Diego Simeone: "Jag kan inte föreställa mig att Athletic spelar utan Muniain, Raúl García, Aduriz och Williams"

Cholo genomförde den sedvanliga presskonferensen innan match.

Du har använt dig av 17 spelare i startelvan så här långt under säsongen. Det är mer än någonsin efter fyra ligaomgångar och en Champions League-match. Är det här bara en tillfällighet eller handlar det om en förändring i era planer?

"Nej. Nivån på den interna konkurrenssituationen har höjts. Lucas, Thomas..dessa spelare har höjt sin nivå. Gaitán växer och fortsätter växa, precis som vi såg under försäsongen. Vietto har blivit mycket bättre sedan han anlände. Exemplen är många. Vår tanke har alltid varit att kunna välja mellan fler alternativ ju större konkurrensen om platserna är samtidigt som spelarna kan anpassa sig till tränarens vilja. Det är fallet just nu. Vi har alltid i åtanke att det ska spelas många matcher, att konkurrensen är stor och att nivån har höjts. Vi hoppas att det här ska göra laget bättre som enhet".



Zigandas Athletic fortsätter spela ett 4-2-3-1-system med ytterbackar som följer med upp i anfall. De fortsätter att satsa en stor del av sitt spel på Raúl Garcías och Aritz Aduriz styrka i luftrummet. Vad är du mest orolig över gällande er kommande motståndare? De har ju roterat ganska friskt på senare tid..

"När man ställs mot Athletic är man också medveten om att det kommer bli tufft mot de. Det är svårt att spela på San Mamés. Komplicerat skulle jag säga. Det stämmer att de har roterat mycket i samband med Europa League-matcherna, kvalet till huvudturneringen och LaLiga. De har roterat mycket och har inte en definerad startelva. De har inte spelat med samma startelva två gånger i rad ännu. Jag föreställer mig ett Athletic som kommer starta med sin starkaste elva under morgondagen. Jag kan inte se framför mig att Muniain, Raúl García, Aduriz och Williams inte startar mot oss. De kommer säkerligen finnas med och därifrån gäller det att förbereda machen".



Inget av lagen släpper till särskilt mycket mål. Vilken typ av match förväntar du dig? Kommer det bli en ganska stängd tillställning där inget av lagen skapar särskilt mycket målchanser?

"Statistiken bjuder in till ett sådant scenario, men man kan aldrig veta något på förhand. Från Athletics håll existerar ett defensivt arbete som växer i takt med att matcherna går och det är här vi kommer försöka hitta rätt väg till en seger".



Nuevo San Mamés är en svår arena att spela på, men Atlético är alltjämt obesegrade här. Föreställer du dig att ni kommer fortsätta på den inslagna vägen?

"Ingen match är den andra lik. Vi lever på det vi gör imorgon. Det vi har åstadkommit är historia".



Det centrala mittfältet gjorde sin kanske bästa insats mot Roma häromdagen. Senast gjorde man också ett stabilt jobb. Vad återstår att justera på mitten?

"Det syntes att vi försökte spela väldigt mycket mellan motståndarnas lagdelar i matchen mot Roma. Málaga ville något helt annat och därför var den matchen helt annorlunda. Allt det här påverkar hur man spelar. Jag tycker vi tog hand om bollen på ett bra sätt mot Málaga. Däremot var vi inte särskilt bra på att skapa målchanser. Vi kunde ha skött oss bättre i återerövringsspelet eftersom man tillåts komma till situationer med alternativ och i överlägen när man spelar med fyra centrala mittfältare. Om man snor åt sig bollen kan man dessutom sticka fort med hjälp av Correas och Griezmanns snabbhet. Vi lyckades inte med detta, men dessa spelare bidrog med en styrka och ett jobb som hjälpte till i balansen. Ytterbackarna anföll på ett bra sätt och vi hade en viss övervikt på kanterna".



Hur kommer startelvan se ut mot Athletic? Väntas Giménez och Gaitán få chansen från start?

"Vi är nog det enda laget i Spanien som tränar inför er och det här har vi gjort i sex år. Det är upp till er att gissa er fram till hur vi spelar eller att föreställa er hur vi ska spela".



När laget verkligen började samla på sig poäng under fjolårssäsongen valde du att poängtera hur viktigt det var att inte släppa in mål. Ni har lyckats återta den här förmågan i de senaste tre ligaomgångarna. Vad gör dig mest nöjd med de matcherna som slutat 0-0 på senare tid?

"Laget har växt fotbollsmässigt utöver det du just kommenterade. Det gäller matcherna mot Valencia och Roma, men också den mot Málaga. Detta trots att det fanns externa svårigheter som bidrog i samband med matchen mot Málaga som uppenbarligen försvårade tillställningen. Dessa känslor och den här ångesten var inte enkla att tas med. Vi försöker kombinera oss fram i planen. Vi har skapat målchanser mot Valencia, Roma och Málaga. Med allt det här i åtanke anser vi att säsongsinledningen var varit bra".



En av de främsta debatterna i samband med invigningen av Metropolitano var "Paseo de Leyendas". Vad tycker du om det som hände med Hugo Sánchez minnessten?

"Bilbao".

