FC Barcelona - Espanyol 5-0

Dembélé debuterade, Messi gjorde sitt 27e hattrick i La Liga och Barcelona höll ännu en nolla. Det blev en minst sagt lyckad lördagskväll på Camp Nou när Barcelona fullständigt körde över lokalrivalerna Espanyol.

Första halvlek

Andra halvlek

Reflektioner:



Spelmässigt liknade första halvlek matcherna mot Betis och Alavés. Chanserna skapas, men inte med lika hög frekvens som föregående säsonger. När de väl uppstår är Barcelona dock hypereffektiva. Det märks med lite väl önskvärd tydlighet att Barcelona ska spela sig ur varenda situation - spelarna lyckas, men det är flera situationer där ter Stegen bara är centimeter att gå från kylig och skicklig till dumdristig och självinsiktslös.Under första halvlekens inledande tjugo minuter sker det inte mycket. Iniesta försöker trä in några Iniesta-passningar, Messi avlossar men får för mycket fot under boll och Suárez jobbar hårt men kommer snett in i de flesta situationerna. Espanyol får mer och mer bollinnehav och kan flytta upp laget några meter och andas under Barcelona-pressen.Just då, bara för att jävlas, skapar Barcelona sitt bästa anfall så långt in i matchen och Rakitic slår Barcelonas första passning som inte går i sidled utan faktiskt skär igenom både mittfält och backlinje. Passningen in till Messi är briljant, och Messi gör sedan så som Messi gör - vrider bort så många motståndare som behövs för att sedan placera upp den i nättaket. Messi var dock offside, så vi får tacka och ta emot.I den 34e minuten är det ombytta roller då Barcelona istället är det lag som kontrar efter en kort tids Espanyol-bollinnehav. Suárez får tag i bollen och spelar snabbt till Messi som driver upp bollen med endast Alba som kontringssällskap. Jagad av ett antal Espanyolspelare försöker han dribbla sig förbi men misslyckas, bollen studsar istället fram till Alba som snabbt och smart spelar in den fort till Messi som fortsatt framåt och kan stöta in bollen i mål.Barcelona fortsätter att kontrollera en stor del av bollinnehavet samtidigt som laget skapar fler och fler chanser. Den mer tillknäppta första halvleken byts ut mot en öppen andra halvlek där Barcelona stundtals spelar fantastisk fotboll.I den 66e minuten väggar Messi fram Suárez till ett fint läge i straffområdet. Suárez är dock upphakad av försvarare och brottas i straffområdet men kommer inte riktigt loss, bollen går till Alba som på ett tillslag passar Messi som i sin tur stöter in 3-0. Vackert!Samtidigt som detta sker står han där, redo att få göra entré och uppleva sitt kanske livs största ögonblick. Ousmane Dembélé, det upphaussade och sinnessjukt dyra nyförvärvet från Dortmund, skulle göra entré. Direkt efter målet får Deulofeu kliva av och in kommer, till publikens stora förtjusning, Dembélé.Kort därefter byts även Paulinho in, som i den 80e minuten bara är en tå från att göra mål i sin hemmadebut.4-0-målet skulle dock komma, i den 86e minuten kliver Piqué kraftfullt upp på en fint slagen hörna av Rakitic och nickar inDen oändligt klassiska spiken i kistan skulle också komma, och det var Suárez som skulle göra det. Suárez hade ingen bra match alls, slog flera enkla felpassningar och kom helt fel till ett flertal bra avslutslägen. Men, som den målskytt han är, vägrar han nedslås av misstagen.I den 90e minuten slår Andre Gomes en djupledspassning till Dembélé som i sin tur hittar Suárez med en väldigt fin passning. En distinkt vänster-bredsida från Suárez och det ärtill Barcelona!Den som gått och oroat sig över att Barcelona är ett lag i kris kan förhoppningsvis få lite själslig ro efter dagens insats. Barcelona var riktigt bra idag, och även om Messi stjäl alla rubriker med sitt hattrick bör fler spelare lyftas fram.Iniesta såg spelsugen ut. Han lyckades inte riktigt med varken den sista passningen eller avslutet, men la ner ett hårdare jobb defensivt än föregående matcher. Sergio Busquets hade total kontroll på mittfältet på det sätt som bara han kan, Alba var briljant offensivt med två assist (lite skakig defensivt, höll på att kosta Barcelona ett mål när Piatti fick ett gratisläge) och de övriga tre i backlinjen gjorde också de helgjutna insatser.Visserligen hade Piatti en volley i stolpen och Bapistao var ett Umtiti-ben ifrån att reducera, men det är svårt att inte släppa till ett enda läge under 90 minuter. Generellt såg det både lugnt och tryggt ut defensivt, om Barcelona minimerar de enkla misstagen ska det mycket till om de släpper in fler än 40 mål i ligan den här säsongen.De två spelare som egentligen inte fick ut särskilt mycket av sitt spel var Deulofeu och Suárez. Deulofeu lyckades med några fina ryck förbi ytterbackarna, sprang otroligt mycket och skapade en hel del oreda, problemet var dock att han lite väl ofta hamnade långt ut mot kanten. Om Deulofeu ska kunna bidra med mål måste han lite oftare söka sig in mot straffområdet när bollen är på motsatt sida. Men en helt okej match av Gerard.Suárez såg rent av klumpig ut under stora delar av matchen och var märkbart frustrerad över sin egen insats. Just därför var det väldigt viktigt att det var just han som fick avsluta målskyttet, och att det var Dembélé som assisterade honom gjorde inte saken värre.Dembélé hann tyvärr själv inte involvera sig i särskilt många situationer, däremot såg han sugen ut och det var en kort sekvens då han verkligen visade upp sin snabbhet. Men passningen till Suárez 5-0 tar vi med oss.Det finns hopp, gott folk!1. Lionel Messi . Hattrick hero.2. Ivan Rakitic . Nyttig offensivt, skicklig defensivt. Var den som låste upp matchen med passningen till 1-0-målet och slog ett antal bra och öppnande krossbollar.3. Gerard Piqué. Defensiven bör lyftas fram, fortfarande inga insläppta mål på hela säsongen och 4-0-nicken var vacker.Marc-André ter Stegen – tredje raka nollan och en riktigt fin räddning på ett hårt skott av Didac i andra halvlek. Ser stabil ut!