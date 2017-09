Spelarbetyg från Mestalla

Atlético de Madrid spelade oavgjort på Mestalla under lördagseftermiddagen. Slutresultatet skrevs till 0-0.











Jan Oblak Betyg: 2 (red) Oblak hade en väldigt lugn eftermiddag på Mestalla. Valencia mäktade nämligen inte med ett enda skott på mål under hela tillställningen vilket gjorde att slovenen fick koncentrera sig primärt på att plocka ned inlägg. Han var aldrig illa ute i någon situation, men det var snarare Valencia-spelarnas oförmåga att hota framför mål som var anledningen till det.



Juanfran Betyg: 2 (red) Högerbacksplatsen har varit ett problem i de inledande ligaomgångarna, men så var inte fallet mot Valencia. Gayà slog visserligen gott om tidiga inlägg, men det är inte Juanfrans uppgift att stoppa dessa. Han skötte sig bra försvarsmässigt, såväl när det gällde spelet 1-mot-1 (förutom vid en situation när Guedes kom runt på kanten) och samarbetet var mycket bra med Koke. Det saknades dock genombrottsförmåga och beslutsamhet i anfallsspelet. Därför kom han heller aldrig riktigt till skott i den delen, något som Atlético är beroende av. Saknar det där riktiga självförtroendet när han kommer till inläggslägen eller 1-mot-1. Bra passningsspel däremot. Klart godkänd.



Stefan Savic Betyg: 3 (red) Bra insats av montenegrinen. Stark i duellspelet, rejäl i luftrummet och positionssäker matchen igenom. Har ett fint samarbete med Lucas. De kompletterar även varandra väl. Behövde inte heller riskiminimera för att undvika misstag utan kunde bygga upp spelet (med enklare passningar) från egen backlinje.



Lucas Hernández Betyg: 3 (red) Lucas går alltid från 0 till 100 och gör det alltid väldigt bra. Ersätter Godín i mittförsvaret under lördagen. Väldigt bra i duellsspelet; stark, rejäl, aggressiv och hårdför, men utan att kliva över den tillåtna gränsen. Gör dessutom ett väldigt bra jobb med att kontrollera Valencia-spelarnas djupledsförsök tack vare sin snabbhet och är dessutom väldigt kvick in i alla situationer. Stressar aldrig upp sig i uppspelsfasen och är mycket bra med boll. Avväger också när han ska spela kort och långt på ett väldigt bra sätt. Komplett insats.



Filipe Luis Betyg: 3 (red) En klart godkänd insats av Filipe. Inleder matchen på ett bra sätt och är väldigt delaktig i Atléticos uppbyggnadsspel längs vänsterkanten. Bra samspel med Carrasco och Vietto. Håller i bollen väl och tappar den sällan. Sedan försvinner det här segmentet när Atlético tillåter Valencia ta över bollinnehavet. Det återvänder i samband med andra halvlek. Försvarsmässigt är han mycket bra. Dels vinner han många dueller, men han bidrar också med en oerhörd precision när det gäller att ta bollen av motståndarna. Snabb in i duellerna, aggressiv och mycket positionssäker. Den enda plumpen i protokollet (försvarsmässigt) är att han förlorar en nickduell mot Gabriel i andra halvlek som mycket väl kunde ha renderat i ett baklängesmål. 3-.



Saúl Ñíguez Betyg: 3 (red) Saúl gör en bra insats i Gabis frånvaro. Han håller ihop lagets mittfält på ett utmärkt sätt, dels med hjälp av sin fysik, aggressivitet och intensitet, men också ur ett taktiskt perspektiv. Mestalla är en svår plats att spela på, men för Saúl är det naturligt att prestera på den här nivån. Bra i luftrummet, säker i passningsspelet och håller dessutom i densamma på ett bra sätt. Det som saknas är att han är mer involverad i det kreativa spelet. Det faktum att han spelar lite längre ned i banan gör också att Saúl inte hinner eller kan komma i andra våg som en överraskning för motståndarna. Det är dock inte så mycket han kan rå för. 3-.



Thomas Partey Betyg: 3 (red) Thomas är inne i sin bästa form sedan han tog steget från Atlético B till seniorlaget. Ghananen bidrar med fysik, aggressivitet, intensitet och framförallt passningsspel. Han sköter sig utmärkt i pressade situationer med boll och försöker bygga spelet högre upp i banan samtidigt som Saúl städar. Han vinner dessutom väldigt mycket boll under första halvlek. Det han däremot skall ha kritik för är att han inte går rakt på mål i vissa situationer. Med det skottet skall man inte tveka att gå på skott. Det fanns ett par-två situationer när han hade läge att skjuta, men bestämde sig för att släppa bollen en extra gång till en medspelare.



