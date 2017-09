Griezmann är tillbaka på San Mames. Fyra mål på de tre senaste matcherna på samma arena. Gör han mål ikväll igen?

Inför Athletic Bilbao – Atlético de Madrid

Hemmapremiären är äntligen avklarad. Atléticos historiska säsong är nu i full gång när man åker till ett svårspelat San Mamés.





Men matchen ikväll bjuder på ett helt annat motstånd. Atlético reser till Baskien för att spela kanske en utav, om inte den tuffaste, bortamatchen mot



Athletico Bilbao



Bilbao har öppnat säsongen mycket bra men dessvärre åkte man på en plump senast mot Las Palmas borta. Annars har man mäktat med två vinster och ett kryss förutom den förlusten. Laget lyckades även kvalificera sig för spel i



Laget är känt för sitt enormt starka hemmaspel och Bilbao förlorade endast två hemmamatcher förra säsongen. Samtidigt som man släppte in minst mål utav alla lag i hela ligan på hemmaplan. Det är ingen lätt resa för något utav de spanska klubbarna.



Missar matchen för Bilbao gör De Marcos och



Atlético de Madrid



Atlético kommer in till matchen full med ny energi efter vinsten senast mot Málaga på den nya hemmaplanen. Griezmann var äntligen tillbaka till ligaspelet igen och firade detta med att göra ett mål. Men återigen syntes det tyvärr att Atlético har svårt med sitt anfallspel och man har svårt att göra mål.



Inför matchen så berömde



Missar matchen för Atléticos del gör Augusto och Vrsaljko som båda fortfarande är skadade. Tillbaka i truppen är Giménez som var borta senast mot Málaga.





Truppen



Målvakter: Moyá, Oblak

Försvarare: Godín,

Mittfältare: Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitan

Anfallare: Griezmann, Torres, Correa, Vietto, Gameiro





Potentiella startelvor



Athletic Bilbao (4-2-3-1):

Kepa; Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams, Raul Garcia, Muniain; Aduriz



Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe Luis; Carrasco, Saul, Koke, Gaitan; Correa, Griezmann





Matchinfo

När: Onsdagen den 20 september

Tid: 20.00

Plats: San Mames

Hur: TV3 Sport eller Viaplay

Atléticos nystart blev en lyckad sådan. När man inför 63000 hemmasupportrar lyckades besegra ligans jumbo Málaga. Uppladdningen inför matchen började redan på förmiddagen då portarna till nya arenan Wanda Metropolitano öppnades. Det blev en fest som Atlétis kommer minnas länge.Men matchen ikväll bjuder på ett helt annat motstånd. Atlético reser till Baskien för att spela kanske en utav, om inte den tuffaste, bortamatchen mot Athletic Bilbao. Men för Atlético har det faktiskt inte varit lika svårt. Atlético är fortfarande obesegrade på San Mames och på de fem senaste matcherna har Atlético vunnit fyra och spelat lika en.Bilbao har öppnat säsongen mycket bra men dessvärre åkte man på en plump senast mot Las Palmas borta. Annars har man mäktat med två vinster och ett kryss förutom den förlusten. Laget lyckades även kvalificera sig för spel i Europa League Laget är känt för sitt enormt starka hemmaspel och Bilbao förlorade endast två hemmamatcher förra säsongen. Samtidigt som man släppte in minst mål utav alla lag i hela ligan på hemmaplan. Det är ingen lätt resa för något utav de spanska klubbarna.Missar matchen för Bilbao gör De Marcos och Mikel Rico som båda vilar på grund av skada. Samtidigt är Yerai Álvarez också borta och utkämpar en annan kamp mot sin hemska sjukdom.Atlético kommer in till matchen full med ny energi efter vinsten senast mot Málaga på den nya hemmaplanen. Griezmann var äntligen tillbaka till ligaspelet igen och firade detta med att göra ett mål. Men återigen syntes det tyvärr att Atlético har svårt med sitt anfallspel och man har svårt att göra mål.Inför matchen så berömde Diego Simeone Bilbao-tränaren Ziganda och sa: "San Mamés är en mycket svår arena. De har blivit bättre defensivt och de jobbar hårt hemma, vilket brukar straffa oss.".Missar matchen för Atléticos del gör Augusto och Vrsaljko som båda fortfarande är skadade. Tillbaka i truppen är Giménez som var borta senast mot Málaga.Moyá, OblakGodín, Filipe Luis , Savic, Lucas, Juanfran, GiménezThomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, GaitanGriezmann, Torres, Correa, Vietto, GameiroKepa; Lekue, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams, Raul Garcia, Muniain; AdurizOblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe Luis; Carrasco, Saul, Koke, Gaitan; Correa, GriezmannOnsdagen den 20 september20.00San MamesTV3 Sport eller Viaplay

0 KOMMENTARER 151 VISNINGAR 0 KOMMENTARER151 VISNINGAR LEOTRIM JUSUFI

2017-09-20 12:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-09-20 12:04:00

Atlético

2017-09-19 14:10:56

Atlético

2017-09-18 06:54:00

Atlético

2017-09-16 22:39:00

Atlético

2017-09-16 10:42:00

Atlético

2017-09-15 22:05:02

Atlético

2017-09-12 00:57:08

Atlético

2017-09-11 19:59:00

Atlético

2017-09-09 22:25:00

Atlético

2017-09-09 19:51:00

ANNONS:

Hemmapremiären är äntligen avklarad. Atléticos historiska säsong är nu i full gång när man åker till ett svårspelat San Mamés.Cholo genomförde den sedvanliga presskonferensen innan match.Välkommen till Atlético-redaktionens "ALTAS y BAJAS", en sammanfattning av alla rykten som dyker upp under sommarens övergångsfönster. I denna artikeln finner Du det senaste kring de senaste ryktena. Uppdateringar sker i rött!Estadio Wanda Metropolitano står äntligen klart. Efter tre raka bortamatcher i ligan och en bortamatch i Champions League så är bortaturnén över för Atlético som äntligen får göra debut på sin nya arena. Málaga blir det lag som får vara med och påbörja denna resa mot vad som sägs bli historisk.Diego Simeone pratade inför matchen mot Málaga.MADRID. På måndagskvällen höll Atlético Madrids argentinske tränare Diego Pablo Simeone presskonferens i Rom inför matchen mot AS Roma. Simeone pratade bland annat om betydelsen av Champions League, den jämna gruppen samt framtiden.Atlético Madrid inleder sin Champions League säsong borta mot AS Roma. Ett möte mellan en klubb som etablerat sig som ett topplag i Champions League och en klubb som misslyckats de senaste åren när det kommer till europeisk toppfotboll.Atlético de Madrid spelade oavgjort på Mestalla under lördagseftermiddagen. Slutresultatet skrevs till 0-0.Atlético lyckades inte få hål på Valencia och får lämna Mestalla med bara en poäng.