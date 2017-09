2017-09-19 22:00

Barcelona - Eibar

6-1



Messi ledde Barça till seger mot Eibar.

Barça tog femte raka när Eibar besegrades med tennissiffror

En bedrövlig första halvlek följdes upp av en bättre andra halvlek för Barcelona mot Eibar under tisdagskvällen. Tio smått kaotiska minuter tidigt i andra halvlek, då Barça gjorde tre mål och Eibar ett mål, avgjorde matchen. Och så har vi ju Messi förstås.

Valverde stuvade om rejält i elvan från helgens ligamatch och mönstrade följande startelva:



Ter Stegen

Semedo – Piqué – Mascherano – Digne

Paulinho – Busquets – Iniesta

Deulofeu – Messi – Denis Suárez





Bänk: Cillessen, Rakitic, Luis Suárez, Sergi Roberto, Jordi Alba, Aleix Vidal och Vermaelen





För gästerna fick följande manskap förtroende från start:



Dmitrovic

Arbilla – Paulo – Gálvez – Juncà

García – Escalante

Capa – Joan Jordán – Inui

Enrich





Bänk: Riesgo, Rivera, Bebé, Rubén Peña, Cote, Charles och Lombán





Första halvlek



Barcelona inleder matchen som vanligt i lugnt tempo med en hel del passningar mellan backlinje och målvakt. Redan efter tre minuter håller matchen dock på att få en mardrömsöppning för Barça när Sergi Enrich kommer fri mot Ter Stegen. Tysken gör dock en fin räddning och undviker en katastrofal start för hemmalaget.



Det är gästerna som inleder piggast och Barça har svårt att få igång något eget spel. Det finns dock tendenser till något bra och det är framför allt via Iniesta och Messi som det händer något offensivt. Med kvarten spelad blir det allt mer Barça och katalanerna vaskar fram några hörnor i rad, men det är aldrig riktigt nära ett ledningsmål.



Kort därpå lägger Iniesta en smörpass på djupet till Semedo, som löpt med upp i ett anfall. Bollen är måhända inte helt perfekt, men Semedo är snabb och hinner upp bollen före Gálvez, som försöker nå bollen men går väl hårt åt Barças portugisiske nyförvärv som faller i straffområdet. Domaren tvekar inte utan pekar direkt på straffpunkten. Messi stegar upp och sätter bollen ganska högt upp i målvaktens högra hörn. 1-0 till Barça efter 20 minuters spel!



Eibar låter sig dock inte nedslås av katalanernas ledningsmål utan fortsätter att köra sitt race och styr och ställer stundtals på Camp Nou. Barça har svårt att få tag i bollen och ännu svårare att behålla bollen inom laget. Gästernas höga press stör Blaugranaspelarna och det går alldeles för långsamt för Barça att flytta boll. Eibar pressar klockrent mot ett mestadels stillastående hemmalag.



Efter en dryg halvtimme börjar Barcelona skruva upp tempot något, främst via Deulofeu och Messi. Den förstnämnda hittar den sistnämnda, som avlossar en hårt, lågt skott som Dmitrovic i Eibarmålet med lite besvär lyckas styra ut till hörna. Denis Suárez slår hörnan och Paulinho kommer som skjuten ur en kanon och nickar in bollen i mål! 2-0 till Barça och publiken på Camp Nou börjar skandera Paulinhos namn.



Halvleken avslutas med en Eibarfrispark i bra läge, ungefär 25 meter från Ter Stegen. Frisparken tar i muren och domaren blåser av en riktigt dålig halvlek sett med Barçaögon, men katalanerna går ändå till halvtidsvila med en tvåmålsledning.





Andra halvlek



Barça inleder andra halvlek något bättre än första och det ser ut som om Valverde har sagt några väl valda ord i pausvilan. Deulofeu får möjlighet att utöka hemmalagets ledning när Dmitrovic är långt, långt ut, men Deulo kollar bakåt och springer rakt in i bortalagets målvakt, utan att se honom.



