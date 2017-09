Simeone: "Det gör ont i själen"

MADRID. På lördagen tog Atlëtico Madrid sin andra hemmavinst för säsongen, detta mot Sevilla med 2-0. Simeone var nöjd med resultatet och på presskonferensen efter matchen gav argentinaren sin syn på dagens tillställning.

På lördagsförmiddagen spelade Atletico Madrid sin andra hemmamatch för säsongen på sin nya arena. Resultatet skrevs till 2-0 mot Sevilla och på presskonferensen efter matchen var argentinaren väldigt nöjd med spelarnas inställning.



– Alla spelare i truppen har en enorm vilja och konkurrensen i gruppen är väldigt hård. Spelarna är dock medvetna om att laget är det viktigaste och alla är medvetna om att de har en viktig roll.



Matchbilden mot Sevilla var väldigt lik den mot Athletic, Till skillnad från matchen mot San Mamés blev man dock inte lika pressade i lördagens möte, något som Simeone poängterade.



– Sevilla är ett lag med mittfältare som kan mer eller mindre kan bestämma hur de vill att matchbilden ska se ut. Spelare som N'Zonzi, Ever Banega och Mudo Vazquez är alla väldigt duktiga och gjorde det svårt för oss. Det var speciellt i den första halvleken som de kunde kontrollera tempot och matchbilden väldigt bra, men precis som mot Athletic fick vi rätt på det efter halvtidspausen. I den andra halvleken lyckades vi dock göra mål efter fina insatser av Filipe, Carrasco och Griezmann.



Till skillnad från den gångna säsongen har alla spelare nått upp till förväntningarna när de fått spela och det är inte lätt för Simeone som fick frågan om vilken position som är svårast att rotera på.



– Det är svårast att rotera på de fyra mittbackarna. Varje gång jag måste lämna någon av de utanför startelvan gör det ont i själen på mig, de är otroligt bra alla fyra.



Med fyra matcher spelade ligger Atlético på andra plats i La Liga där endast Barcelona ligger före. Man har inte förlorat något av matcherna och Simeone pekar på registreringsförbudet som något man blivit starkare av.



– Att vi inte kunde värva kom som något negativt men vi vände på det hela och i slutändan har det gjort oss starkare. Spelare som tidigare inte fått speciellt mycket speltid har bidragit med mycket, speciellt Thomas, Correa och Vietto.



Svaret på frågan om varför man roterar mer nu än tidigare är självklart för Simeone. Argentinaren pekar på konkurrensen i truppen och att flera av spelarna växt, framför allt under försäsongen och pekar på namn som Gaitan, Vrsaljko, Lucas, Thomas, Correa och Luciano Vietto. Simeone menar att de yngre som kommit in sprider vilja och entusiasm i omklädningsrummet, något som smittar av sig på de äldre Juanfran, Torres, Gabi, Godín) och gör konkurrensen i gruppen hårdare.



De yngre spelarna i laget börjar ta för sig allt mer, något som inte har överraskat Simeone.



– Det såg man redan på försäsongen. De spelare med mindre minuter den gångna säsongen har kämpat extra hårt på försäsongen och nu visar det sig även på planen att de tar för sig mer.

2017-09-23 20:37:00

