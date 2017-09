Inför: FC Barcelona - Eibar

David mot Goliat.



Med siktet inställt på ligatiteln – och med segersviten intakt – tar Barcelona under tisdagskvällen emot Eibar i den femte omgången av La Liga. Medan hemmalaget söker att ytterligare bygga momentum, hoppas gästerna kunna ställa till med stordåd.



Lilla



Kattens lek med råttan, no doubt. Åtminstone sett till historiken, lagens respektive spelsätt och hemmalagets gryende form. Aldrig någonsin har Eibar tagit poäng mot



Men, tillåt mig att damma av ett par klyschor. Två stycken, närmare bestämt. För det första är bollen rund, och för det andra kan allting hända i fotboll.



Så där. Färdigklyschat. Låt oss nu ta en titt på lagen, och deras respektive dagsform.





FC Barcelona:



"För en månad sedan ryckte sig folk i håret och undrade vad i hela friden som skulle hända med oss den här säsongen. Nu är folk lite lugnare, och saker och ting har förändrats till det bättre. Men vem vet hur läget kommer att se ut om en månad? Allt vi kan göra är att fokusera på morgondagens match, och inte oroa oss över den långsiktiga framtiden. Eftersom allt kan förändras på en vecka.”



Kloka ord från Mister Valverde, som under måndagen talade med pressen inför tisdagens drabbning med Eibar. Serieledningen till trots vill det till att Barça håller fötterna på jorden, och tar en match i taget. Problematiken i laget (för att inte nämna klubben) existerar alltjämt, och kommer inte att försvinna magiskt över en natt.



Med det sagt går Barça in omgången med ett nyvunnet självförtroende. Bortsett från söndagens bleka insats i Madrid har katalanerna imponerat, och sakta men säkert börjar Valverdes avtryck på laget att synas. Genom att överbelasta numerärt centralt har El Txingurri tillfälligt rått bot på fjolårets mittfältsproblematik, och till skillnad från förra säsongen råder ett katalanskt lugn i uppspelsfasen.



Istället är det längre fram i planen som maskineriet hackar. Med Dembélé långtidsskadad – och Luis Suárez ur slag – står



Eibar borde dock vara en munsbit. Inte för att baskerna på något sätt är usla, utan snarare eftersom Eibar med största sannolikhet kommer att möta Barcelona högt upp i plan. Ett troligt scenario är att baskerna går in i matchen med en ”inget att förlora”-mentalitet, blottar sig defensiv – och förlorar med tennissiffror.



Det skulle inte vara första gången. Sedan Eibar debuterade i den spanska högstaligan 14/15 har Eibar aldrig tagit poäng mot Barça, och allt som oftast har matcherna resulterat i mer eller mindre böljande målkalas.



Vad startelvan beträffar talar det mesta för rotering. Semedo, Denis, Paulinho, Masherano, Deulofeu – samtliga dessa inledde på bänken mot



Ter stegen

Semedo, Piqué, Mascherano, Alba

Roberto, Busquets, Denis

Messi

Deulofeu, Suárez





Eibar:



Sagan om Eibar fortsätter.



Sedan debutsäsongen 14/15 har lilleputtklubben på ett närmast mirakulöst sätt klättrat i den spanska fotbollshierarkin, och slagit rot i finrummet. Sett till klubbens ekonomiska förutsättningar borde laget husera i tredjedivisionen, men tack vare en hängiven spelartrupp – för att inte nämna ett stort mått spelskicklighet – har Eibar fortsatt att utvecklas. Så till den grad att laget ifjol landade på en tiondeplacering i tabellen. Ett smått häpnadsväckande facit, med tanke på klubbens storlek.



Och även denna säsong har inletts hyggligt. Sex poäng på fyra matcher får betraktas som klart godkänt, och med tanke på att så gott som samtliga nyckelspelare finns kvar i laget är utsikterna återigen goda för baskerna.



Som bekant förespråkar Eibar en fartfylld fotboll, och möter inte sällan sina motståndare högt upp i planen. Målskyttet står framförallt anfallaren





Håll ögonen på:



Luis Suárez



El Pistolero har inlett säsongen uruselt, och framstår alltmer som avdankad. Är alltjämt löpvillig och initiativrik, men känns betydligt långsammare än för ett par år sedan. Upp till bevis, för den forne (?) målkungen.



Sergi Enrich



Bitig, nickstark, bra avslutare – Sergi Enrich är en jobbig jävel att stångas med, och får betraktas som nyckelspelaren i José Mendilibars lagbygge. Mäktade med elva mål i fjol.



Gerard Deulofeu



Cantenaron inledde säsongen blygsamt, men har sakta men säkert börjat varva upp. Stod för ett par imponerande aktioner senast mot Getafe, men kan ännu mer. Upp till bevis, i och med Dembéles skada.





Matchfakta:



Vad: Omgång 5,

Var: Camp Nou, Barcelona

När: 22:00

2017-09-18 22:00:00

