2017-10-28 20:45

Athletic - Barcelona



Blir det tre nya poäng imorgon efter återkomsten på San Mamés?

Inför Athletic Club de Bilbao – FC Barcelona

Imorgon möter Barcelona Athletic Bilbao som på papperet blir en svår bortamatch. Barcatränaren Ernesto Valverde kommer att återvända till sitt gamla klubblag samtidigt som hemmalaget Bilbao kommer att kämpa för tre poäng för att hitta formen.

Athletic Club de Bilbao

Bilbaos tränare José Ángel Ziganda har haft en tuff start i ligan. Laget ligger på en 11:e plats med 11 poäng totalt. Under de 5 senaste matcherna har Bilbao haft 3 förluster, en oavgjord match och en vinst. Inte så imponerande för att vara Athletic Club de Bilbao. Bilbao har fortfarande sina stora spelare kvar som Laporte, San José, Iturraspe, Muniain med flera.



Hemmalaget Bilbao kommer imorgon att spela med ett stort självförtroende. För det första spelar laget på sin hemmaplan och för det andra möter man ett stort motstånd som Barca. Jag är säker på att laget kommer pressa redan från fösta minuten för att få ett ledningsmål och sätta press på Barca. Bilbao har gjort det förr när laget verkligen har varit i form.



Laget kan verkligen kontra, chocka och spela med ett bra passningsspel. Lagets bästa målskytt är Artiz Aduriz. Barca måste hålla extra koll på honom för att han är stark i luftrummet samt har ett bra skott.



Matchtrupp: Meddelas senare.



Förväntad startelva



Herrerín

Lekue Etxeita Laporte Balenziaga



Iturraspe Vesga



Susaeta García Cordoba



Aduriz





FC Barcelona

För Valverdes Barcelona har det resultatmässigt varit bra så långt. Efter 9 spelade matcher har Barca vunnit 8 matcher och spelat en oavgjord match. På skadelistan finns Dembélé, Rafinha och



Det känns lite som att tränaren Valverde inte tänker satsa på dessa tre spelare. Annars har Barca spelat mycket bra resultatmässigt. Under vissa matcher har laget inte imponerat men det är resultatet som ibland är det viktigaste. Bäst i laget har självklart varit



Det roliga är att Barcas mittfält är tillbaka.



Matchtrupp: Meddelas senare.



Förväntad startelva



Ter stegen

Semedo Piqué Umtiti Jordi Alba



Rakitic Busquets Iniesta



Deulofeu Messi Suárez





Håll koll på



Aymeric Laporte – En mycket stark spelare, passningssäker och bra i luftrummet.



Nelson Semedo – Barcas klart bästa nyförvärv så långt. Snabb, säker, passningsskicklig och en spelare som liknar Dani Alves spelstil.



Leo Messi – Honom måste man alltid hålla ögonen på. Annars blir det svårt att fånga honom.



Matchfakta:

Var: Bilbao

När: Lördag 28/10 kl. 20:45

Domare: Juan Martinez



Visca el Barca och mot 3 poäng!!!!



