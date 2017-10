Inför Atlético de Madrid - FC Barcelona

Atlético tar emot Barca som hade en minst sagt svajig försäsong men nu ser starka ut. Ska Atlético fortsatt vara med i toppen och eventuellt en titelstrid har man inte råd att förlora ikväll.

Landslagsuppehållet är över för den här gången och vi får äntligen se lite klubblagsfotboll igen. Och vi bjuds på inget mindre än Atlético mot Barcelona . Atléticos största test i ligan och kanske deras största hittills denna säsongen (Chelsea är med där också).2010. Det är så långt man får gå tillbaka för att hitta en seger mot Barcelona i ligaspelet. Sen Cholo tog över har Atléti aldrig lyckats vinna mot Barca i ligaspelet. Men samtidigt har Cholo aldrig förlorat mot Valverde. Men det är en ny era. Atlético spelar på en ny arena. En arena laget vill vara med och skriva historia på. En vinst för Barca innebär att de skakar av Atléti från titelstriden och drar ifrån med nio poäng. Så ska det vara någon gång sviten bryts, så är det idag.Atlético har haft en helt okej inledning på säsongen. Ska man vara med i titelstriden så kan man inte kryssa mot Girona, Leganes och Valencia . Även om det är skickliga lag så kan man inte göra det. Men det som har oroat mest i år är anfallspelet. Laget har saknat den riktiga spetsen framåt. Även om det såg bättre ut mot Sevilla . Griezmann är den enda anfallaren som får godkänt. Men Griezmann är inte den man förknippar med 30 mål per säsong. Utan det man förknippar med honom är det hårda jobbet han lägger ner.Werner, Vrsaljko och Vietto lämnas utanför truppen denna gången. Samtidigt som Augusto fortfarande återhämtar sig från sin skada. Däremot är Filipe Luis och Lucas tillbaka efter att ha återhämtat sig från sina skador man ådrog sig efter Chelseamatchen.Resultatmässigt har Barca fått säsongen precis dit de vill. Men utanför planen har det varit lite svajigt. I inledningen av säsongen skanderades det på Camp Nou "Avgå Bartomeu!". Och det samlades även röster för att kräva hans avång. Senast mot Las Palmas spelade man framför tomma läktare. Med anledning av Kataloniens folkomröstning för självständighet. Fixstjärnan Neymar lämnade för löjliga pengar. Men klubben har fortsatt hållt sig konkurrenskraftigt.Men även om Barca sitter på fullpott just nu och endast släppt in två mål så har motståndet inte varit det tuffaste i ligan. En riktig kraftmätning för båda klubbarna i ligan. För Barcas del så missar Arda, Rafinha och Dembele matchen pga skada mot Atléti. Samtidigt lämnas Vidal och Alcacer utanför truppen.Detta är faktiskt inte första gången Atléti och Barca möts på Wanda Metropolitano. Innan ombyggnaden av Wanda Metropolitano hette arenan La Peineta. Här tog Atléti emot Barca i supercupen 1996 och vann faktiskt matchen med 3-1. Något som förhoppningsvis fortsätter när man nu spelar på nya Wanda Metropolitano.Moyá, OblakGodín, Filipe Luis, Savic, Lucas, Juanfran, GiménezThomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, GaitanGriezmann, Torres, Correa, GameiroOblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saúl, Carrasco; Correa, GriezmannTer Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba Sergi Roberto , Rakitic, Busquets, Iniesta; Suarez, Messi Lördagen den 14 oktober20.45Wanda MetropolitanoViasat Premium eller Viaplay