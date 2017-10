FC Barcelona - Olympiakos 3-1

Det historiska mötet slutade i dur för hemmalaget Barcelona, det 45 minuter långa numerära underläget till trots. Storfavoriterna levde upp till förväntningarna och kontrollerade matchen från första spark när gästande Olympiakos avfärdades med 3-1.

Barcelona:

Olympiakos:

Spel mot ett mål kan kännas som en fras av något torftig karaktär men det var exakt vad denna match bjöd oss på. Det var Barcelona för hela slanten och inte ens en utvisning på Gerard Piqué kunde ändra på det. Hemmalaget var storfavoriter på förhand och levde upp till förväntingarna, en man mindre i 45 minuter till trots. Ernesto Valverde fick således slå sin gamla klubb i detta första, historiska, mötet klubbarna emellan.Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Digne; Paulinho, Busquets, Iniesta; Deulofeu, Messi , SuárezProto; Elabdellaoui, Botia, Nikolaou, Kotris; Gillet, Romao, Zdjelar; Androutsos, Odjidja, CarcelaMatchen började så som den så ofta gör när Barça är inblandade, spel mot ett mål. Hemmalaget höll i taktpinnen och rullade sedvanligt och tålmodigt tills möjlighet uppstod, vilket det gjorde relativt ofta under inledningen. Redan inom loppet av de första 10 minuterna hade Barcelona två målchanser modell halvstora att stoltsera med. Först och främst var det Samuel Umtiti som nådde högst på en hörna och skarvade fram bollen till Luis Suárez som fläkte sig för att nå den men kunde inte styra den bättre än utanför. Sedan var det Messi som fick en boll att jobba med bakom Olympiakos backlinje. Beslutet han tog var att spela in snett bakåt mot instormade lagkamrater men det blev inte farligare än att Olympiakosförsvarare kunde stöta ut bollen till hörna.I övrigt var det väldigt mycket högerbreddaren Gerard Deulofeu det handlade om under första halvlek. Hans snabbhet och vilja att konstant hota motståndarnas backlinje är en enorm tillgång för Barcelona i Ousmane Dembélés frånvaro och ingenting laget i dagsläget har råd att avvara. Det var också Deulofeu som i matchminut 18 låg bakom Barças ledningsmål. Han tog sig an sin försvarare och skickade in en låg boll mot mitten där Olympiakos 19-åriga mittback Dimitrios Nikolaou sparkade in bollen i eget mål. 1-0 Barça.Matchen fortsatte på inslagen väg och det dröjde inte länge innan Iniesta lyfte en boll i djupled till en framrusande Paulinho. Silvio Proto i Olympiakosmålet kom ut helt fel och Paulinho tilläts nicka bollen mot öppet mål, men inte bättre än att den tog i ribban. Efter det var det Suárez tur att missa ett superläge när Messi frispelade sin uruguayanska lagkamrat, men den här gången stod Proto för en bättre insats och lyckades avvärja avslutet.Bortalaget hade inte mycket att komma med men i minut 36 kom så deras första avslut, ett volleyskott någon meter utanför efter en inläggsfrispark. Men mer än så var det inte för Olympiakos.I matchminut 42 kom det som blev halvlekens stora höjdpunkt, Gerard Piqué fick sitt andra gula kort och således rött. Upprinnelsen till händelsen var att Deulofeu(vem annars?) kom loss och dunkade in bollen på kraft mot en fristående Piqué som stötte in 2-0 för sitt Barça, trodde alla. Men icke, domarteamet uppmärksammade det alla missade och det var att mittbacken slog in bollen med handen och fick följaktligen sitt andra gula kort.I andra halvlek fick alltså Barcelona spela med 10 man mot bortalagets 11 och Javier Mascherano fick komma in istället för en av första halvleks förgrundsfigurer, Gerard Deulofeu. Trots Olympiakos spelarövertag lyckades de inte ändra matchbilden nämnvärt utan hemmalaget kunde relativt enkelt fortsätta med sin gärning som påbörjats under halvlek ett, nämligen att kontrollera matchen fullständigt.Fram till minut 61 hände inte mycket värdigt att nämnas i skriftform. Under den nämnda minuten var det dock en viss argentinares tur att kliva in i matchen på riktigt. Unge Nikolaou kapade Messi fult bakifrån precis utanför eget straffområde och domaren blåste frispark som följd. Messi stegade upp, pang, 2-0 Barcelona. Bra slagen frispark men inte helt otagbar för Proto i bortamålet, som förövrigt stod för en godkänd insats med ett antal bra räddningar.Tre minuter senare handlade det mesta om Messi igen. Några snabba kombinationer med Suárez och Paulinho följdes upp av en tvåfotare samt en passning snett bakåt till Lucas Digne som med ett mycket bra avslut stänkte in 3-0. Mission completed.Olympiakos kunde visserligen reducera till 3-1 under matchens sista ordinarie minut och mitt i eländet som ett mål emot sitt lag ofta innebär så var det på något sätt befriande att det var just unge Nikolaou som fick skicka in bollen med huvudet, en liten revansch för honom själv efter hans självmål och lite väl vårdslösa behandling av Messi innan 2-0 målet.3-1 till Barça alltså i en match som kontrollerades från början till slut. Motståndet var undermåligt och inget som var något som helst problem att städa iväg. Trots ett lågt stående Olympiakos lyckades Barça skapa ett ganska stort antal chanser och halvchanser, något som definitivt ska tas med in i nästkommande matcher. Konsten att hitta in bakom ett lågt stående försvar är inte enkel att bemästra men idag var det exakt vad Barcelona gjorde under många stunder.Individuella spelarprestationer som stack ut fanns det inte överdrivet gott om men under de 45 minuter som Deulofeu fick så gjorde han det mycket bra. Deulofeu för FC Bareclona är vad många experter skulle kalla en ”rollspelare”. Han gör exakt det han är tillsagd att göra och gör det bra. Trots sin begränsning som fotbollsspelare så ger han Barça välbehövlig bredd i spelet samt en vilja att konstant hota motståndarna i form av djupledslöpningar utan och med boll. Tänk Pedro fast några snäpp sämre. Bytet i halvtid var av ren taktisk karaktär.Överlag är detta en match vi som supportrar ska vara nöjda med. En kontrollerad trepoängare med många skapade chanser är allt vi kan begära, det fick vi.