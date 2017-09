Avsnitt nummer två av Més que un podd är ute nu!

I avsnitt nummer två av Barcaredaktionens purfärska podcast diskuteras sommarens transferfönster, ankomsten av Dembélé och mycket, mycket annat. Lyssna gärna och dela med er av era tankar!





I avsnitt nummer två av Barcaredaktionens purfärska podcast diskuteras bland annat sommarens transferfönster och ankomsten av Dembélé.



Emily och Axel diskuterar även hur mycket pengar det är rimligt att lägga på en enskild spelare, misstroendeförklaringen mot styrelsen, huruvida Messis arv skulle svärtas ner om han lämnade klubben och mycket annat.



Axel och Emily väljer dessutom ut varsin favoritelva för stunden – och åsikterna går isär.



Utöver svenskafans egna sida ska podden nu dessutom finnas på podcasterappen/iTunes!



Lyssna gärna och dela med er av era tankar!



2017-09-08 14:30:00

I avsnitt nummer två av Barcaredaktionens purfärska podcast diskuteras sommarens transferfönster, ankomsten av Dembélé och mycket, mycket annat. Lyssna gärna och dela med er av era tankar!Agustí Beneditos misstroendeförklaring hotar Barcelonaledningen och dess framtid. Nu har ledningens PR-apparatur kickat igång på allvar för att försöka rädda Bartomeu kvar vid presidentposten.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Agustí Benedito har gett en intervju till tidningen Sport med anledning av att han har väckt en misstroendeförklaring mot Barcelonas ledning. I intervjun ger han sin syn på vad som pågår i Barcelona och varför han anser att medlemmarna måste avsätta Josep Maria Bartomeu och hans junta omedelbart.På nordöstfronten intet nytt… Veckan är till ända, och situationen i Barça-land är oförändrad. Såväl Messis underskrift som mittfältsrekryteringarna har lyst med sin frånvaro, och ytterligare underblåst den rådande identitetskrisen. Detta, och mycket mer, avhandlas i veckan La Setmana Blaugrana!I fredags startade Agustí Benedito officiellt processen med en misstroendeförklaring mot Barcelonas ledning. Benedito menar att Bartomeu och resten av ledningen måste avgå på grund av att de missköter klubben och att de har försatt Barcelona i en institutionell kris.Under lördagen höll Albert Soler, chef för Barças "Social Area", och klubbens sportchef Robert Fernández en presskonferens för att förklara sig – och försvara sig – efter ett misslyckat agerande under sommarens transferfönster.Barcelonas sista affär under sommarens transferfönster skedde i går eftermiddag när klubben meddelade att Munir El Haddadi går på lån till Alavés den kommande säsongen.Efter att Barcelona har jobbat hela sommaren med att bli av med Douglas bekräftade klubben under torsdagskvällen att brassen lånas ut till Benfica den kommande säsongen.Den 21-åriga brassen, som Barça köpte loss från Fluminense tidigare i somras, går till Nice på lån de två kommande säsongerna.