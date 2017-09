Benedito är hoppfull inför möjligheterna att avsätta den nuvarande Barçaledningen med hjälp av misstroendeförklaringen.

Benedito: ”Barcelona hade ingen plan för sommaren”

Agustí Benedito har gett en intervju till tidningen Sport med anledning av att han har väckt en misstroendeförklaring mot Barcelonas ledning. I intervjun ger han sin syn på vad som pågår i Barcelona och varför han anser att medlemmarna måste avsätta Josep Maria Bartomeu och hans junta omedelbart.

Intervjun är här fritt översatt till svenska. Sports frågor till Benedito är fetade.



Vad tyckte du om Albert Solers och Robert Fernández presskonferens?



– Det var en komplicerad presskonferens som hölls vid en kritisk tidpunkt och den innehöll motsägelser, lögner och förklaringar som var avsedda för att skapa sensationer istället för att motsvara verkligheten. Det var som om de försökte köpa tid. Det låg helt i linje med hur styrelsen har jobbat de senaste månaderna.



Säg ett ord som beskriver ledningens plan för den här sommaren?



– Ärligt talat tror jag inte att de har haft varken en plan eller en strategi för sommaren.



Tycker du att någon borde ha avgått?



– Självklart. Jag har precis inlett en misstroendeförklaring mot ledningen. Målet med den är att få hela ledningen att avgå. Barcelona är en unik klubb på så sätt att medlemmarna väljer och röstar fram ledningen. Men det innebär också att vi kan protestera mot dem och avsätta dem. Det här är en demokrati. De personerna som har försatt oss i den här allvarliga institutionella, sociala och ekonomiska situationen är inte de som ska ta oss ur den. Ledningen måste avgå omedelbart.



Är det ledningen som har misslyckats med värvningar?



– Hur man än vänder och vrider på det är det presidenten som är ytterst ansvarig.



Om du stod ansikte mot ansikte med Bartomeu, vad skulle du säga till honom?



– Jag har ingen dålig relation med Bartomeu. Vi är båda den här stadens söner och vi har känt varandra i många år. Jag skulle säga åt honom att lämna klubben nu. Att han har försökt, men att han inte har lyckats.



Har Sandro Rosell varit den egentliga presidenten och styrt ”i skuggan”?



– Jag läste en rapport om händelserna när Rosell greps i penningtvättshärvan och i den rapporten framgick att polisen hade telefonkonversationer där stod klart att Rosell fortfarande styrde Barcelona. Jag säger inte att Bartomeu är Rosells marionettdocka, men han har haft en viktig roll i avgörande beslut som Barcelona har tagit.



Hur tror du sommarens händelser kommer att påverka misstroendeförklaringen?



– Misstroendeförklaringen betyder mycket för mig. Det är ingen futtig sak som någon ska ta lättvindigt på. Det är ett verktyg vi kan använda oss av för att fatta viktiga beslut. Jag skulle inte inleda misstroendeförklaringen på grund av en dålig sommar där värvningarna inte har gått som planerat. Däremot finns det tiotusentals medlemmar som stöttar misstroendeförklaringen av sportsliga skäl. På samma sätt som trippeln vann presidentvalet åt Bartomeu 2015 kan den sportsliga misskötseln av klubben bli det som tvingar honom att avgå.



Kommer du att få de underskrifter du behöver från medlemmarna?



– Jag är medveten om svårigheterna och utmaningen med att samla ihop 16 500 underskrifter. Det har aldrig tidigare gjorts. Men det är möjligt. Missnöjet växer för varje dag som går.



Är det svårt att organisera? Dyrt?



– Vi har en budget på 200 000 euro som Lluis Geli och jag ansvarar för.



Kommer du att ställa upp om det blir ett nytt presidentval?



– Teoretiskt, ja.



Tror du att Bartomeu kan utlysa ett nyval?



– Jag utesluter det inte, han gjorde ju det 2015. Nu har han ett lag som befinner sig i disharmoni, folk som inte håller med i hans sätt att leda klubben, han har ett dålig transferfönster bakom sig, den ekonomiska situationen är oroande, Rosell sitter i fängelse och Bartomeu har en misstroendeförklaring riktad mot sig. Det vore logiskt för honom att utlysa ett nyval för att minska det spända läget.







Källa: sport.es

0 KOMMENTARER 831 VISNINGAR 0 KOMMENTARER831 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-09-05 09:00:00 emily.ottosson@gmail.com2017-09-05 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-09-05 11:35:00

Barcelona

2017-09-05 09:00:00

Barcelona

2017-09-04 08:00:00

Barcelona

2017-09-03 09:00:00

Barcelona

2017-09-02 16:45:00

Barcelona

2017-09-02 13:25:00

Barcelona

2017-08-31 23:00:00

Barcelona

2017-08-30 18:55:00

Barcelona

2017-08-28 08:00:00

Barcelona

2017-08-28 01:59:50

ANNONS:

I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Agustí Benedito har gett en intervju till tidningen Sport med anledning av att han har väckt en misstroendeförklaring mot Barcelonas ledning. I intervjun ger han sin syn på vad som pågår i Barcelona och varför han anser att medlemmarna måste avsätta Josep Maria Bartomeu och hans junta omedelbart.På nordöstfronten intet nytt… Veckan är till ända, och situationen i Barça-land är oförändrad. Såväl Messis underskrift som mittfältsrekryteringarna har lyst med sin frånvaro, och ytterligare underblåst den rådande identitetskrisen. Detta, och mycket mer, avhandlas i veckan La Setmana Blaugrana!I fredags startade Agustí Benedito officiellt processen med en misstroendeförklaring mot Barcelonas ledning. Benedito menar att Bartomeu och resten av ledningen måste avgå på grund av att de missköter klubben och att de har försatt Barcelona i en institutionell kris.Under lördagen höll Albert Soler, chef för Barças ”Social Area”, och klubbens sportchef Robert Fernández en presskonferens för att förklara sig – och försvara sig – efter ett misslyckat agerande under sommarens transferfönster.Barcelonas sista affär under sommarens transferfönster skedde i går eftermiddag när klubben meddelade att Munir El Haddadi går på lån till Alavés den kommande säsongen.Efter att Barcelona har jobbat hela sommaren med att bli av med Douglas bekräftade klubben under torsdagskvällen att brassen lånas ut till Benfica den kommande säsongen.Den 21-åriga brassen, som Barça köpte loss från Fluminense tidigare i somras, går till Nice på lån de två kommande säsongerna.I veckans La Setmana Blaugrana tittar vi närmare på Messis kontraktssituation, konstaterar att Neymar och Barça ligger i fullt krig och att det kanske även finns antydningar till ett inbördeskrig mellan spelare och ledning i Barcelona. Dessutom tar vi en titt på Barças spännande damlag och Valverdes taktik.Kvalet till VM-2018 kommer rulla igång igen denna vecka och hela 15 spelare från Barcelona är kallade till sina landslagssamlingar.