Ronaldos målskytte inspirerar nya skor

Nike släpper Kapitel 5: Cut to Brilliance-skorna.

Under sommaren 2009 anlände Cristiano Ronaldo till sin nuvarande klubb, transfersumman på €94 million var den då högsta som någonsin betalats för en spelare. Dryga 80 000 fans tog emot honom för att välkomna flytten från Manchester till Madrid.



- Det var en otrolig dag och jag kände Madrids kraft, minns Ronaldo.



Ronaldo gjorde mål i sin första match i klubben och har inte slutat sen dess, han har på vägen blivit den snabbaste att uppnå flera otroliga milstolpar i ligan; 50, 150, 200 och 250 gjorda mål på kortast tid. Han utmärker sig också som den första spelaren att ha gjort mål mot samtliga lag i La Liga under en säsong.



Det storslagna prestationerna på planen har fått Ronaldo att skina som Madrids diamant, någonting som har blivit inspirationen till Ronaldos nya Kapitel 5: Cut to Brilliance-skor.



Skorna kännetecknas av en diamant-inspirerad grafik på en vit grund vilken gnistrar under ljusen. Ovansidan inkluderar multifärgade stickade detaljer, vilka ska föreställa den palett av färger som uppstår när ljus bryts i en diamant. På skons insida ger en CR7-logga ytterligare en andering till diamantgrafiken, på hälen återfinns en grafik av en diamant i genomskärning sedd ovanifrån tillsammans med datumet för Ronaldos debut i Madrid. Högre upp på hälen kan man läsa “El Sueño Del Niño” (Ungefär: Barnets dröm) då detta var orden Ronaldo delade med Nikes designteam för att beskriva känslan av att komma till Madrid.



- Detaljerna i de vita skorna – färgen och diamanterna – är vackra och häftiga. Jag är övertygad om att folk kommer uppskatta det, kommenterar Ronaldo.



Kapitel 5: Cut to Brilliance finns tillgängliga via Nike.com från och med den 29/9.





