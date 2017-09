Inför Atlético de Madrid - Sevilla

Tungviktsmöte väntar på nya Wanda Metropolitano. Atlético tar emot Sevilla när båda lagen vill förlänga sin fina form och inte tappa mark i toppen.





Atlético de Madrid



Mötet senast mot Bilbao visade Atlético att man faktiskt kan göra mål. Man skapade mängder med chanser och man lyckades göra två mål. Något som gäckat Atlético i inledningen av säsongen.



Inför mötet mot Sevilla har Cholo sagt att Atlético möter ett "bra lag med goda resultat" och han betonade vikten av att Atlético måste ta matchen dit de vill och inte falla in i Sevillas spel.



För Atléticos del så är Augusto fortfarande skadad. Klubben lämnar även Werner, Gimenez och Torres utanför truppen inför kvällens match. Samtidigt som Vrsaljko finns med i truppen igen efter att ha varit skadad.



Sevilla



Sevilla har inlett säsongen strålande och har fyra vinster och ett kryss. Man lyckades även åka till Anfield och kriga hem ett kryss i



En ny tränare i form av Eduardo Berizzo har tagit över rodret i Sevilla. Som inför matchen sa att "Atlético och Sevilla är direkta rivaler då vi båda vill samma saker". Ett rivaltänk som kanske förstärks nu i och med Vittolos övergång till Atlético.



I kvällens match så är Simon Kjaer och Nolito borta på grund av skada. Samtidigt som Escudero och Ganso inte återfinns i truppen.



Truppen



Målvakter: Oblak, Moyá

Försvarare: Godin,

Mittfältare: Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitan

Anfallare: Griezmann, Correa, Vietto, Gameiro



Potentiella startelvor



Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Lucas; Koke, Thomas, Saúl, Carrasco; Griezmann, Correa



Sevilla (4-3-3):

Rico; Mercado, Carrico, Lenglet, Carola; Nzonzi, Pizarro, Banega; Navas, Muriel, Sarabia





Matchinfo

När: Lördagen den 23 september

Tid: 13.00

Plats: Wanda Metropolitano

Hur: Viasat Fotboll eller Viaplay

2017-09-23 09:50:20

Tungviktsmöte väntar på nya Wanda Metropolitano. Atlético tar emot Sevilla när båda lagen vill förlänga sin fina form och inte tappa mark i toppen.