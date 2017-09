SvenskaFans rankar NHL – Pacific Division: 8. Vegas Golden Knights

SvenskaFans välkomnar Vegas Golden Knights till NHL för första gången. Däremot tror vi inte att välkomnandet från övriga lag kommer att bli speciellt barmhärtigt, även om förutsättningarna inför framtiden är tämligen goda.

Ishockey i Vegas. Sällan har ett beslut varit mer omdiskuterat än när NHL beslutade att utöka ligan i den amerikanska öknen. Traditionalisterna hatade det faktum att ännu en icketraditionell hockeystad fick ett lag, pessimisterna såg hur en begränsade talangbank späddes ut ännu mer, medan det vattnades i tänderna på optimister som bara älskade tanken på en nyhet av den här magnituden i världens bästa hockeyliga.



Oavsett åsikt har Vegas Golden Knights redan berört. Och vilken kategori du än tillhör – erkänn att du har lekt med CapFriendlys expansionsverktyg och komponerat din egen uppställning?



Nåväl, Golden Knights är redo för hockeysäsong. GM George McPhee har pusslat ihop sitt lag, men det är så klart ett lag som är långt ifrån färdigbyggt. Precis som många förutspådde valde GMGM att satsa på att få in så mycket draftval som möjligt för att kunna skapa en utmanare på sikt. Draftvalen säkrades antingen genom trejder inför expansionsdraften eller genom att plocka spelare som gick att byta bort. En taktik som var mer eller mindre självklar eftersom det inte bjöds på allt för mycket spännande i listan över oskyddade spelare.



Både Minnesota, Columbus och New York Islanders offrade draftval i förstarundan för att styra Vegas till specifika spelare, medan Anaheim släppte Shea Theodore för att Golden Knights skulle plocka Clayton Stoner. Så McPhee fick goda förutsättningar att samla på sig talang på annat sätt än i expansionsdraften.



Däremot ifrågasattes fingertoppskänslan när det gällde klubbens val i expansionsdraften. De samlade på sig en mängd försvarare för att trejda, men taktiken har inte blivit speciellt framgångsrik. Tre backar är bortbytta för draftval, men tio försvarare på envägskontrakt är i skrivande stund kvar. Och där är Theodore inte nämnd, som bör vara given i truppen. Det skulle behöva minskas med i alla fall fyra spelare, vilket i nuläget ser osannolikt ut.



Kanske borde GMGM sett till att ladda upp på talang oavsett position, istället för att låsa sig till just försvarare av en utdöende art?



Det är lätt att vara efterklok och i det stora hela har Vegas ändå en grund att bygga på nu. Ingen räknar med att Vegas ska slåss om slutspel redan i år, men varesig Rom eller Las Vegas byggdes heller över en natt.



Målvakter:



Vegas plockade in lagspelarnas lagspelare i Marc-André Fleury, som hävde sin no trade-klausul för Penguins skull. Att 33-åringen dessutom är en bra målvakt skadar ju inte. Han är det perfekta ansiktet utåt för klubben och kan sannolikt sno några segrar åt Vegas av bara farten. Har förhoppningsvis några år kvar i tanken, vilket ger klubben en stabil sista utpost att bygga kring.



Backup blir Calvin Pickard. 25-åringen hade en tung säsong i Colorado ifjol, men har tidigare sett spännande ut. Kan i bästa fall pressa Fleury om istid.



Under toppduon finns bara oprövade alternativ. Maxim Legace och Oscar Dansk är tilltänkta i AHL under första säsong, men det är ytterst svårt att se någon av dem som ett framtida NHL-alterantiv.



Istället äger klubben rättigheterna till tre 18-åringar – bland annat Dylan Ferguson – som på sikt kan komma att närma sig NHL.



Backar:



Som sagt är det otroligt trångt på blålinjen, men några spelare borde i alla fall vara värda att satsa på både i år och på sikt.



Först och främst åsyftas Shea Theodore. 22-åringen har visserligen pendlat mellan NHL och AHL de senaste säsongerna, men Theodore tycks vara the real deal. Han är en utmärkt allroundback med stor uppsida i det offensiva spelet. Lär få chansen att bomba från blålinjen i powerplay, vilket han gjort framgångsrikt på lägre nivåer förr. Kanske den mest talangfulle spelaren i truppen, som kan få sitt stora genombrott i en större roll än han hade i Anaheim.



Samma effekt hoppas en större roll och mer istid ha på Nate Schmidt. 25-åringen har varit fast i Capitals tredjepar i flera år, men kan komma att få chansen att utvecklas i en ny omgivning. Är duktig på skridskorna och i passningsspelet.



Från Kings hämtade klubben in Brayden McNabb. 26-åringen är en storväxt defensiv back med tre ordinarie NHL-säsonger i ryggen.



