar Devils i Newark ikväll. Jag såg Devils mot Rangers i lördags och det här laget ser inte alls ut som Devils gjort de senaste 30 åren. Här åks det skridskor och tempot drivs upp. Nya backen Will Butcher från University of Denver kommer bli en all star back med tiden. Nico Hischier som ju draftades först av alla i somras är en duktig spelare men han bör nog lägga av de filmingstendenser han visade i lördags om han ska få respekt i ligan. Jesper Bratt s framtid avgörs i nästa vecka. Antingen behåller New Jersey honom eller så hamnar han i London Knights i Ontario Hockey League. Långsiktigt är nog OHL-alternativet bäst för hans utveckling men han har verkligen gjort avtryck i NHL med sin skridskoåkning och speluppfattning, mindre så de senaste matcherna dock.Efter Devils väntar Columbus borta på torsdag sedan ny hemmamatch mot Penguins på lördag kväll.

