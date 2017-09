2017-09-23 20:45

Girona - Barcelona

0-3



Äntligen fick Luis Suárez göra mål – i sin hundrade ligamatch för Barcelona.

Girona FC – FC Barcelona 0-3

Barcelona tog sjätte raka segern i La Liga när man vann slaget om Katalonien i Girona under lördagskvällen. Två självmål hjälpte Barça till segern och till slut hamnade äntligen Luis Suárez i målprotokollet också. Det var ingen imponerande seger, men tre nya poäng bärgades och Barça har fortsatt full pott i ligaspelet.

Valverde fortsatte att göra förändringar i startelvan och mest noterbart var kanske att Iniesta inte fick vila samt att Sergi Roberto startade som högerback medan Aleix Vidal tog plats i anfallet. Valverde mönstrade sitt lag så här:



Ter Stegen

Sergi Roberto – Mascherano – Umtiti – Alba

Paulinho – Rakitic – Iniesta

Aleix Vidal – Messi – Luis Suárez





Bänk: Cillessen, Piqué, Busquets, Denis Suárez, Paco Alcácer, André Gomes och Digne





Hemmalaget ställde upp med följande elva:



Iraizoz

Juanpe – Espinosa – Ramalho

Maffeo – García – Luiz – Aday

Portu – Pons

Olunga





Bänk: Bono, Mojica, Granell, Stuani, Marlos, Kayode och Borja García





Första halvlek



Efter en härlig inramning där hela Gironas arena skanderade för katalansk självständighet sparkade Barça igång matchen. De gästande katalanerna skapar rätt omgående två halvbra chanser, som dock inte orsakar allt för stora problem för Iraizoz i Gironamålet. Barça har börjat skapligt och försöker utnyttja den yta som hemmalaget, med sin ganska högt stående backlinje, har lämnat framför sin målvakt.



Girona är dock inte ofarliga och drygt tio minuter in matchen skapar hemmalaget den första riktigt vassa målchansen, men Ter Stegen räddar två gånger om. Barça kan ställa om och efter mycket snabbt fotarbete av Messi serverar han Paulinho med en öppnande passning. Brassen har oceaner av yta och borde nog ha avlossat bössan, men väljer att söka en passning tillbaka till Messi och då fastnar bollen på en Gironafot.



Kort därpå är det ytterst nära ett ledningsmål för Barcelona, men efter att Luis Suárez har rundat målvakten kommer han allt för långt ner mot kortlinjen och ska bara lägga en passning på sisådär två meter tillbaka till Messi som har öppet mål. Luisitos usla form är dock inte borta och han lyckas inte med passningen så chansen går om intet.



Barçapressen fortsätter dock och bara någon minut efter att Suárez har schabblat bort den förra läget får Blaugrana frispark i ett bra läge. Messi slår en fin frispark, som Iraizoz lyckas parera till en hörna. Hörnan slås och landar i bortre och yttre delen av straffområdet där Jordi Alba försöker prickskjuta bollen i mål. Bollen tar på Aday och går i mål! 1-0 till Barcelona!



Barça dominerar som vanligt bollinnehavet och gör även en del konstruktivt med övertaget man har. Girona fokuserar främst på kontringar och det känns rätt farligt nästan varje gång hemmalaget kommer nära Ter Stegen, men försvaret sköter sig hyfsat och avväpnar Gironas få offensiva pjäser gång på gång.



Messi är under hård bevakning av City-lånet Maffeo, som har mycket svårt att hänga med Leo när han sätter fart. Efter drygt 20 minuter har Maffeo samlat ihop till sitt första gula kort efter att ha slitit och dragit väl mycket i Messi och Pablo Machín får nog fundera över om Maffeo verkligen ska fortsätta punktmarkera Messi eftersom han dels inte har lyckats så bra med sin uppgift att radera Messi, dels riskerar att få se rött om han fortsätter som han har gjort hittills.



Barça rullar stundtals boll fint och kommer till mängder av lägen, men tar ständiga felbeslut och när det gäller att skjuta eller passa. Efter en halvtimmes spel får dock Alba ett gyllene läge att utöka Barças ledning och skjuter själv, men Iraizoz står i vägen. Kort därpå testar Rakitic ett distansskott som touchar Juanpe och bollen smiter några millimeter utanför målramen. Hörna till Barça och vem är där om inte Paulinho? Den här gången misslyckas han dock med nicken och bollen går en bra bit utanför.