Vidare spås högerfattade Colin Miller vara given i truppen. Han har sina styrkor i offensiven med ett tungt skott som främsta vapen. Har inte riktigt lyckats utnyttja sina styrkor i NHL än, men kan få en del powerplaytid i Vegas, vilket borde förbättra hans statistik.



På tal om ett tungt skott: Jason Garrison har börjat bli till åren och en redan stabbig skridskoåkning har blivit ännu stabbigare, men skjuta kan karlen! Garrison bör inte göra bort sig om han får spela skyddade minuter i ett tredje backpar.



Att döma av hur mycket klubben tycks uppskatta den lokala förankring Deryk Engelland bidrar med – som är den ende spelaren i truppen som bott i Vegas sedan tidigare – ger vi den sjätte och sista backplatsen till honom i den här guiden. Frågan är dock om han egentligen hör hemma i NHL överhuvudtaget. 35-åringen har aldrig varit mer än en högst begränsad fysisk back och idag är frågan om han har något att bidra med alls på isen.



Så är vi framme vid utmanarna då. Luca Sbisa är en fysisk back och duktig tacklare, men har i övrigt aldrig levt upp till sin potential i NHL. Och det där med att inte ha levt upp till sin potential kan vi säga om flera av dem. Jon Merrill sågs som en framtida allroundback i NHL, men han har i bästa fall blivit en breddback med rätt verktyg att arbeta vidare på.



Griffin Reinhart är det stora sorgebarnet, som trots att han var totalfyra i draften 2012 inte etablerat sig i NHL. Är en högst omodern back som anses orörlig och inte har tillräckligt med puckskicklighet för att vara en NHL-spelare hittills.



Även Clayton Stoner passar in i den kategorin spelare. Lyckas Vegas trejda honom är det ett smärre mirakel.



Brad Hunt är siste man ut och han sticker ut på så vis att han har en större offensiv skicklighet än övriga. Är dock 29 år gammal och har aldrig etablerat sig i NHL, vilket han inte lär göra nu heller.



Forwards:



Vegas lär inte vara ett av de mest målglada lagen i NHL säsongen 2017-18. Och det finns en hel del att önska i anfallet. Men om alla bitar faller på plats, om solen står rätt och om det offras tillräckligt mycket till hockeygudarna finns det faktiskt möjlighet att anfallet överraskar.



Vadim Shipachev har gjort 412 poäng på 445 KHL-matcher och var en av ligans stora stjärnor ifjol. Då blev det 76 poäng på 50 grundseriematcher och han spelade både VM och World Cup för Ryssland. Så det är en meriterad herre Vegas bygger sin förstakedja runt. Han är en offensivt utpräglad spelare med fint spelsinne och skridskoåkning. Enda frågan är hur han översätter spelet från KHL till NHL.



I förstakedjan placerar vi också James Neal, som är lagets mest naturliga målskytt. Han är inte samma spelare som för några år sedan, men har fortfarande spetskvalitet i skottet och använder sin stora kropp väl. Är dock ingen fantastisk skridskoåkare.



Duktig skridskoåkare är däremot Jonathan Marchesseault, som fick sitt genombrott ifjol. Är kortväxt men ack så spelskicklig. Lär få chansen högt upp i kedjehierarkin, men skulle det inte fungera kan han även passa in som breddalternativ längre ner i kedjorna. Med tanke på hans låga prislapp finns det inga krav på succé för att han ska betala av sig.



Andracenter väntas Cody Eakin bli. Tidigare Dallas-centern hade en urdålig säsong 2016-17, men de flesta är överens om att säsongen inte är talande för hans kapacitet. En tvättäkta arbetsmyra som kan spela på alla forwardspositioner. Väntas göra runt 40 poäng.



Till höger om Eakin kan Reilly Smith placeras. Likt Eakin hade han en tung fjolårssäsong, men Smith är en kapabel tvåvägsspelare med förmåga att producera offensiv. Fin skridskoåkning, bra spelsinne och ett rappt skott sticker ut hos Smith, som dock kan falla bort när spelet blir fysiskt.



Till vänster placerar vi David Perron. Veteranen gjorde fina 46 poäng ifjol och något liknande kan bli aktuellt i rätt omgivning. Allround spelare som både har fysik och finess. Har varit skadedrabbad i karriären vilket dock inte var ett problem i St. Louis ifjol.



Vi fortsätter med en svensk duo. William Karlsson och Oscar Lindberg hade uppskattade roller i Columbus respektive Rangers och de kommer sannolikt att få jobba hårt i lagets lägre kedjor. Karlsson får troligen en mer defensiv roll med mycket istid i numerärt underläge. Båda har bra fart på skridskorna, är smarta och har i andra ligor visat att de har offensiv kapacitet.



