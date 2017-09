Mållöst på Mestalla

Atlético lyckades inte få hål på Valencia och får lämna Mestalla med bara en poäng.

Många hoppades på ett spännande möte mellan ett pånyttfött Valencia och Atlético, men istället blev det en låst match där båda lagen fallerade i offensiven. Atlético kladdade för mycket på bollen och körde fast så fort man kom till straffområdeslinjen och samtidigt fick inte Valencia till ett enda avslut på mål genom hela matchen. Två väldigt uddlösa lag, som förvisso skötte sig väl defensivt, fick alltså dela på poängen.



Startelvor



Valencia :

Neto

Montoya - Garay – Gabriel - Gayà

Pereira - Parejo - Kondogbia - Soler

Zaza - Rodrigo



Atlético :

Oblak

Juanfran - Savic - Lucas - Filipe

Koke - Saúl - Thomas - Carrasco

Correa - Vietto





Primera parte

Atlético öppnade matchen positivt och var det klart bättre laget trots lite slarv i passningsspelet. Ángel Correa får ganska tidigt matchens första möjlighet när han bryter igenom i mitten och skjuter ett lågt skott, men Neto gör en bra räddning. Valencia spelade upp sig en del efter de inledande 15 minuterna och Atléticos inledande intensitet sjunker ner. Utöver en frispark som går i famnen på Neto händer inte så mycket i matchen. Valencia söker ofta Zaza, som står och stångas inne i straffområdet, men får inte till mer än ett par halvchanser och ett skott utifrån som inte prickar mål. Trots det biter sig hemmalaget mer och mer in i matchen och lagen turas om att rulla boll framför respektive straffområde.



Luciano Vietto får en farlig målchans efter 33 minuters spel när Thomas hittar in med bollen i straffområdet. Vietto vänder bort sin försvarare och skjuter från ett mycket bra läge, men skottet träffar inte mål. Resterande del av första halvlek består av tafflande spel mot två välorganiserade försvar. Vietto har ytterligare en möjlighet när Atlético ställt om och Filipe levererat ett bra inlägg, men nicken från Vietto går utanför.



Halvleken började bra men intensiteten dog ut efter drygt 20 minuter. Atlético saknar tyngd i straffområdet och anfallen tar ofta stopp i den sista tredjedelen trots att man försöker använda sig av framför allt Correa en-mot-en. Valencia å sin sida söker hela tiden instick eller inlägg mot Zaza men utan framgång. En chansfattig första halvlek med andra ord.



Segunda parte

Yannick Carrasco får tidigt i andra halvlek en möjlighet när bollen faller till honom i mitten, men hans avslut går rakt på Neto och det blir aldrig farligt. Atlético får till lite kombinationsspel utanför Valencias straffområde men precis som fallet var i den första halvleken så saknas spetsen för att komma till de riktigt farliga lägena. Istället börjar spelet bölja fram och tillbaka. Valencias offensiv är lika tafatt som Atléticos och det man åstadkommer är en frispark från distans som Gabriel nickar över.



Matchens första byten kommer med en timme spelad. Carrasco har spelat färdigt för Atlético och Nico Gaitán kommer in istället. I Valencia får Pereira kliva av och han ersätts av Gonçalo Guedes.

Gaitán får snabbt chansen att göra intryck när han och Filipe lite turligt kan kombinera sig igenom Valencias försvar och Gaitán avslutar från nära håll, men återigen är avslutet för tamt och Neto kan rädda. Atlético har haft ett gäng skott mot mål men kvalitén på avsluten är under all kritik hos gästerna.



Simeone plockar av en blek Luciano Vietto i den 64:e minuten och sätter istället in Fernando Torres, som erbjuder mer i huvudspelet än den lille argentinaren. Sju minuter senare kommer även Gameiro in istället för Correa. Atlético flyttar om en hel del under andra halvlek, Koke kommer in mer centralt och är även ute på vänsterkanten under en tid, och Gaitán skiftar till högerkanten efter ett tag, men det räcker inte för att väcka liv i offensiven.



Ju längre matchen går desto mindre troligt känns det att något av lagen ska kunna bryta dödläget och göra mål. Med en kvart kvar att spela har Valencia fortfarande inte haft ett avslut på mål och Atléticos offensiv har kommit av sig efter att Carrasco lämnade planen. Lagen är mer försiktiga i anfallsspelet för att inte åka på kontringar vilket också bidrar till den låsta matchbilden. Valencia lyfter dock upp laget i den 80:e minuten och har en period med lite tryck mot Atléticos mål, men även där är det uddlöst.



Tre minuters tilläggstid annonseras ut men inget av lagen kommer nära att få in en boll och matchen slutar således mållöst. Atlético får nu åka hem till Madrid och ladda om för Champions League.





MATCHFAKTA

Skott (på mål) 11(0) - 13(4)

Regelbrott 16 - 14

Hörnor 4 - 3

Offside 0 - 0

Bollinnehav 49% - 51%

Gula kort 1 - 0

Röda kort 0 - 0



ERIK LAGO

På Twitter: eriksigge

2017-09-09 19:51:00