Matchen fortsätter i ett ganska högt tempo med chanser åt båda håll, men det blir inga fler mål utan domaren blåser av första 45 och ställningen är 1-0 till Barcelona.





Andra halvlek



Matchen fortsätter i samma höga tempo och Messi får omgående ett friläge, men Iraizoz kommer ut och stoppar honom innan han når fram till bollen. Strax efter sätter Barça av i en omställning och Aleix Vidal får bollen på djupet. Vidal klackar in bollen mot Iraizoz från en snäv vinkel. Luis Suárez är där och stör när han hoppar över bollen och den smiter retsamt mellan benen på Gironamålvakten och in i mål. 2-0 till Barça!



Girona är nära att reducera flera gånger om och närmast kommer man efter en hörna som Olunga når högst på. Ter Stegen är dock där och räddar Barcelona. Förutom de inledande minuterna är det Girona som har börjat andra halvlek bäst och skapar en hel del oreda i Barçaförsvaret. Hemmalaget äger nu mycket boll och Barcelona får lägga mycket krut på att jaga boll och hålla Girona så långt från Ter Stegen som möjligt. Det lyckas ganska bra och det rödvitrandiga katalanerna lyckas inte skapa så många fler vassa chanser.



Efter en dryg timmes spel gör Valverde sitt första byta när Paulinho får kliva av och Sergio Busquets kommer in. Barça har återtagit lite av kontrollen på matchen och försöker stundtals sänka tempot något, men så fort Girona vinner boll är det full fart framåt för hemmalaget.



Efter ett Gironaanfall vinner Sergi Roberto boll på egen planhalva och sätter av i en av sina karaktäristiska löpningar. Katalanen driver upp bollen på offensiv planhalva och slår en passning tilll Luis Suárez, som har fri gata mot Iraizoz. De flesta tror nog att Suárez kommer bränna läget, men han lurar Iraizoz och pangar in bollen i nät. 3-0 till Barça!



Girona ger inte upp utan fortsätter att söka en reducering, men utan att komma särskilt nära Barçamålet. När det återstår tio minuter av matchen är det dags för ett dubbelbyte för Barcelona. Denis Suárez kommer in och ersätter Iniesta medan André Gomes kommer in i Aleix Vidals ställe. Barça försöker nu återigen ta kontroll på händelserna på plan och sänka tempot men Girona är ettriga och Barcelona lite nonchalanta så en del felpassningar och bolltapp gör att Barça inte riktigt lyckas med sina försök.



I matchens slutminuter skapar Girona flera hörnor och det är rörigt i Barças straffområde. Ter Stegen står dock pall och Barça håller alltjämt nollan. Hemmalaget letar ett tröstmål, men det vill sig inte för Girona. Istället får Barcelona en sista chans när Messi fälls strax utanför Gironas straffområde och får frispark. Argentinaren stegar upp och avlossar vänstern, men bollen går en bit över ribban. Efter tre tilläggsminuter blåser domaren av matchen och Barça har inkasserat ytterligare tre poäng!





Kommentar



Det här var en match med en matchbild som inte alls passar Barcelona; mycket sparka och spring, lite finess. Girona pressade högt och spelade med hög backlinje, vilket lämnade massor av yta till Barças anfallare. Barcelona kunde dock inte utnyttja ytorna eftersom framför allt Luis Suárez och Messi ständigt hann löpa offside innan det kom en passning från mittfältet.



I första halvlek fanns det en del tendenser till ett rätt varierat och bra anfallsspel, men då lyckades man också undvika att springa offside nio av tio gånger en passning slogs, även om det ändå blev väldigt många offsideavblåsningar. Andra halvlek var sämre, men så hade man också en tvåmålsledning sen tidigt i den andra halvleken.



Girona spelade respektlöst och gjorde vad de kunde för att störa Barcelona, men förutom vid ett par tillfällen kändes det som att Barça ändå hade hyfsad kontroll på matchen. Och med kontroll menar jag att det kändes som att backlinjen kunde kontrollera Gironas anfall relativt väl, för det var ingen kontrollerad uppvisning vi fick se från Barcelonas håll i kväll.



