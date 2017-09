Inför Atlético de Madrid - Málaga

Estadio Wanda Metropolitano står äntligen klart. Efter tre raka bortamatcher i ligan och en bortamatch i Champions League så är bortaturnén över för Atlético som äntligen får göra debut på sin nya arena. Málaga blir det lag som får vara med och påbörja denna resa mot vad som sägs bli historisk.





I Atlético ledningen har man pratat om en säsong som kommer bli "historisk" i och med flytten man har gjort från Manzanares, som var Atléticos hem i 50 år.



Det är lätt att dras med i känslorna kring en nystart, som man ändå får kalla det, och allt spänning som har byggts upp kring det och glömma av det väsentliga. Det ska ju trots allt spelas en match också!



Atlético de Madrid



Atlético, till skillnad från bortalaget Málaga, har matchats tufft den senaste veckan. I lördags spelade man en svår bortamatch mot



Borta mot Roma spelade Atlético bra och skapade mycket målchanser, vilket man haft problem med tidigare. Men återigen så saknas det lilla extra där framme. Atlético hade två-tre riktigt bra kvalificerade målchanser men lyckades inte förvalta dem.



För Atléticos del så saknas fortfarande Augusto som fortfarande är skadad. Men han får nu sällskap utav Vrsaljko och Giménez som båda är skadade.



Málaga



På andra sidan plan hittar vi motståndarna Málaga som minst sagt har fått en tuff start i årets upplaga av



Málagas skadeproblem i inledningen av säsongen har blivit ett stort problem för tränaren Míchel. I matchen mot Atlético förväntas sex spelare missa matchen på grund av skada. Bland annat har



Truppen



Målvakter : Moyá, Oblak, Werner

Försvarare : Godin,

Mittfältare : Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitan

Anfallare : Griezmann, Torres, Correa, Vietto, Gameiro





Potentiella startelvor



Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak; Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis; Koke, Gabi, Thomas, Saul; Griezmann, Correa



Málaga (4-2-3-1):

Roberto; Rosales, Diego Gonzales, Luis Hernandez, Ricca; Kuzmanovic, Recio; Ontiveros, Adrian, Mula; Borja baston





Matchinfo

När: Lördagen den 16 september

Tid: 20.45

Plats: Estadio Wanda Metropolitano

Hur: Viasat Sport premium eller Viaplay



Atlético får äntligen spela på hemmaplan igen. Man får även göra det på sin splitternya arena som alla Atlétis runt om i världen sett fram emot. Den nya arenan rymmer 68.000 vilket är nästan 15.000 mer platser än förra arenan Vicente Calderón.I Atlético ledningen har man pratat om en säsong som kommer bli "historisk" i och med flytten man har gjort från Manzanares, som var Atléticos hem i 50 år. Diego Simeone nämnde även att det var en utav anledningarna till varför han valde att förlänga med Atlético. Han vill vara med och skapa historia och bidra i den nya satsningen.Det är lätt att dras med i känslorna kring en nystart, som man ändå får kalla det, och allt spänning som har byggts upp kring det och glömma av det väsentliga. Det ska ju trots allt spelas en match också!Atlético, till skillnad från bortalaget Málaga, har matchats tufft den senaste veckan. I lördags spelade man en svår bortamatch mot Valencia och i tisdags spelade man borta mot Roma. Resandet och matchandet kan ha satt sin spår hos vissa spelare.Borta mot Roma spelade Atlético bra och skapade mycket målchanser, vilket man haft problem med tidigare. Men återigen så saknas det lilla extra där framme. Atlético hade två-tre riktigt bra kvalificerade målchanser men lyckades inte förvalta dem.För Atléticos del så saknas fortfarande Augusto som fortfarande är skadad. Men han får nu sällskap utav Vrsaljko och Giménez som båda är skadade.På andra sidan plan hittar vi motståndarna Málaga som minst sagt har fått en tuff start i årets upplaga av La Liga . Tre raka förluster och endast ett gjort mål för klubben från Costa del Sol. Málagas tränare, Míchel, har själv sagt att "klubben befinner sig i denna situation på grund av att vi inte nått upp till våran nivå. Inget annat.".Málagas skadeproblem i inledningen av säsongen har blivit ett stort problem för tränaren Míchel. I matchen mot Atlético förväntas sex spelare missa matchen på grund av skada. Bland annat har Miguel Torres inte kommit till spel än denna säsongen, men som var ordinarie förra säsongen. Samtidigt som Cecchini, Penaranda, Juankar, Cengo och En-Nesyri förväntas alla bli borta från spel ikväll.: Moyá, Oblak, Werner: Godin, Filipe Luis , Savic, Lucas, Juanfran: Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitan: Griezmann, Torres, Correa, Vietto, GameiroOblak; Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis; Koke, Gabi, Thomas, Saul; Griezmann, CorreaRoberto; Rosales, Diego Gonzales, Luis Hernandez, Ricca; Kuzmanovic, Recio; Ontiveros, Adrian, Mula; Borja bastonLördagen den 16 september20.45Estadio Wanda MetropolitanoViasat Sport premium eller Viaplay

0 KOMMENTARER 49 VISNINGAR 0 KOMMENTARER49 VISNINGAR LEOTRIM JUSUFI

2017-09-16 10:42:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-09-16 10:42:00

Atlético

2017-09-15 22:05:02

Atlético

2017-09-13 12:00:00

Atlético

2017-09-12 22:37:00

Atlético

2017-09-12 00:57:08

Atlético

2017-09-11 19:59:00

Atlético

2017-09-09 22:25:00

Atlético

2017-09-09 19:51:00

Atlético

2017-09-09 02:48:00

Atlético

2017-09-06 11:00:00

ANNONS:

Estadio Wanda Metropolitano står äntligen klart. Efter tre raka bortamatcher i ligan och en bortamatch i Champions League så är bortaturnén över för Atlético som äntligen får göra debut på sin nya arena. Málaga blir det lag som får vara med och påbörja denna resa mot vad som sägs bli historisk.Diego Simeone pratade inför matchen mot Málaga.Välkommen till Atlético-redaktionens "ALTAS y BAJAS", en sammanfattning av alla rykten som dyker upp under sommarens övergångsfönster. I denna artikeln finner Du det senaste kring de senaste ryktena. Uppdateringar sker i rött!MADRID. På måndagskvällen höll Atlético Madrids argentinske tränare Diego Pablo Simeone presskonferens i Rom inför matchen mot AS Roma. Simeone pratade bland annat om betydelsen av Champions League, den jämna gruppen samt framtiden.Atlético Madrid inleder sin Champions League säsong borta mot AS Roma. Ett möte mellan en klubb som etablerat sig som ett topplag i Champions League och en klubb som misslyckats de senaste åren när det kommer till europeisk toppfotboll.Atlético de Madrid spelade oavgjort på Mestalla under lördagseftermiddagen. Slutresultatet skrevs till 0-0.Atlético lyckades inte få hål på Valencia och får lämna Mestalla med bara en poäng.Den spanska huvudstadsklubben reser till Turia för att ta sig an Valencia på Mestalla.Atlético de Madrid och Diego Simeone överens om en kontraktsförlängning.