Kort därpå får Messi en del yta på offensiv planhalva och avlossar bössan precis i utkanten av straffområdet. Dmitrovic räddar, men returen går rakt ut i gapet på Denis Suárez. Den unga spanjoren tar lite tid på sig innan han mer eller mindre prickskjuter in bollen till vänster om målvakten. 3-0 till Barça och det känns mer eller mindre klart på Camp Nou redan efter en knapp timmes spel.



Det tycker dock inte Eibar, som svarar bara minuten efter. Ett inlägg signerat Juncà hittar fram till Sergi Enrich i straffområdet och han stöter in reduceringen för Eibar. 3-1 och det är match igen.



Då bestämmer sig Messi för att det får vara nog. Först sätter han 4-1 efter att ha blivit serverad av Busquets och bara minuten därefter rullar han in 5-1 mellan benen på Eibars målvakt efter fint samarbete med Paulinho. Om första halvlek var ett sömnpiller är andra halvlek raka motsatsen.



Gästerna är inte heller ofarliga framåt, och tvingar Ter Stegen till en fin räddning mellan Barças 4:e och 5:e mål. Efter målorgien gör Valverde två snabba byten när Iniesta ersätts av Sergi Roberto och Busquets får kliva av till förmån för Rakitic.



Med 5-1 på resultattavlan tar Barcelona över allt mer. Piqué frispelar Digne i motståndarnas straffområde och fransmannen skjuter, men Dmitrovic räddar. När det är en kvart kvar gör Valverde sitt sista byte när en för kvällen hårt kämpande, men tyvärr ganska misslyckad Deulofeu, kliver av och ersätts av Aleix Vidal.



Det är ett helt annat tempo i matchen i andra halvlek och Barça äger matchen fullständigt nu. Katalanerna är sprängfulla med självförtroende och börjar rulla boll ordentligt. Messi och Sergi Roberto väggspelar snyggt igenom Eibarförsvaret, men den sistnämnda hakas upp och Blaugrana får frispark i ett bra läge några meter utanför straffområdet. Det är inte ett optimalt läge för en vänsterfot, men Messi drar till ändå och får se bollen segla högt över mål.



I matchens slutminuter är Eibar nära att snygga till siffrorna lite när inbytte Rubén Peña skjuter ett skott i stolpen, men bollen studsar inte baskernas väg i kväll. Istället är det mer Barça. Messi drar igång ett anfall efter att ha fått bollen av Sergi Roberto. Argentinaren avancerar in i straffområdet och hittar en passning till Vidal till höger. Vidal spelar bollen tillbaka till Messi, som bara sätter dit foten och överlistar Dmitrovic i gästernas mål. 6-1 till Barcelona och ett till synes enkelt, men mycket vackert, mål!



Innan domaren blåser av matchen hinner Eibar med att pricka ramverket ytterligare en gång när inbytte Charles nickar i ribban. Mer än så händer inte, Barça vinner sin femte raka match i ligaspelet och toppar ligatabellen i ensam majestät.





Kommentar



Tre poäng och inte mycket mer än så, ville jag skriva efter att ha pinat mig igenom första halvlek. Spelet under första halvlek såg allt annat än bra ut; backlinjen darrade, mittfältet syntes inte till och anfallet var minst sagt uddlöst. Det gick långsamt, Barça hade svårt att få till något eget spel och det saknades hela tiden passningsalternativ. Katalanerna hade plågsamt svårt att spela sig ur Eibars höga press och det var bolltapp och felpassningar på löpande band för de blåröda under de första 45 minuterna i kväll.