Koke Betyg: 2 (red) Koke var bra under första timmen av tillställningen på Mestalla. Därefter tröttnade han avsevärt och under de avslutande tio minuterna gjorde han en hel del misstag. Men först det positiva. Hans kombinationsspel var bra. Han gick också ned i banan för att försöka lösa upp Valencias presspel, ibland centralt, andra gånger placerade han sig som högerback. Det fungerade allt som oftast. Koke hade dock behövt spela bollen något rakare in i mellanytorna, ungefär som han gjorde första 10-12 minuterna av matchen. Försvarsmässigt gör han en jättefin insats. Han täcker upp, håller sig rätt taktiskt och positionsmässigt, men ser också till att styra sina medspelare så att Valencia tvingas till tidiga inlägg som sällan resulterar i något. Däremot ger han bort bollen i slutet av matchen, inte en, två utan tre gånger. Tröttheten hade tagit överhanden i de situationerna. Det kunde ha kostat Atleti baklängesmål. Lyckligtvis var Valencia inte särskilt bra framför Oblak. Det skulle vara intressant att se Koke i en lite friare roll när Griezmann saknas. Så här tvingas han gör väldigt mycket defensivt och då saknar han orken när det vankas anfall.



Yannick Carrasco Betyg: 2 (red) Carrasco är väldigt aktiv, speciellt under de första 45 minuterna. I inledningen av matchen rör han sig fint utan boll och kommer därför till situationer där laget kan skapa målchanser. Han har två skott; ett på mål som räddas av Neto och ett annat utanför mål. Belgaren rycker ofta kontringsmässigt ifrån Valencia-spelarna, men han är inte tillräckligt rak på mål. Det blir gärna en dribbling för mycket istället för skott mot mål. Han skulle exempelvis ha skjutit istället för att dribbla (och försöka skjuta med vänsterfoten) efter att ha dribblat bort en hel drös Valencia-spelare i första halvlek. I andra halvlek spelar han ganska bra och gör sitt yttersta. Tyvärr blir han utbytt av Simeone som vill testa Gaitán med en knapp halvtimme kvar av matchen. Skulle ha fått stanna kvar på planen trots att han inte riktigt fick till det 100 procentigt.



Luciano Vietto Betyg: 2 (red) Fick chansen från start efter en klart godkänd insats mot Las Palmas förra helgen. Gjorde en godkänd insats mot Valencia också. Aktiv från första början, delaktig i lagets anfallsspel och framförallt i mellanytorna där Valencia hade stora problem under den inledande kvarten. Mycket tack vare Viettos och Correas rörelse utan boll. Spelar gärna bollen på en touch och det leder till kvicka kombinationer. Vietto skapar sig två fina lägen att göra mål, men missar båda. Det är det som är skillnaden mellan att vara ordinarie och på bänken i nuläget. Det råder ingen tvekan om att han bör göra mål när det första läget dyker upp efter ett enormt misstag av Valencia-försvaret. Borde ha gjort mål.



Ángel Correa Betyg: 2 (red) Aktiv och delaktig i Atléticos anfallsspel under stora delar av första halvlek. Speciellt i inledningen av densamma. Bidrar med ett fint kombinationsspel, men rör sig framföraltl oerhört bra i mellanytorna ihop med Vietto. Vrider, vänder och dribblar bort sina motståndare. Correa är avig och hal, svårfångad. Det enda som saknas är den där avgörande faktorn framför mål när han gjort sina dragningar eller kombinationsspelat sig fram till ett läge. Han är lagets klart mest kreativa kraft i sista tredjedelen, men efter en halvtimme försvinner han lite ur matchbilden (då Valencia har mer boll). I andra halvlek blir han allt mer involverad igen. Han ser ut att ha tröttnat efter 65 minuter, men Simeone borde ha behållt honom på planen matchen ut. När man tar in Gameiro och Torres förändrar man även karaktären på lagets anfallsspel.



Nico Gaitán Betyg: 2 (red) Argentinaren gjorde ett godkänt inhopp. Han började längs vänsterkanten och var väldigt aktiv, men hans inlägg möttes aldrig av Atlético-spelare när han kom runt (vilket han gjorde 2-3 gånger inom loppet av de första fem minuterna). Flyttades sedermera in mer centralt när Atlético hade bollen. Hittade nästan igenom med ett par passningar, men Valencia försvarade sig ganska väl i de ytorna. Gjorde en väldigt bra insats i defensiven och faktiskt överraskande många närkamper.



Fernando Torres Betyg: 0 (red) Nej, det här håller inte. Fernando Torres lyckades inte med något mot Valencia. Han byttes in i hopp om att laget skulle få lite mer närvaro i straffområdet, men det blev ett byte som inte alls fungerade. Inget satt: dåliga passningar, fick inte med sig bollen, blev av med densamma konstant. Kontraproduktivt.



Kevin Gameiro Betyg: 0 (red) Inget bra inhopp av Gameiro. Det syns att han saknar matchträning och kommer behöva återanpassa sig till lagets anfallsspel efter skadan. Mycket dålig med ryggen mot mål. Tappade boll konstant. Ungefär som Torres.





Atlético de Madrid spelade oavgjort på Mestalla under lördagseftermiddagen. Slutresultatet skrevs till 0-0.