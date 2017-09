Barça vs Real Murcia i Copa del Rey

Kungens turnering är i antågande!



Under torsdagen lottades sextondelsfinalen i Copa del Rey, och för de regerande mästarnas del föll lotten på Real Murcia.





En lottning som, historiskt sett, passar



Sedan La Liga-äventyret säsongen 07/08 har "Los Pimentoneros" (Paprikorna) pendlat mellan andra- och tredjedivisionen, och i skrivande stund får klubben betraktas som en uppflyttningskandidat i Segunda B grupp 4. Detta efter att laget i fjol landade på en andraplats i tabellen, men drog det kortaste strået i playoff-matcherna till Segunda Division.



Dubbelmötet inleds den 25 oktober, och avgörs den 29 november. Avsparkstiderna offentliggörs inom de kommande veckorna. Under torsdagen tog storlagen plats i lottningsskålarna, och tilldelades motståndare i den fjärde omgången av Copa del Rey. Trettiotvå lag ska bli sexton, och mellan katalanerna och avancemang står Real Murcia.En lottning som, historiskt sett, passar Barcelona utmärkt. Vid sex tillfällen har klubbarna ställts mot varandra i cup-sammanhang, och vid samtliga tillfällen har Barça gått vidare. Nämnvärt är dock att det senaste dubbelmötet ägde rum 1987... Senast klubbarna möttes överhuvudtaget var 2008, när Murcia senast befann sig i La Liga . Då slutade matchen 5-3 i katalansk favör.Sedan La Liga-äventyret säsongen 07/08 har "Los Pimentoneros" (Paprikorna) pendlat mellan andra- och tredjedivisionen, och i skrivande stund får klubben betraktas som en uppflyttningskandidat i Segunda B grupp 4. Detta efter att laget i fjol landade på en andraplats i tabellen, men drog det kortaste strået i playoff-matcherna till Segunda Division.Dubbelmötet inleds den 25 oktober, och avgörs den 29 november. Avsparkstiderna offentliggörs inom de kommande veckorna.

0 KOMMENTARER 72 VISNINGAR 0 KOMMENTARER72 VISNINGAR RUBEN BARON

ruben.baron94@gmail.com.

På Twitter: @RubbaBaron

2017-09-28 15:40:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-09-28 15:40:00

Barcelona

2017-09-28 00:37:00

Barcelona

2017-09-27 15:45:00

Barcelona

2017-09-26 22:03:00

Barcelona

2017-09-26 14:00:00

Barcelona

2017-09-25 08:00:00

Barcelona

2017-09-23 23:40:00

Barcelona

2017-09-22 20:45:00

Barcelona

2017-09-22 05:00:00

Barcelona

2017-09-20 13:35:00

ANNONS:

Kungens turnering är i antågande! Under torsdagen lottades sextondelsfinalen i Copa del Rey, och för de regerande mästarnas del föll lotten på Real Murcia.Det blev en ny seger för FC Barcelona på onsdagskvällen när man besegrade Sporting CP med 1-0 efter ett självmål på bortaplan i Champions League. Barcelona bjöd inte på champagnefotboll, utan gjorde inte mer än precis vad som krävdes för att plocka med sig tre poäng hem till Katalonien. Genom sina två inledande vinster leder man sin grupp i turneringen.Det är dags för den andra omgången av Champions League där FC Barcelona på onsdag hoppas kunna förlänga sin fina segersvit när man på bortaplan möter portugisiska Sporting CP i grupp D. Barcelona har rivstartat i den största klubblagsturneringen genom att i premiärmatchen ha avfärdat Juventus FC med 3-0. Den katalanska jätten är givetvis favorit att vinna även nu mot Sporting som dock är obesegrad hitintills denna säsong och ska inte underskattas.Dani Alves, Neymar, Xavi, Pedo – alla har de riktat mer eller mindre skarp kritik mot Barcelonas ledning. Nu sällar sig Jérémy Mathieu till den växande skaran kritiker. Inför att Barça möter Sporting på onsdag har Mathieu sagt att han kan tänka sig att fira ett eventuellt mål mot sin gamla klubb, men bara på grund av hur Bartomeu och Robert Fernández behandlade honom.I veckans La Setmana Blaugrana granskar vi utköpsklausuler, tar en titt i historieböckerna, följer upp på mistroendeförklaringen och mycket mer!Barcelona tog sjätte raka segern i La Liga när man vann slaget om Katalonien i Girona under lördagskvällen. Två självmål hjälpte Barça till segern och till slut hamnade äntligen Luis Suárez i målprotokollet också. Det var ingen imponerande seger, men tre nya poäng bärgades och Barça har fortsatt full pott i ligaspelet.Barcelona reser knappt tio mil norrut längs den spanska östkusten för att för första gången någonsin i ligasammanhang ställas mot Girona FC. Med fem segrar på fem matcher hittills är Barça ute efter att förlänga sin segersvit i ligaspelet och fortsätta att hålla konkurrenterna bakom sig.I veckans avsnitt diskuteras inledningen av ligaspelet, Valverdes ankomst och hans påverkan på laget, Suárez formdipp och massvis med annat Barcarelaterat. Välkommen in och lyssna!I och med följande text är det dags att återintroducera ett gammalt segment på FC Barcelonas Svenska Fans-sida, nämligen Barçabloggen. Jag, Marcus, kommer att hålla i spakarna och dela med mig av mina tankar om allt möjligt rörande Barça, och lite till. Bear with me, så åker vi!