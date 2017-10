Inför Celta Vigo - Atlético de Madrid

Atléti reser till Vigo på jakt efter sin första seger efter fyra raka matcher utan vinst.

Celta Vigo (4-3-3):

Atlético de Madrid (4-4-2):

Atléti är i stort behov av en vinst när man gästar Celta Vigo . Atlético har inte vunnit på de fyra senaste matcherna och har haft stora problem med anfallsspelet. Tre kryss och en förlust har laget mäktat på de fyra matcherna. Laget riskerar att spela sin femte raka match utan vinst vilket aldrig har hänt under Simeones tid som tränare i Atlético.Celta inledde säsongen lite knackigt men har nu spelat upp sig och befinner sig endast fem poäng bakom Atléti. Juan Carlos Unzué tog över i år efter att ha servat som assisterande under Luis Enriqué. Och verkar ha fått ordning på spelet.Celta är obesegrade på de fyra senaste matcherna i ligan. Två vinster och två kryss har laget stått för under den perioden. Senast tog man en imponerande seger borta mot Las Palmas med 2–5, där båda hemmalagets mål kom efter den 90:e minuten.För Celtas del så missar backen Roncaglia matchen på grund av skada. Tillsammans med Rubén Blanco som är avstängd.Man kanske är lite bortskämd när man säger att Atlético befinner sig i en svacka för tillfället. Ingen vinst sen den 23 september när man vann mot Sevilla . Men laget är fortsatt obesegrade i ligan. Att det är svårt att göra mål mot Atlético och svårt att vinna mot dem är något man kan räkna med. Men att Atléticos anfallsspel fungerar, inte lika självklart.Just när man trodde att de fått ordning på det (1–2 borta mot Athletic , 2–0 mot Sevilla) så ser de återigen uddlösa ut framåt. Spelare som Gameiro och Vietto ser osynliga ut när de väl får chansen. Correa lyckas endast göra bra ifrån sig när han blir inbytt. Griezmann är inte i närheten av den form som gav honom en Ballon D'or nominering. Laget har inga problem med att skapa chanser. Men de har svårt att göra mål. Laget saknar en riktig målgörare och längtan tills Diego Costa får dra på sig den rödvita matchtröjan igen har aldrig varit så stor som nu.Inför matchen mot Celta så lämnas Werner utanför truppen. Koke brottas fortfarande med en muskelkänning och står även över dagens match. Tillsammans med Carrasco som dragit på sig en skada i vänstra knät. Både Juanfran och Vietto återfinns i truppen igen efter att ha lämnats utanför mot Qarabag. Glädjande nyheter när Augusto återfinns i truppen igen och allt mer närmar sig en comeback, efter att ha varit borta från spel i över ett år.Moyá, OblakGodín, Filipe Luis , Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, GiménezThomas, Saúl, Augusto, Gabi, GaitánGriezmann, Torres, Correa, Vietto, GameiroSergio; Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Wass, Lobotka, Hernández; Aspas, Maxi Gómez, Pione SistoOblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa, Thomas, Gabi, Saúl; Gameiro, GriezmannSöndagen den 22 oktober16.15Estadio Municipal de BalaídosViasat Fotboll eller Viaplay