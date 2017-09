SvenskaFans rankar NHL – Atlantic Division: 2. Toronto Maple Leafs

Det finns hopp om framtiden hos den framgångstörstande Toronto-publiken.





För den som inte tror på vidskepligheter ligger det förmodligen närmare till hands att göra analysen att Toronto rimligtvis bör kunna prestera ännu bättre i år. De unga spelarna – ledda av Matthews, Marner och Nylander - som alla gjorde strålande rookiesäsonger, kommer nu tillbaka med kunskapen om vad det innebär att spela en hel säsong i världens bästa hockeyliga. Det finns ingenting som tyder på att de och övriga lagkamrater inte skulle vara ännu hungrigare på framgång när de nu fått uppleva den fantastiska känsla som gick genom staden under större delen av säsongen och slutspelet.



Det finns dock ett par saker som kan vara värt att påminna sig om när det gällde Maple Leafs den gångna säsongen. Laget hade enormt svårt att vinna matcher på övertid eller straffar, många poäng gick förlorade där som hade kunnat betyda att de fått möta ett annat lag än Washington i första omgången.



Å andra sidan var laget extremt förskonat från skador. Lagets nya målvakt Frederik Andersen spelade i och för sig på ett sätt i inledningen av säsongen som gjorde man kunde tro att han led av ett antal sjukdomar på flertalet kroppsdelar men i övrigt så höll laget sig osannolikt friskt. Det vore märkligt om den trenden håller i sig även denna säsong och det ska bli intressant att se hur laget reagerar om de råkar ut för ett par skador på nyckelspelare. Det finns en bra bredd i truppen, åtminstone offensivt, men likväl är det aldrig optimalt att få skador och ur ett rent sannolikhetsperspektiv så bör laget drabbas av åtminstone några skador under kommande säsong. De flesta bör dock känna sig trygga med att skeppet styrs av kapten Babcock som inte direkt är känd för att låta spelare komma undan med några ursäkter.



Det är också omöjligt att inte särskilt lyfta fram Auston Matthews fantastiska första säsong som innebar att han vann Calder trophy som bästa rookie. Det bästa med Matthews är att han är så mycket mer än bara en extremt talangfull och produktiv spelare - 40 mål är som rookie är… helt ok. Den unge amerikanen visade upp enorm mognad och en stor glöd för att vinna. Ett tydligt exempel kom redan i första matchen där han gjorde lagets samtliga fyra (!) mål. Hans första kommentar efter matchen, som laget förlorade på övertid, var att han var besviken på att ha spelat dåligt försvarsspel innan motståndarnas avgörande mål. Framtiden för Matthews ser extremt ljus ut och i honom så har laget fått en center för förstakedjan som kommer att vara ett av lagets ankare för många år framöver.



Backsidan var lagets svagaste lagdel och det har inte ändrats efter free agent-fönstret. Ron Hainsey får väl anses som en funktionell back men knappast någon som ett lag byggs runt. Toronto fick dock en skänk från ovan i form av att laget kunde plocka Timothy Liljegren på plats 17 i draften. Om Liljegren når den potential som många under lång tid har sett hos honom kan han utvecklas till det närmaste en franchise-back Maple Leafs haft på länge. Det lär dock inte hända i år.



Ett något oväntat drag var att Toronto signade veteranen Patrick Marleau på ett rätt dyrt treårskontrakt. Många har höjt röster över att det kontraktet kommer att ställa till det för laget i framtiden. Oavsett om man tycker Marleau är värd pengarna så är det värt att komma ihåg att Maple Leafs har visat sig vara väldigt kreativa och duktiga när det gäller att ”spela” med lönetaket. Det finns tydliga förklaringsmodeller som visar att det kontraktet inte kommer innebära så mardrömslika problem med lönetaket i framtiden som det kan tyckas vid en första anblick.



Maple Leafs kommer inte att kunna överraska sina motståndare på samma sätt som de kunde göra förra säsongen men å andra sidan bör de ha blivit bättre. Frågan är hur långt det räcker, slutspel ska absolut kunna ligga inom räckhåll och med en lyckosam placering kanske de dessutom kan vinna en eller två rundor i slutspelet. Alldeles oavsett ser laget ut att även säsongen 2017/2018 kunna bjuda på riktigt sevärd hockey med några av ligans mest attraktiva ynglingar som härförare.



Målvakter:



Frederik Andersen är solklar förstamålvakt och borde kunna spela sig till något bättre siffror om han får en bättre start än förra säsongen, då hans säsongsupptakt stördes av en skada han ådrog sig när han representerade sitt hemland. På en presskonferens i samband med det pågående träningslägret talade Mike Babcock om att han siktade på att låta Andersen spela 60 matcher vilket känns som något av en övre gräns för den store dansken om han ska kunna prestera på topp i ett – förhoppningsvis – långt slutspel.



Curtis McElhinney re-signades som backup, och det var rätt många som inte riktigt förstod varför. Det finns fullt av riktigt hyfsade målvakter som kan agera backup med betydligt bättre statistik i ryggen än vad McElhinney visat upp. Babcock verkar dock gilla den lugna veteranen och Babcock brukar få sin vilja igenom.



Backar:



Som nämndes ovan är backsidan fortfarande den klart svagaste lagdelen. Morgan Rielly och Jake Gardiner kommer att få dra varsitt tungt lass och sen får fansen hoppas att det tredje backparet kan spela 0-0 så mycket som möjligt. Det är i dagsläget svårt att se var i backuppsättningen som nyförvärvet Ron Hainsey ska passa in. Några har tippat att han ska spela med Rielly men frågan är om man verkligen vill ge en så pass till åren kommen back så många minuter som det innebär att spela i ett första backpar.



