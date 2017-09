Simeone: "De är världens bästa målvakter"

MADRID. På tisdagskvällen var det dags för presskonferens för Simeone. Argentinaren fick framför allt frågor om Diego Costa, något han inte riktigt ville svara på.

Du känner till Diego Costa bättre än någon annan då han fick sitt genombrott när du tränade honom. Vad tycker du Chelsea har tappat efter att Costa lämnat klubben och vad tillför Morata?

Jag tänker inte prata om Costa i Chelsea då han lämnat klubben, men jag kan prata om Álvaro Morata. Morata är en viktig spelare som är farlig i straffområdet. Han är även bra med ryggen mot mål och det gör det lättare för spelare som till exempel Willian och Hazard.



För några dagar sedan sa du att du har ett problem när det kommer till laguttagningen. Framför allt på mittbacksplatsen då du har fyra väldigt bra mittbackar. Hur bestämmer du dig för matchen imorgon om vem som ska spela?

Jag kollar på vilka kvaliteer som Chelsea besitter och därefter väljer jag en spelare med egenskaper som passar bäst för att laget ska vara välbalanserat.



Diego Costa har nu kommit tillbaka till Atlético. I England har han ett rykte att vara problematisk. Vad gör att du tror att han inte kommer orsaka i Atlético? Tror du han påverkades av vädret eller dylikt i England?

Inga kommentarer.



Varför lyckas de spanska lagen bättre i Champions League än de engelska och hur mycket spelar de tidigare matcherna in i detta möte?

Den första frågan kan jag inte svara på då jag faktiskt inte vet. När det kommer till det Chelsea vi spelade mot 2014 eller i UEFA Super Cup 2012 är detta ett helt annat lag.



Jag älskar detta Chelsea. De spelar med väldigt hög intensitet och jobbar väldigt bra kollektivt. Den gångna säsongen blev man mästare då Conte lyckades sätta sin prägel på laget och på plan vet man exakt vad man ska göra. Chelsea är ett väldigt svårt lag att möta och imorgon kommer vi behöva ta tag i spelet och få till den matchbild vi känner oss mest bekväma med, då kommer det gå bra.



Vad anser du att Thibaut Courtois har som inte Oblak har och vice versa och tycker du de är några av världens bästa målvakter?

De är världens bästa målvakter. Jag tycker båda två är väldigt bra.



Känner du att du någon gång haft Diego Costa, men att det tillslut inte blivit något?

Det är svårt att säga något när det inte är upp till mig att ta hit honom. Jag hade aldrig honom tidigare och det är svårt att kommentera något som inte har hänt.



Känner du att Chelsea, och Contes lag har börjat spela mer som Atletico efter senaste årens framgångar för er?

Jag tror att på vissa delar spelar de likt oss men jag tror inte att de tagit efter oss. Jag har sett Conte under sin tid i Siena, Juventus och det italienska landslaget och han har spelat på samma sätt under en längre tid, men det är klart att det finns likheter.



Det pratas om många dueller på planen, i försvaret, på mittfältet och i anfallet. Det finns även en duell på bänken där du och Conte är två tränare som drar mycket uppmärksamhet till sig. Vem anser du är bäst, Simeone eller Conte?

Conte.

