FC Barcelona - Málaga 2-0: (Domar)seger!

Tre poäng. Varken mer eller mindre.



Lite så är känslan, efter lördagens drabbning med Málaga. Utan att imponera – och med lite hjälp av domaren – kammade Barça hem tre nya poäng i jakten på ligaguldet.

Barça vs Málaga, alltså. En mardröm sett till förra säsongen – desto mindre läbbigt sett till den rådande tabellsituationen. Som bekant återfanns Málaga nederst i tabellen inför lördagens drabbning, och på förhand talade så gott som allt för katalansk seger.Med siktet inställt på de tre poängen mönstrade Valverde följande startelva:I den andra ringhörnan valde Michel följande manskap:Två minuter.Längre än så tog det inte innan Barça kopplade grepp om matchen. Eller ja, snarare fick matchen serverad på ett silverfat, av det minst sagt sömniga domarteamet…Ledningsmålet i den andra minuten borde nämligen inte ha räknats. Bollen var tydligt förbi kortlinjen när Lucas Digne måttade ett inlägg från vänster, och därmed lade grunden för Deulofeus första ligamål. Ledning Barça, och fullständigt mörker för Málaga.Inte heller skulle matchens inledande 25 minuter bli någon solskenshistoria. Måhända som en följd av det tidiga ledningsmålet gav Barça ett slarvigt och något avslaget intryck från första början. Felpassen och de tekniska misstagen var många, och samtidigt valde gästerna att möta Barça högt upp i plan.Ett något oväntat val, som resulterade i en – med katalanska mått mätt – böljande matchbild med halvchanser och försök åt båda hållen. Inte bara stack bortalagets Diego Rolan upp vid ett par tillfällen, katalanerna kunde mycket väl ha utökat sin ledning när Messi, både en och två gånger, kombinerade sig genom Málaga-försvaret.Okontrollerat, som sagt. Och på så vis kom halvleken att se ut – gång efter annan kunde gästerna snickra sig ur Barças återerövring, och vore det inte för kustbornas oförmåga att utnyttja omställningslägena kunde utfallet mycket väl ha varit annorlunda. Med facit i hand kom de inte närmare än att Adalberto Penaranda och Gonzalo Castro , i den 30:e respektive 41:a minuten, sånär på förvaltade varsitt inlägg. I den andra änden skedde det allt mindre, med undantag för ett par genombrott signerade Messi.Alltjämt 1-0, och halvtid!Om den första halvleken var tveksam, kom den andra att bli rent usel. Åtminstone ur en Barça-synpunkt, då hemmalaget kom ut till den andra halvleken helt under isen. Under loppet av tio minuter var det Málaga som höll i tyglarna, medan Barça stolpade runt halvhjärtat. Att Málaga inte skapade mer än ett par farliga inlägg och ett distansskott kan Barça skatta sig lyckliga över…Okontrollerat, återigen. Men detta till trots skulle 2-0-målet komma. I den 56:e minuten hittade Mascherano Leo Messi med ett instick mellan lagdelarna. Argentinaren avancerade på Messi-vis, och fann Iniesta på utsidan. Avslut, styrning via Roberto Rosales – och två noll till Barcelona Vilket ytterligare adderade en dos slapphet. Plötsligt var matchen så gott som avgjord, och plötsligt fanns det fog för de sedan tidigare öppna spjällen. Målchanser och fina kombinationer varvades med tekniska klavertramp, och vare sig hemma- eller bortalaget hade svårigheter att i den andra halvleken ta sig till målchanser. Juanpi, Paulinho, Roberto, Messi – samtliga kom nära, men inte lika nära som Luis Suárez i den 60:e minuten. Vid det här laget har uruguayanens supermiss utan tvekan nått youtube. Ta er en titt, vettja.Inga fler mål, alltså. Matchen slutar 2-0, och Barça kammar hem ytterligare tre poäng i jakten på ligaguldet!En märklig match.Det regelvidriga 1-0-målet omkullkastade förutsättningarna, och gav upphov till en energifattig Barça-prestation. Varken press-spelet eller det tekniska utförandet stämde, och vore det inte för den enorma kvalitetsskillnaden lagen emellan skulle utfallet varit annorlunda. Mot bättre lag blir man straffad hårdare, helt enkelt.Nämnvärt är dessutom att undertecknad gissade rejält fel vad gäller Málagas tillvägagångssätt. Snarare än att parkera bussen klev Málaga emellanåt på rejält, vilket – i kombination med det ovan nämnda Barça-slarvet – tillät matchen att bli något böljande.Ingen höjdarmatch, kort sagt. Men, tre poäng är tre poäng. Gott så!8 - 114 - 865 - 354 - 31 – 410 - 11