Det är också värt att nämna att Maple Leafs värvat två svenska backar i Calle Rosén och Andreas Borgman. En del förhandstips säger att Rosén är den som ligger bäst till att få testa på spel i NHL men med tanke på hur backarnas speltid fördelades förra säsongen är det troligare att veteranen Martin Marincin får inleda säsongen i det tredje backparet. Underifrån kommer också Travis Dermott som spelade riktigt bra i AHL föregående säsong och han lär åtminstone få testa på att spela i NHL någon gång under säsongen.



Forwards:



Alla viktiga komponenter från förra säsongen är kvar och de flesta har förhoppningsvis dessutom utvecklats till att kunna prestera ännu bättre den kommande säsongen. Det ska bli intressant att se var nyförvärvet Patrick Marleau får chansen till en början, men rimligtvis får han spela antingen bredvid Nazem Kadri eller Tyler Bozak vilket förmodligen skulle betyda att Leo Komarov blir nedgraderad till fjärdekedjan. Alternativet att låta James van Riemsdyk spela i en fjärdekedja känns inte helt logiskt, särskilt inte som både han och Tyler Bozak sitter på utgående kontrakt och löper stor risk att bytas bort vid deadline om inte laget verkligen planerar att försöka gå riktigt långt i slutspelet.



Den eviga diskussionen kring Matt Martins vara eller icke vara lär fortsätta även kommande säsong. Han verkar dock ha vunnit Babcocks gunst och har man väl gjort det så lever man rätt tryggt. Om inte någon av de yngre spelarna visar sig vara fullständigt överlägsna lär Martin fortsätta husera i fjärdekedjan oavsett vad fans och journalister tycker. Att Dominic Moore ersätter Brian Boyle som fjärdecenter känns varken som en nedgradering eller uppgradering.



---



Nyckelspelare:



Auston Matthews, Morgan Reilly, Frederik Andersen



Nyförvärv:



Patrick Marleau – från San José Sharks – free agent

Dominic Moore – från Boston Bruins – free agent

Ron Hainsey – från Pittsburgh Penguins – free agent

Calle Rosén – från Växjö – free agent

Andreas Borgman – från HV71 – free agent



Förluster:



Brendan Leipsic – till Vegas Golden Knights – expansionsdraft

Alexei Marchenko – till CSKA Moskva – free agent

Brian Boyle – till New Jersey Devils – free agent

Brooks Laich – till Los Angeles Kings – tryout

Matt Hunwick – till Pittsburgh Penguins – free agent

Milan Michaelek – Free agent

Roman Polak – Free agent

Stephane Robidas – Free agent (numera anställd i organisationen)



Svenskar:



William Nylander, Calle Rosén, Andreas Borgman, Timothy Liljegren, Andreas Lindgren, Dmytro Timashov, Tobias Lindberg, Pierre Engvall, Jesper Lindgren



Coach:



Mike Babcock



Preliminär laguppställning:



Zach Hyman – Auston Matthews – William Nylander

Patrick Marleau – Nazem Kadri – Connor Brown

James van Riemsdyk – Tyler Bozak – Mitch Marner

Leo Komarov – Dominic Moore – Matt Martin



Morgan Rielly – Connor Carrick

Jake Gardiner – Nikita Zaitzev

Ron Hainsey – Martin Marincin



Frederik Andersen – Curtis McElhinney



---



Bästa nyförvärvet: Patrick Marleau



I ärlighetens namn så finns det mycket till konkurrens om vem som ska anses vara det bästa nyförvärvet eftersom det inte har gjorts så många nyförvärv. Marleau verkar ha signats mycket på grund av sin rutin och för att bidra med sin erfarenhet och arbetsmoral till ett Maple Leafs som fortfarande är ett väldigt ungt lag.



Värsta förlusten: Egentligen ingen



Vi vet i skrivande stund inte om Polak kommer få ett nytt kontrakt. Både Polak och Hunwick fick en hel del (befogad) kritik förra säsongen. De var långsamma och hade svårt att passa pucken. De spelade upp sig i slutspelet vilket ingen kan ta ifrån dem men grundtanken måste ändå vara att det måste gå att hitta spelare i den egna organisationen som åtminstone inte är sämre.



Säsongens poängkung: Auston Matthews



Inget tyder på något annat än att Matthews kommer fortsätta vara lagets poängkung.



Säsongens nykomling: Travis Dermott



Det här är lite av ett långskott, förra säsongen hade Maple Leafs en flora av oerhört lovande rookies som alla aspirerade på att bli årets nykomling. Det finns inte så många av dessa i år eftersom laget i princip hållits helt intakt. Travis Dermott borde dock ligga bra till för att få en eller ett par rejäla chanser med tanke på den svaga backbesättningen. Kan han översätta sitt fina spel från AHL till nästa nivå så kan han bli ett utropstecken.



Säsongens genombrott: Jake Gardiner



Jag erkänner att det här är mer av ett hoppfullt tänkande än något annat. Men om Gardiner kan få ordning på sitt beslutsfattande så kan han, med hjälp av de uppsidor som han trots allt besitter, utvecklas till ett stort utropstecken. Det vore högst välkommet av alla inblandade.



---



TRUPPEN:







---



REDAKTIONENS RANKNING:



Atlantic Division:



1.

2. Toronto Maple Leafs

3.

4.

5.

6.

7.

8.



---



2017-09-17 12:00:00

