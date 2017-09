Diego Simeone: "Vi kommer flyga så länge supportrarna fortsätter stödja laget"

Diego Simeone pratade inför matchen mot Málaga.

Hur tar man sig an en situation som ni ställs inför under morgondagen? Kan det möjligtvis vara så att allt som händer runt själva invigningen av Metropolitano kan påverka laget negativt?

"Det enda jag fokuserar på är matchen mot Málaga och sättet som vi ska ta oss an den. Det som händer runtomkring själva matchen är inte beroende av oss. Det spelar ingen roll. Det enda som betyder något för mig är matchen som kommer spelas på planen".



I vilket skick är gräset? Det är ju nylagt. Vad har det egentligen för betydelse att inviga en helt ny arena som den som ni kommer inviga under morgondagen? Kan det spela i er favör att supportrarna kommer stå er nära eller kan det rentav vara en negativ faktor i och med att det är en helt ny arena och det kan kännas främmande att springa ut på Metropolitano?

"Vi har spelat många bortamatcher och det är med stor glädje som vi återigen känner oss hemma och nära våra egna supportrar. Det är vad vi behöver. Vi har spelat fyra bortamatcher i rad. Tre i LaLiga och en i Champions League. Få supportrar har hängt på oss under de här matcherna och det är bara naturligt när man spelar på bortaplan. Det viktiga är att vi spelar på bortaplan under morgondagen. Det är en sak som är säker. Det som verkligen är av vikt är det som spelarna demonstrerar på planen. När det gäller gräset är en ny fotbollsarena och det innebär också att gräset är halvbra. Det har precis lagts och det behöver anpassa sig precis som det alltid är fallet".



Málaga kommer till den här matchen med noll poäng och utan viktiga spelare från förra säsongen. Kan det här vara av tvetydig betydelse?

"Málaga har väldigt bra fotbollsspelare och en väldigt bra tränare. Jag förbereder alltid matcherna som vi har framför oss genom att titta på de spelarna som finns tillgängliga. I det här fallet har de bra spelare och det gäller att vara uppmärksam. Vi måste göra en match där vi själva känner oss bekväma samtidigt som våra supportrar ger oss det stöd vi behöver från början. Jag upprepar: jag är glad över att kunna räkna med våra supportrar".



Hur står det egentligen till med era anfallare med tanke på att de har problem med målskyttet?

"De mår väldigt bra. I stort sett alla har haft målchanser, speciellt Vietto som också kritiseras väldigt mycket, men han gör bra ifrån sig spelmässigt och skapar målchanser i alla matcher. Anfallarna lever på sitt målskytte. Det är en sak som är säker. I Viettos fall har han ett behov och ansvar att göra mål. Det gäller även hans medspelare, men Vietto är en spelare som får laget att spela bra och som jobbar hårt kollektivt och i försvarsspelet. Det är något som jag verkligen uppskattar och det är väldigt viktigt för mig. Jag hoppas vi ska kunna ta oss till målchanser som vi gjorde mot Valencia och Roma. Det är en tidsfråga innan målen kommer".



Hur förbereder man en match som den imorgon? Hur lägger man allt det känslomässiga åt sidan för att koncentrera sig på spelet?

"Vi är medvetna om att det viktigaste för oss är att ta tre poäng imorgon".



Atlético gjorde visserligen inte mål i Rom, men spelet såg riktigt bra ut på Olimpico. Är det här en spelidé och formationen med fyra mittfältare som ni kommer använda er av även i framtiden?

"Vi har ett antal olika varianter som vi kan använda oss av inom laget. Av de fyra mittfältarna som du nämner kan såväl Thomas, Saúl och Koke komma till målchanser. Det är bara Gabi som inte gör det regelbundet. Thomas kommer kanske till dessa situationer mindre frekvent, men Saúl och Koke är där framme regelbundet. Därefter har vi Carrascos karaktärsdrag. Han är väldigt mycket mer individuellt inriktad, mer explosiv, han tar sig förbi sina motståndare..Gaitán har kanske den bästa förmågan att spela fram sina medspelare. Det är med hjälp av dessa karaktärsdrag som vi kan spela med på mittfältet. Allt är förstås en konsekvens av det vi anser är nödvändigt i utvalda situationer. Spelarna vet att de måste vara förberedda på spel. De vet att de kan spela en match och sedermera hamna på läktaren i nästa match. Jag kommer försöka få ut det mesta av spelarna och deras karaktärsdrag, men i alla lägen kommer det vara för lagets bästa".



Skulle det göra dig speciellt glad om någon speciell spelare gjorde det första målet på Metropolitano imorgon?

"Det är viktigt att vi gör mål".



Vad kände du när du äntrade gräsplanen för första gången under gårdagskvällen?

"Den första känslan var att gräset kunde vara bättre. Det är dock normalt när det gäller en nybyggd arena. Arenan är dock imponerande när man äntrar densamma. Jag kan föreställa mig sättet som supportrarna kommer stödja oss på och jag ser inget annat än en häxkittel framför mig. Det är en tajt arena. Publiken är mycket närmare planen än vad som var fallet på Calderón. Vi kommer också ha fler åskådare. Vi kommer flyga här så länge supportrarna fortsätter stödja laget".



Vill du förmedla ett budskap till supportrarna innan invigningen av arenan?

"Det pratas väldigt mycket så här dagarna innan invigningen av den nya arenan. Jag föredrar att göra det jag är van vid, nämligen att träna laget och försöka göra saker och ting på bästa möjliga sätt för att klubben och speciellt spelarna skall göra så bra ifrån sig som det bara är möjligt. Det är vad jag verkligen bryr mig om i nuläget".

ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-09-15 22:05:02

