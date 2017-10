FC Barcelona - UD Las Palmas 3-0!

Barcelona tog emot Las Palmas på ett för dagen tomt Camp Nou. Ligaledarna från Katalonien hade tillslut inga problem med gästerna från Gran Canaria och slutresultatet skrevs till 3-0.

Valverde hade nästan samtliga spelare tillgängliga inför denna match men han valde att vila ett par startspelare. De elva spelare som fick förtroende från start var:Ter StegenRoberto -Pique- Mascherano-AlbaVidal- Paulinho- Busquets- D. Suarez Messi - L.SuarezPaco Ayestaran valde att formera sitt lag i en 4-2-3-1 uppställning med följande spelare:ChichizolaHerrera- Navarro- Lemos- MichelSantana- AquilaniTana- Viera- TannaneCalleriMatchen började i ett väldigt lugnt tempo och det kändes som att spelarna var tagna av den tomma arenan. Matchens första chans fick Luis Suarez som i den 7:de minten blev framspelad av Messi. Suarez som stod i misstänkt offside position lyckades dock inte sätta bollen i nät.I den 19:de minuten fick Barcelona en frispark som Messi sånär skruvade in men målvakten Chichizola var bra med. Efter Messis frispark jobbade Las Palmas sig in i matchen. Laget hade mer boll och anfallaren Calleri var framme och hotade Barcelona ett par gånger.Den första halvleken är stundtals tempofattig och Barcelona har problem att komma till riktigt farliga lägen. I den 33:de minuten slår Sergi Roberto ett inlägg som Paulinho nickar men bollen går tätt utanför stolpen.I den 43:dje minuten får ett för dagen väl spelande Las Palmas den första halvlekens bästa chans. Oussama Tannane dribblar sig igenom på kanten och spelar snett inåt bakåt till Calleri som skjuter i stolpen. Domaren blåser kort därefter av en jämn men relativt tempofattig halvlek.I den andra halvleken är det som att ett helt nytt Barcelona äntrar Camp Nou. Laget rivstartar den andra halvleken genom ett par halvchanser och i den 49:de minuten får man en hörna. Hörnan slås av Lionel Messi mot Sergi Busquets som hinner före Chichizola och således kan nicka intill Barcelona.Målet ger Barcelona energi och laget fortsätter att skapa chanser. I den 50:de minuten slår Denis Suarez en djupledsboll bakom Las Palmas högt stående backlinje. Sergi Roberto plockar upp den bollen och frispelar Luis Suarez som efter att han dribblat förbi Chichizola faller. Domaren väljer att varna Suarez för filmning istället för att blåsa för straff.Las Palmas fortsätter att försöka spela men lyckas inte komma till farliga målchanser. Istället är det Barcelona som titt som tätt skapar halvchanser. I den 70:de minuten ska dock luften gå ur Las Palmas. Denis Suarez plockar upp en boll utanför straffområdet och frispelar Lionel Messi med en genialisk passning. Argentinaren rundar Las Palmas målvakt och sätter säkert ditför Barcelona.Efter målet handlade resten av matchen om Barcelona. Luften gick ur Las Palmas och Barcelona jagade ytterligare mål. I den 77:de minuten kom matchens sista mål. Efter ett par fina kombinationer spelade Luis Suarez fram Lionel Messi. Argentinaren sköt direkt ochvar ett faktum.Domaren blåser av matchen efter två minuters tilläggstid och Barcelona tar ytterligare tre poäng.Då matchen spelades inför tomma läktare var det en märklig inramning kring matchen. Vartenda skrik hördes igenom tv-rutan och Barcelona verkade till en början tagna av miljön. Den första halvleken var chansfattig och i ärlighetens namn spelade Barcelona inte tillräckligt bra. Med lite oflyt hade laget kunnat ligga under med 0-1.I den andra halvleken kom Barcelona ut som ett helt annat lag. Man radade upp chanser och kunde till slut enkelt städa av Las Palmas. Det som dock är oroväckande är att vi är extremt beroende av Lionel Messi. Argentinaren var inblandad i alla Barcelonas mål. De två sista gjorde han på egen hand och det första spelade han fram till. Då Luis Suarez just nu befinner sig helt under isen hänger offensiven på Messis axlar. I många matcher kommer detta att räcka då Messi är extremt bra men vad händer om han blir skadad eller hamnar i en formsvacka.Positivt för Barcelona är att man fortsätter att göra bra ifrån sig efter paus. Valverde håller på att skapa en maskin som inte viker sig ifall det går dåligt och det är roligt att se att vi kan vinna matcher även om matchinledningen inte varit bra. Spelarna verkar tro på spelidén och det resulterar i att man så småningom lyckas bryta ned sin motståndare. Avslutningsvis är det ytterligare tre poäng som trillar in på kontot och Barcelona går på landslagsuppehåll som ligaledare!Busquets (48’), Messi(72’), Messi (77’)Bollinnehav: 51%-49%Skott på mål: 10-1Hörnor: 8-3Offside: 3-0Gula kort: 5-1Röda kort: 0-1