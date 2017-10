Barçabloggen: Katalonien, Denis Suaréz och Power Rankings

Blogg om det som måste nämnas, en Denis Suaréz som tagit nya kliv, Europas hetaste lag och ett oväntat tätt lag från utkanterna av Madrid.

Tidigare blogginlägg

Blogg om det som måste nämnas, en Denis Suaréz som tagit nya kliv, Europas hetaste lag och ett oväntat tätt lag från utkanterna av Madrid.I och med följande text är det dags att återintroducera ett gammalt segment på FC Barcelonas Svenska Fans-sida, nämligen Barçabloggen. Jag, Marcus, kommer att hålla i spakarna och dela med mig av mina tankar om allt möjligt rörande Barça, och lite till. Bear with me, så åker vi!Redan förra säsongen var en ny mittback högst på listan över prioriterade värvningar. Sportchefen Zubizarreta fiskade först efter Milans Thiago Silva, men efter att dialogen klubbarna och agenterna emellan drog ut på tiden gick PSG all in och erbjöd en högre summa till både Milan och Silva. Till slut blev det i stället mittfältaren Alexandre Song som blev förra säsongens mittbacksvärvning. Ny chans nu. Men vem blir det? (Uppdateringar i röd text.)Brassespanjoren förlänger sitt kontrakt till 2014.Barça B har bara vunnit en match under säsongen och ligger just nu på nedflyttningsplats. Jag ställer mig frågan, är det dags att göra sig av med mannen utan pondus på tränarbänken - Eusebio?Barça B var klart bäst mot Recreativo men lyckades enbart få oavgjort hemma på Mini Estadi.Barça B tog ledningen borta mot Hércules men på bara några minuter vände hemmalaget matchen till sin fördel och vann.Barça B lyckades aldrig resa sig fullt ut efter den usla inledningen där Deportivo gjorde tre mål inom loppet av tjugo minuter.Trots stort manfall lyckades Barça B bärga tre poäng borta mot Cartagena och det på ett imponerande sätt.Säsongens tröjnummer är presenterade, och det är ganska många förändringar från ifjol.Barça B lett av nya tränaren Eusebio och flera nya ansikten i laget fick se sig besegrade i Segunda-premiären mot Villarreal B.Barcelona B:s tvåvägsmittfältare förlänger, föga förvånande sitt kontrakt med klubben till 2015.En ung fransman stod för samtliga Espanyols mål när Barça B besegrades med 3-0.Barça B slog under sena kvällen FC Girona med 2-1 i semifinalen av Copa Catalunya. Imorgon tisdag väntar Espanyol i final.Eusebio har valt att plocka ut 20 spelare till Copa Catalunya.Total utklassning mot division åtta-laget Navata.Vi följer reservlagens framtåg under säsongen.Spelschemat för Segunda Division är lottat och Barça B inleder borta mot Huesca.Då det inte tycks bli någon värvning av den argentinske målvakten Andrade har nu klubben förlängt med en av b-lagets målvakter.Under lördagskvällen fick dessvärre Barça B känna på hur det känns att förlora på hemmaplan då bottenlaget Huesca vann med 1-0.I Barça B har han gjort succé och kanske varit lagets mest tongivande spelare. Han heter Manuel Agudo Durán, men kallas för Nolito.Luis Enriques manskap förlorade sin andra match för säsongen, den här gången borta mot Cordoba.Efter andra uppflyttningen på tre säsonger är Barcelonas reserver klara för det spanska seriesystemets näst högsta serie. Efter andra uppflyttningen på tre säsonger är Barcelonas reserver klara för det spanska seriesystemets näst högsta serie. Här följer vi deras och de yngre lagens framfart under den kommande säsongen. Efter 12 års frånvaro är det äntligen dags för Barcelona B att göra comeback i Segunda A. Det första testet blir tufft när erkänt hemmastarka Celta Vigo tar emot på Balaídos. Här följer vi deras och de yngre lagens framfart under den kommande säsongen.Efter andra uppflyttningen på tre säsonger är Barcelonas reserver klara för det spanska seriesystemets näst högsta serie. Här följer vi deras och de yngre lagens framfart under den kommande säsongen.Efter andra uppflyttningen på tre säsonger är Barcelonas reserver klara för det spanska seriesystemets näst högsta serie. Här följer vi deras och de yngre lagens framfart under den kommande säsongen.Efter andra uppflyttningen på tre säsonger är Barcelonas reserver klara för det spanska seriesystemets näst högsta serie. Här följer vi deras och de yngre lagens framfart under den kommande säsongen.Efter andra uppflyttningen på tre säsonger är Barcelonas reserver klara för det spanska seriesystemets näst högsta serie. Här följer vi deras och de yngre lagens framfart under den kommande säsongen.Efter andra uppflyttningen på tre säsonger är Barcelonas reserver klara för det spanska seriesystemets näst högsta serie. Sala Paris är rummet där Barcelona håller sina presskonferenser. Den här bloggen ska användas till för att ni ska få ta del av våra funderingar och våra tankar i korthet.Har du planerat in en fotbollsresa till Barcelona-Valencia kommande helg? Då kan du komma att mötas av det snökaos som just nu lamslår staden.   