Eibar var klart bättre i första halvlek och förtjänade i ärlighetens namn att gå till halvtidsvila i ledning. Men två fasta situationer i första halvlek ledde till två mål för Barcelona, samtidigt som Ter Stegen höll tätt när Eibar hotade. Andra halvlek var bättre och lika trist det var att se Barça i första halvlek, lika kul var det att se förändringen som skedde till andra halvlek. Det var ett helt annat Barcelona som kom ut efter halvtidsvilan och plötsligt var det rörelse, fina kombinationer och mycket bättre – och snabbare – förflyttning av bollen, vilket också ledde till att det trillade in mål efter mål efter mål.



Det ligger nära till hands att hylla Paulinho för hans mål i kväll (särskilt när man har det avgörande målet mot Getafe i lördags färskt i minnet), men det går inte att komma ifrån att han rent spelmässigt var fullkomligt katastrofal i första halvlek. I andra halvlek ryckte han – liksom hela laget – upp sig och han kombinerade fint med Messi, vilket ledde fram till Barças femte mål för kvällen.



Denis Suárez spelade med större självförtroende än på länge och såg stundtals riktigt bra ut, även om han också slog bort bollen onödigt lätt vid ett par tillfällen. Han har underbar teknik, fin blick för spelet och kommer nog kunna få till ett fint samarbete med kanske framför allt Messi om han får regelbunden speltid. I kväll agerande han vänsterytter, vilket inte är hans naturliga position, så jag hoppas att vi får se honom på mittfältet framöver.



Deulofeu hade en jobbig kväll när han kämpade och slet och ständigt försökte hitta passningar till Messi. Kanske hämmas han lite av att han i stort sett aldrig tar avslut själv, utan verkligen vill underkasta sig de mer seniora och ”större” spelarna. Han visar dock upp en helt annan attityd än den han hade när han lämnade Katalonien för Everton, vilket är positivt. I dag ville det sig dock inte och det återstår att se hur Valverde tänker kring anfallstrion nu när Luis Suárez är i galet dålig form och det egentligen finns två platser lediga i anfallet bredvid Messi.



Och vad ska man egentligen säga om Messi? Det finns inga ord som gör honom rättvisa. Alla ord känns så små och futtiga och betydelselösa i jämförelse med honom. Vi kan dock konstatera att han ser ut att trivas väldigt bra utan att en viss brasse kommer in centralt och tar hans yta.



Positivt är också att matchen i kväll slutade i seger, trots den dåliga starten i första halvlek. Hade vi vunnit den här matchen förra säsongen? Högst oklart. Dessutom fick flera nyckelspelare välbehövlig vila och truppspelare som Mascherano, Digne och Paulinho gjorde ett stabilt jobb, även om den sistnämnde som sagt var direkt usel i första halvlek, utöver målet. Nu har laget några dagars vila innan det är dags för ett katalanskt derby mot Girona på lördag kväll.





Bäst i kväll:



+++ Messi. Fyra mål, inblandad i allt som händer på offensiv planhalva och helt enkelt oumbärlig för Barcelona. DIOS.



++ Semedo. Gör det mycket bra på sin högerkant. Stänger till i defensiven samtidigt som han följer med i offensiven och hjälper till. Ordnade straff. Passningssäker, dribblingssäker och snabb som få. Fortsätter han så här kommer Dani Alves snart att vara ett minne blott.



+ Ter Stegen. Inledde matchen med en helt avgörande räddning i en en-mot-en-situation mot Enrich och även om han fick släppa en boll i mål, vilket han kan tacka Piqué för, stod han för flera riktigt vassa räddningar. Utan honom är det långt ifrån säkert att Barça hade vunnit i kväll.





Matchfakta



Mål:



1-0 Messi, min 21

2-0 Paulinho, min 38

3-0 Denis Suárez, min 53

3-1 Sergi Enrich, min 57

4-1 Messi, min 59

5-1 Messi, min 62

6-1 Messi, min 87



Gula kort: Ander Capa, Gálvez (Eibar)





Statistik



Bollinnehav: 61% – 39%

Skott: 11 – 13

Skott på mål: 10 – 4

Hörnor: 7 – 7

Offside: 2 – 2

Regelbrott: 4 – 9





Visca el Barça!