Tillsammans med svenskarna spelar vi Erik Haula. 26-åringen har varit ett litet yrväder i Minnesota i flera år och förväntas ta med sig intensiteten till Vegas. Kan spela såväl center som ytterforward och går att använda i flera olika spelsituationer. Liten och kvick med kapacitet för runt 30 poäng i en begränsad roll.



Fjärdecenter väntas Pierre-Edouard Bellemare bli. Är en klassisk checkinglinespelare som spelar med energi, men har begränsade offensiva kvaliteter. Ska inspirera och leda sina lagkamrater.



Till höger placerar vi AHL-kungen Teemu Pulkkinen som aldrig fått det att lossna i NHL. Är Vegas rätt plats att få skottet och rappheten att bli vapen på högsta nivå?



Sist ut placerar vi 22-årige William Carrier till vänster i fjärdekedjan. Har inte slagit sig in i NHL än, men kan vara redo i år. Spelar med kraft och har bra offensiva instinkter.



En annan storväxt forward, Alex Tuch, väntar också på en äkta NHL-chans. Draftades i förstarundan 2014 men har inte slagit sig in i ligan än. Är riktigt bra i det offensiva spelet, med skott och passningsspel som styrkor.



Andra spelare som kommer att knacka på dörren till NHL är Tomas Nosek, Brandan Leipsic, TJ Tynan, Tomas Hyka och Paul Thompson.



---



Nyckelspelare:



Marc-André Fleury, Vadim Shipchev, James Neal



Nyförvärv (ej expansionsdraft):



Reilly Smith – från Florida Panthers – trade

Alex Tuch – från Minensota Wild – trade

Shea Theodore – från Anaheim Ducks – trade

Marcus Krüger – från Chicago Blackhawks – trade

Nikita Gusev (rättighet) – från Tampa Bay Lightning – trade

Vadim Shipachev – från SKA. St Petersburg – free agent



Förluster:



Marc Methot – till Dallas Stars – trade

David Schlemko – till Montreal Canadiens – trade

Trevor van Riemsdyk – till Carolina Hurricanes – trade

Marcus Krüger – till Carolina Hurricanes – trade

Alexei Emelin – till Nashville Predators – trade

Chris Thorburn – till St. Louis Blues – free agent

JF Berube – till Chicago Blackhawks – free agent



Svenskar:



William Karlsson, Oscar Lindberg, Erik Brännström (draftad)



Preliminär laguppställning:



Jonathan Marchesseault – Vadim Shipachev – James Neal

David Perron – Cody Eakin – Reilly Smith

Erik Haula – William Karlsson – Oscar Lindberg

William Carrier – Pierre-Edouard Bellemare – Teemu Pulkkinen



Shea Theodore – Nate Schmidt

Brayden McNabb – Colin Miller

Jason Garrison – Deryk Engelland



Marc-Andre Fleury (Calvin Pickard)



Andra notabla spelare: Griffin Reinhart, Jon Merril, Clayton Stoner, Brad Hunt, Luca Sbisa, Alex Tuch, Tomas Nosek, Brendan Leipsic



---



Bästa värvningen: Jonathan Marchesseault



Att helt gratis få en nybliven 30-målsskytt med en cap hit på 750 000, 25 år gammal… ja, det är bara att tacka och ta emot. Marchesseault är rapp, smart och en naturligt offensiv spelare och sådana växer inte på träd.



Värsta missen: Petr Mrazek



Här har man chans att helt gratis införskaffa en målvakt med kapacitet att utmana om förstaspaden. Istället väljer man en AHL-spelare, bara för att man ryktesvis inte ville ha målvakter om det inte fanns en deal för dem på förhand. Nej, det kan visa sig bli ett dybart misstag om Mrazek studsar tillbaka.



Säsongens poängkung: Vadim Shipachev



Har ett högt tak och Vegas hoppas att han ska bli en förstacenter i dess rätta bemärkelse. Slår allt väl ut kan han bära en riktigt bra förstakedja, i värsta fall är man bara upplåst på honom under hans och klubbens inledande tre år i NHL, då Vegas knappast kommer att brottas med lönetaksbekymmer.



Säsongens genombrott: Shea Theodore



Dallas offrade Theodore för att skydda Sami Vatanen och Josh Manson, samt få lite lönetaksavlastning. Frågan är om det i slutändan kommer att anses vara speciellt smart gjort. Theodore kan mycket väl bli en NHL-back av mycket hög kvalitet. Spelar Vegas det här kortet väl kan det bli en viktig faktor i klubbens framtid.



---



TRUPPEN:







---



REDAKTIONENS RANKNING:



Pacific Division:



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Vegas Golden Knights



---



NHL:s 31 lag presenteras i form av en rankning inom de fyra divisionerna. Samtliga skribenter fick ranka divisionerna, som sedan summerades till en gemensam rankning för hela redaktionen.

1 KOMMENTARER 400 VISNINGAR

Twitter: @Simpa_stromberg

2017-09-19 12:00:00

