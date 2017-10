En vecka med Jets

Genomgången av den fantastiska veckan.

En ny vecka har gått och Jets har fått vind i seglen och ångar på med tre raka segrar.Som präglades av många goda nyheter och resultat. Bryan Little och Tyler Myers gjorde sina första mål för säsongen. Laine fortsätter att göra poäng även så Scheifele.Oliers – Jets 2 – 5Canucks – Jets 2 – 4Jets – Hurricanes 2 – 1De finns mycket att ta med på denna kategori. Men Ehlers 5 mål på 3 matcher är helt klart värt att ta upp. Inte bara att han gjorde 5 mål utan han avgjorde 2 av dom tre matcherna också. I matchen mot Oliers stod Ehlers för ett hattrick. Mot Hurricanes gjorde Bryan Little sitt första mål för säsongen och Ehlers fixade 2-1, sex minuter in i sista perioden.Bortsätt från att Jets vann 3/3 denna veckan så gjorde Connor Hellebuyck säsongsdebut. Efter att han vann första mot Oliers fick Connor fortsatt förtroende i dom andra två matcherna. Connor har en räddningsprocent på 93% har räddat 104 skott.De finns inte mycket att klaga på när laget går 3/3 men de är mycket tackvare Connor Hellebuyck som får otroligt mycket skott mot sig. De är i allmänhet och har varit så länge jämfört med offensiven som mellan åt har väldigt svårt att skjuta mycket.Connor Hellebuyck är med som en av trestjärnor i alla trematcherna denna vecka riktigt stabilt målvaktsspel rakt igenom av Connor som tillsammans med Nikolaj Ehlers som en av trestjärnor i två matcherna.