Trots att man dominerade bollinnehavet var det inte Barça som styrde matchbilden, utan Gironas fart och flärd som satte tempot i matchen. Det var ett tempo som inte föll Barça i smaken, särskilt inte eftersom mittfältarna hade riktigt svårt att tajma passningar till anfallarnas löpningar. Eller tvärtom om man så vill. Det var som om David Villas ande befann sig på Estadio Montilivi i kväll för så många offsideavblåsningar kan vi inte ha fått bevittna sedan Villas dagar i Barcelona.



Hur som helst gjorde Barça jobbet, förlängde segersviten och tog ytterligare tre poäng. Man fick lite hjälp av hemmalaget som var vänliga nog att sätta två bollar i eget nät, men de målen räknas också. Nu gäller det att ställa om fokus till Champions League då man reser till Lissabon för att ställas mot Sporting på onsdag.





Bäst i kväll:



+++ Sergi Roberto. Definitivt inte Sergis bästa match i Barçatröjan, men han gör en stabil insats defensivt. Riktigt fin assist till Luis Suárez i andra halvlek dessutom. Får förhoppningsvis spela mer på mittfältet den här säsongen, för det är där han är som bäst.



++ Ter Stegen. En mycket viktig räddning tidigt i första halvlek – igen. Trots att Girona avlossade fler skott än Barça hade tysken inte jättemycket att göra, men kändes ändå stabil och stod för åtminstone två, tre fina räddningar.



+ Messi. Slet hårt i första halvlek och gjorde livet väldigt jobbigt för Maffeo som punktmarkerade honom. Försvann lite i andra halvlek, men serverade som vanligt medspelarna ett par fina lägen.







Matchfakta



Mål:



0-1 Aday (självmål), min 17

0-2 Iraizoz (självmål), min 48

0-3 Luis Suárez, min 68





Gula kort: Maffeo, Aday och Kayode (Girona)





Statistik



Bollinnehav: 40% – 60%

Skott: 13 – 9

Skott på mål: 2 – 5

Hörnor: 9 – 3

Offside: 4 – 14

Regelbrott: 21 – 5







Visca Barça!

Barcelona tog sjätte raka segern i La Liga när man vann slaget om Katalonien i Girona under lördagskvällen. Två självmål hjälpte Barça till segern och till slut hamnade äntligen Luis Suárez i målprotokollet också. Det var ingen imponerande seger, men tre nya poäng bärgades och Barça har fortsatt full pott i ligaspelet.Barcelona reser knappt tio mil norrut längs den spanska östkusten för att för första gången någonsin i ligasammanhang ställas mot Girona FC. Med fem segrar på fem matcher hittills är Barça ute efter att förlänga sin segersvit i ligaspelet och fortsätta att hålla konkurrenterna bakom sig.I veckans avsnitt diskuteras inledningen av ligaspelet, Valverdes ankomst och hans påverkan på laget, Suárez formdipp och massvis med annat Barcarelaterat. Välkommen in och lyssna!I och med följande text är det dags att återintroducera ett gammalt segment på FC Barcelonas Svenska Fans-sida, nämligen Barçabloggen. Jag, Marcus, kommer att hålla i spakarna och dela med mig av mina tankar om allt möjligt rörande Barça, och lite till. Bear with me, så åker vi!En bedrövlig första halvlek följdes upp av en bättre andra halvlek för Barcelona mot Eibar under tisdagskvällen. Tio smått kaotiska minuter tidigt i andra halvlek, då Barça gjorde tre mål och Eibar ett mål, avgjorde matchen. Och så har vi ju Messi förstås.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.David mot Goliat. Med siktet inställt på ligatiteln – och med segersviten intakt – tar Barcelona under tisdagskvällen emot Eibar i den femte omgången av La Liga. Medan hemmalaget söker att ytterligare bygga momentum, hoppas gästerna kunna ställa till med stordåd.Ny vecka, samma käpphästar. I veckans La Setmana Blaugrana tar vi bland annat tempen på den rådande misstroendeförklaringen, navigerar oss genom Messis kontraktssituation och dissekerar lagets säsongsupptakt. Häng med!Sviten lever! Inför ett välfyllt Coliseum Alfonso Peréz vände Barcelona underläge till ledning, och kammade tre värdefulla poäng i jakten på ligaguldet. Tungan på vågen blev Paulinho, som avgjorde matchen med sitt första mål i Barça-tröjan.Efter en lysande insats i Champions League mot Juventus, åker Barcelona till Madrid för att ta sig an nykomlingarna Getafe.